Сельские жители оказались в дорожном тупике

Жители Удорского и Усть-Вымского районов снова стали по сути «невыездными».

Как уже писала «Трибуна», единственная автомобильная дорога, связывающая удорчан и жителей усть-вымского поселка Вежайка с внешним миром, в середине сентября была «усеяна» гвоздями на протяжении трех десятков километров. Это надолго «парализовало» проезд автотранспорта.

А на прошлой неделе участок дороги Микунь — Вежайка снова стал непроезжим. Несмотря на ограничение движения тяжелой техники, большегрузы продолжают разбивать дорожное полотно.

Грязное месиво

— Машины увязли в грязной жиже. На легковых вообще не проехать, но даже полноприводные машины беспомощно буксуют в грязи. На прошлой неделе, когда я возвращался из Сыктывкара, здесь застрял, пришлось ночевать в машине, ожидая помощи. Невзирая на запрет, по дороге передвигается тяжелая техника с грузом. Она разбивает и без того не лучшую трассу, — рассказал «Трибуне» житель Удоры Василий Бушенев.

— По этой дороге ездят не только частники, но и «рейсовка» с пассажирами. Население Удорского района осталось практически без связи с внешним миром. Как теперь доставлять в район продукты и товары первой необходимости? — возмущена жительница Кослана Светлана Самойленко.

— Проблемный участок дороги «добивают» большегрузы микуньского предприятия ООО «СеверСтройТранс», — говорит водитель Роман Митин. — Они с карьера перевозят песок и гравий. Несмотря на знаки ограничения для автомобилей массой свыше 8 тонн, вывозка грунта осуществляется в круглосуточном режиме транспортом полной массой около 35 тонн. В результате появились глубокие ямы и колеи. На протяжении 35 км дорога стала почти непроезжей.

Жители Удорского района по этому поводу обратились к главе РК, в региональный Минстрой, в ГКУ РК «УправтодорКоми», а также в правоохранительные и надзорные органы. Сельчан интересует вопрос и о законности разработки песчаного карьера под Вежайкой и вывозки грунта.

Как предполагают удорчане, грунт якобы вывозят в соседнюю Архангельскую область на печально известную станцию Шиес, где начинается строительство мусорного полигона. Большегрузы сначала везут грунт в Микунь, а затем железнодорожным транспортом он доставляется до указанной строительной площадки.

Ижемские страдания

Невыездными оказались и жители ижемской деревни Мошъюга. По словам местного жителя, депутата поселения «Мохча» Ивана Филиппова, дорога от деревни Гам до Мошъюги в ужасном состоянии.

За 10 лет на этой дороге не была засыпана ни одна яма. В межсезонье и после дождей дорога становится непроезжей. За полгода грейдер проехался лишь один раз и то не доехал до Мошъюги.

Правда, сейчас, как рассказал И. Филиппов, на самом проблемном участке дорожники начали проводить ремонтные работы. Депутат недоумевает: почему недобросовестный подрядчик, который не может содержать дорогу в надлежащем состоянии, на протяжении многих лет успешно выигрывает тендер? Кстати, по этой дороге на учебу возят и школьников из деревни Ласта.

P.S. А вот жители Корткеросского поселка Уръель добились-таки ремонта дорог. Привести дорогу в нормативное состояние потребовали и родители школьников, чьи дети после оптимизации поселковой школы стали ездить на учебу за 12 км в село Керес. На прошлой неделе дорожники отсыпали щебенкой, специально привезенной для этих целей еще два года назад, разбитый участок грунтовки от Уръеля до деревни Лабором.

Наталья КОЛОДИНОВА.