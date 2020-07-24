27 июня «Трибуна» опубликовала статью «Пажга впадает в депрессию». Мы рассказали о том, что правительство Коми решило ликвидировать в этом селе коррекционную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Воспитанников переводят в Эжву, а вот педагоги и обслуживающий персонал учреждения (около ста человек) останутся без работы. Эта ситуация беспокоит не только коллектив ликвидируемого учреждения, но и главу поселения «Пажга» Сергея Габова. По его словам, из-за закрытия учреждения поселение теряет доходы и рабочие места.

Статья вызвала неоднозначную реакцию. Так, общественница Ольга Зуева считает, что интернат надо было закрыть давно, поскольку обучение профессиям здесь проводилось с нарушениями, а местные жители якобы использовали труд сирот на своих приусадебных участках.

К этому все и шло…

О причинах закрытия школы-интерната и последствиях ликвидации мы попросили рассказать министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталью ЯКИМОВУ.

– Наталья Владимировна, вопрос о закрытии поднимался еще в прошлом году – и тогда его «спустили на тормозах». На встречу с коллективом школы-интерната выезжали сотрудники министерства. Но коллектив на общем собрании большинством голосов высказался против закрытия.

– Все шло планомерно, просто тогда министерство взяло паузу для тщательного изучения ситуации. И только 18 мая этого года, после досконального анализа и проведения подготовительной работы, было принято решение о ликвидации школы-интерната в Пажге.

– Какие же аргументы перевесили?

– Главный аргумент – благополучие и всестороннее развитие детей. В данном случае – неоспоримые преимущества у специальной коррекционной школы № 3 в Эжве. Здесь мы сделали ремонт, преобразив актовый и спортивный залы, закупили новую мебель и оборудование. В школе укомплектованы кабинеты психолога, логопеда, дефектолога, имеется компьютерный класс.

В Эжвинской школе созданы все условия для обучения трудовым навыкам: современные мастерские по направлениям: у мальчишек – своя специфика, у девочек — своя. Дети получат навыки по слесарному и столярному делу, есть швейная мастерская, студия аэрографии. Есть даже специальная «квартира» социальной адаптации, где дети постигают азы взрослой жизни: их учат обращаться с деньгами, с домашней техникой, планировать свой день, соблюдать режим и многому другому.

– Зато в Пажге — природа, свежий воздух…

– Нужно отметить, что в Пажге работники интерната в последнее время были не очень активны в части повышения квалификации, участия в различных мероприятиях. В результате так уж сложилось, что условия в Эжве объективно лучше, чем в Пажге. Согласитесь, что Эжва — это город, где имеются такие учреждения, как бассейн и крытый каток, где дети занимаются плаванием и фигурным катанием, в спортивной школе работают секции футбола, дети занимаются лыжами. При помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудных жизненных условиях, в Эжве действует автогородок с современным оборудованием — там обучают поведению на улице, в автотранспорте, учат, как ориентироваться в городском пространстве.

Немаловажно и то, что рядом находятся два техникума — целлюлозно-бумажный и лесной, где наши дети могут продолжить специальное образование и получить профессию. Все — в шаговой доступности, причем дети во время обучения продолжают жить в интернате. Есть у школы-интерната № 3 дружба с фондом «Союз неравнодушных сердец»: здесь создана инклюзивная театральная студия, где дети реализуются творчески. Другими словами, возможности для развития воспитанников гораздо больше, чем в Пажге.

Трудности адаптации

– В прошлом году в качестве аргумента для сохранения интерната в Пажге указывалось на то, что школа готовится принять еще 50 воспитанников…

– Тут стоит вспомнить, что при создании данного спецучреждения в стране были другие условия. Школа-интернат в Пажге создавалась на 120 воспитанников, а в этом году в нем находилось только 39 воспитанников, из них четверо завершили обучение, один воспитанник устроен в учреждение интернатного типа системы социальной защиты. Количество детей-сирот снижается, их усыновляют, оформляют опекунство. Это не может не радовать.

– А как восприняли переезд сами дети?

– Малыши — с удовольствием, с интересом. А вот с теми ребятами, кто постарше, — сложнее. Некоторые из них привыкли к свободе, к гуляниям по селу… Мы понимаем, что без трудностей адаптации в ближайшее время не обойтись, но главное, что воспитанники будут заняты и под постоянным контролем взрослых. В Эжвинской школе крепкий коллектив, у которого есть все для решения возникающих вопросов, есть директор, который за пять лет приобрел богатый опыт и авторитет, он с ребятами находит общий язык. Через несколько дней дети поедут отдыхать на свою базу в Шыладор Сыктывдинского района.

– В школе было 39 воспитанников, перевели 24. Где же остальные?

– В Эжву отправились только сироты, но есть ведь и так называемые «родительские» дети, которые пойдут учиться в школу

№ 40, из Зеленца — в школу № 41 в Эжве. Сейчас рассматриваются все возможные варианты, с родителями каждого ребенка вопросы решаются индивидуально.

Ищем работу

– Что будет с коллективом Пажгинского интерната?

– На момент переезда детей из Пажги практически весь коллектив вышел в отпуск. До 31 августа будет издан приказ об увольнении сокращаемых работников. Создана ликвидационная комиссия, она готовит документацию, проводит консультации. Из состава работающих в школе-интернате 39 человек — это педагогические работники, 7 — медики, еще 45 — административно-управленческий персонал и другие специалисты. Мы взаимодействуем с администрациями Сыктывдинского района и Сыктывкара, с центрами занятости по их трудоустройству.

– Последний вопрос: кому достанутся несколько зданий, в которых располагалась школа-интернат?

– Здания школы будут переданы муниципалитету: местной школе и детсаду не хватает площадей, существует потребность в размещении центра дополнительного образования.

Анатолий ПОЛЬКИН.