Сельский батюшка увидел берег в дымке и дал печорскому селу новое имя

Как уже сообщала «Трибуна», определился список финалистов всероссийского голосования за самое веселое название населенного пункта. В списке такие села и поселки, как Бухалово, Палево, Хохотуй, Свиногорье, Мошонки.

Среди финалистов оказалось и село, которое находится на севере Коми, в Усинском районе. Это Мутный Материк. Откуда же взялось столь необычное название?

Шестеро смелых

В 1871 году Андрей Семенович Артеев (по-коми Сем \ндрей) с пятью сыновьями на больших лодках-шнягах отплыл из деревни Варыш Ижемской волости. Это была семейная экспедиция в поисках лучшей доли и нового места обитания. Семья остановилась на правом берегу реки Печора у подножия высокого холма. Артеевы и стали первыми поселенцами нашего села.

Когда отец вместе с сыновьями накрепко обосновался на новом месте, сюда потянулись и другие земляки-ижемцы. В частности, Аристарх Моисеевич Немчинов по прозвищу Моськан. Так в селе после Артеевых появилась династия Немчиновых.

Поселенцы назвали место жительства в честь основателя – Сем \ндрей. Новое поселение росло быстро. Главными занятиями были скотоводство и земледелие, оленеводство и смолокурение.

Поп и его приход

Деревянную церковь Введения строили всем миром. Купец Зиня, который приезжал сюда торговать, выделил деньги на строительство. Он также купил много икон для внутреннего убранства церкви. Позже около церкви построили небольшую колокольню, куда повесили 10 колоколов.

Церковь введена в действие в 1905 году. Своего батюшки в селе не было. Священники приезжали из других сел, чаще всего из Кипиево.

По рассказам старожилов Ф.Я. Артеева, А.И. Канева, Г.А. Канева, инициатором переименования села стал один из священнослужителей. Именно он и увидел тут Мутный Материк.

Когда поднимаешься по реке Печора, из-за мыса вдалеке постепенно появляется высокий холм, у подножия которого находится село. Этот холм, высокий берег, который огибает река, даже в ясную солнечную погоду предстает взору словно бы в дымке, в тумане. Священник дал имя холму, которое постепенно закрепилось и за всем селом.

Впоследствии речка, которая впадает в Печору выше по течению, словно бы огибая этот Материк в пяти километрах от поселения, тоже получила соответствующее название – Малый Мутный.

Анатолий КАНЕВ,

с. Мутный Материк.