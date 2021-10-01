29 сентября в школе села Дутово Вуктыльского района во время уроков обрушилась часть потолка в коридоре около кабинетов технологии. Пострадавших нет. Всех детей временно перевели на дистанционное обучение.

Как пишут местные жители «ВКонтакте» в группе «Дутово», это не первое обрушение потолка. Подобный инцидент был нынешней весной: обрушение произошло ночью в одном из кабинетов. По их словам, новая школа уже трещит по швам.



«Кто делал проект и как он прошел госэкспертизу? Кто и как строил? Кто закупал оборудование? Кто и как осуществлял строительный контроль? Кто принимал и давал разрешение на эксплуатацию новой школы?!» – возмущаются родители школьников.

Конечно, такие вопросы надо было задавать раньше. Но, видимо, на радостях, что в селе появится долгожданная школа-сад, сомнений у местных не возникало.

Напомним, строительство объекта завершено в начале 2021 года. На ее строительство из бюджета выделили около 150 млн руб. Школа рассчитана на 60 учеников и дошкольные группы на 20 мест.

Лицензия на ведение образовательной деятельности получена в феврале 2021 года, а заработало учебное заведение в начале марта.

Губернатор остался доволен

«Это важное для села событие, новую школу здесь ждали более 30 лет, поэтому очень здорово, что наконец мы ее дождались. Здание очень уютное, построено в соответствии со всеми современными требованиями», – сообщила тогда руководитель Вуктыльского района Гульнара Идрисова.

В июле здание школы, оснащенное пандусом, турникетами, системой видеонаблюдения, спортивным залом, оборудованным техническим инвентарем, компьютерным классом, медицинским кабинетом, столовой и кухней, презентовали главе Коми Владимиру Уйбе во время его рабочей поездки в Вуктыльский район. Глава региона остался доволен, отметив, что школьные кабинеты соответствуют современным стандартам образования.

Какие гарантии?

После второго ЧП в школе местные жители требуют от властей разобраться в случившемся. Ведь подобные обрушения угрожают здоровью и жизни детей.

Зато в администрации Вуктыльского района, похоже, спокойно относились к инциденту. В комментариях местных властей сообщается: «После введения в эксплуатацию все выявленные замечания устраняются в рамках гарантийных обязательств. Для этого из Перми вызваны представители подрядной организации ООО «СК-Лидер».

Екатерина МАКАРОВА.