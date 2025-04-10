Сельские «Нивы» (Блиц от 11 апреля)

8 апреля на Стефановской площади 15 новеньких автомобилей «Нива» были переданы представителям медучреждений.

Ключи и сертификаты от новых машин получили медучреждения Удорского, Сысольского, Сыктывдинского, Койгородского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского, Прилузского, Ижемского, Княжпогостского, Корткеросского районов. Некоторые районные больницы получили сразу по два автомобиля. Главврачей и водителей особенно порадовало то, что новые автомобили проедут не только по асфальту, но и по «грунтовке».

Очередные потери республики

В ходе СВО продолжают гибнуть наши земляки.

В списке погибших Николай Игнашин, Павел Беликов и Дмитрий Харин из Ухты, Юрий Новиков из поселка Койю Ижемского района, Павел Отев, уроженец поселка Жешарт Усть-Вымского района, Николай Фредин и Сергей Панов из села Усть-Кулом, Андрей Шиманский из поселка Троицко-Печорск, Павел Чупров из поселка Нижний Одес и Всеволод Стоянов родом из села Усть-Ухта Сосногорского района, Игорь Мисиров из Печоры, Олег Вязов родом из села Занулье Прилузского района, Владимир Козловский из Сыктывкара, Евгений Варварук, уроженец поселка Югыдъяг, Дмитрий Харин, уроженец села Летка, проживал в Ухте.

Как же вы допустили?

Прокуратура Троицко-Печорского района провела проверку исполнения законодательства при возведении фельдшерско-акушерских пунктов в лесных поселках Мылва, Комсомольск-на-Печоре, Знаменка, Митрофан-Дикост, Приуральский и Якша.

Проверкой установлено, что при возведении всех ФАПов допущены существенные нарушения. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Мигрантов стало больше

В Сыктывкаре за прошлый год на учет поставлено 7452 иностранных гражданина.

Это на 30% больше, чем за 2023 год. Из общего числа уменьшилось количество поставленных на миграционный учет по месту жительства – 143, увеличилось количество поставленных на учет по месту пребывания – 7309.

Для многодетных – бесплатно

Многодетные семьи в России официально получили право на бесплатную юридическую помощь. Законопроект одобрен Советом Федерации.

Теперь родители, воспитывающие троих и более детей, смогут воспользоваться всеми видами юридической поддержки в рамках государственной системы бесплатной помощи. Это право сохраняется до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет – при условии его очного обучения в вузе. Мера особенно актуальна для сельских районов, где юридические консультации затруднены из-за удаленности и нехватки специалистов.

Двадцать четыре двойни

Всего за первые три месяца года в Коми появились на свет 1407 детей.

Мальчиков чуть больше – 719, девочек – 688. На свет появились 24 двойни, троен пока не было. За аналогичный период прошлого года рождаемость была чуть выше: с января по март 2024 года в регионе родилось 1467 детей, причем девочек было больше (752), мальчиков – 715.​​

К нам приехали Ирка и Пшелты

Пара коров шотландской породы осваивается на Севере.

В республику впервые завезли породу шотландских коров, которая прославилась на весь мир благодаря своему необычному внешнему виду с длинной волнистой шерстью и мощными рогами. Эти необычные для наших краев животные прибыли из Владимирской области и сейчас находятся под наблюдением на карантине в фермерском хозяйстве семьи Изъюровых из Пезмега.

16 миллиардов долгов

Неоплаченные платежи за «коммуналку» на конец 2024 года достигли 16,2 млрд рублей.

По данным Комистата, за 2024 год населению было предъявлено 28,3 миллиарда рублей платежей за жилищно-коммунальные услуги, это на 5% больше, чем годом ранее. При этом жители оплатили 93% выставленных счетов.

Достаточно проколоть поясницу

Урологи Эжвинской городской больницы освоили уникальные операции.

Перкутанная нефролитотрипсия – новейший метод лечения мочекаменной болезни. Операция включает в себя создание сантиметрового прокола в области поясницы. Через этот прокол в почку к камню подводится инструмент (нефроскоп) с оптикой, что позволяет увидеть камень и внутреннюю область почки. Лазером камень разбивается и вымывается наружу через имеющийся прокол.

Еще одна новая технология, взятая на вооружение урологами Эжвинской городской больницы, – ретроградная интраренальная хирургия. Это инновационный хирургический метод удаления камней из почек путем введения гибкого уретеропиелоскопа через мочеиспускательный канал без разрезов или проколов.

Не перевелись еще мастера

В выставке «Мастер года-2024» приняли участие 102 мастера из 10 муниципалитетов Коми.

Премия правительства РК в области декоративно-прикладного искусства присуждена Ирине Игнатовой, из Усть-Вымского района. Она же по итогам голосования получила приз зрительских симпатий. Ирина Игнатова уроженка поселка Жешарт Усть-Вымского района, занимается созданием авторских кукол, работает в Доме культуры поселка Жешарт.

Дипломы и призы были вручены также мастерам по 12 номинациям. Так, сыктывкарский мастер Артем Чичкарев, к примеру, стал лучшим в номинации «Художественная обработка бересты». Мастер представил на конкурс берестяную лодку в натуральную величину.