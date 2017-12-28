Сельских ребятишек отправили по домам

На этой неделе в редакцию «Трибуны» пришло письмо от жительницы прилузского поселка Велдорья Веры Викторовны Мирон.

По словам женщины, поселковым детям дорога к знаниям тоже закрыта (как и для школьников из поселка Коржинский, о чем «Трибуна» писала 15 декабря с.г.). Третий месяц ребята обучаются самостоятельно дома, рассказывает Вера Викторовна. До этого дети учились в Ваймесской школе, за 15 километров. А сейчас лишь учителя изредка приезжают в поселок, уроки проходят в местном клубе, который находится в аварийном состоянии.

— Забросили наших детей. На дом задают очень много, новые темы ребятам приходится изучать самостоятельно, — переживает Вера Викторовна.

Уроки в аварийном клубе

— Дорога к поселку в ужасном состоянии, – говорит завуч Ваймесской школы Наталья Рубцова. — Маршрут для школьного автобуса закрыли. Дети переведены на очно-заочное обучение. Мы выезжаем один-два раза в неделю и занимаемся со школьниками в местном клубе.

Но такая форма обучения — не выход. В аварийном клубе нет никаких условий для нормального учебного процесса. В зале потолок обвалился, уроки ведем в фойе. В здании холодно, приходится сидеть в одежде, плохое освещение. Обучать дистанционно тоже невозможно. В Велдорье всего два стационарных телефона, а что такое сотовая связь и интернет — местные не знают вообще.

— Как дети будут сдавать экзамены, если они не смогут освоить учебную программу?

— Трое девятиклассников уехали в Ношуль, живут в интернате. Одного мальчика, пятиклассника, мама увезла к родственникам в Летку. А малышей, которые остались в Велдорье (двое третьеклассников и один шестиклассник), родители отказываются отдавать в интернат. Мы предлагали несколько вариантов. К примеру, заселить ребят в пустующем доме (в Ваймесе такие есть). Конечно, под присмотром родителей, которые могли бы «дежурить» по очереди. Но родители против. В управлении образования предлагали классным руководителям взять на время учебного года детей из Велдорьи к себе в семью — тоже не договорились.

Плевать хотели?

По словам Натальи Рубцовой, что будет дальше — неизвестно. Местные чиновники дорогу не откроют — она небезопасна. А на ее ремонт нужно много денег, которых, как всегда, в бюджете нет. Предприниматели тоже не хотят помочь, хотя именно их лесовозы и «убили» дорогу. Школьный автобус простаивает, а большегрузы продолжают караванами вывозить древесину.

— Из-за непроезжей дороги страдают все жители Велдорьи, — сокрушается педагог. — Почта ездит редко, продукты завозят на тракторе. Рейсовый автобус туда не ходит вообще. «Скорая» тоже не доедет, случись что. А ведь в поселке есть семьи с маленькими детьми. Получается, наша власть на всех плюнула, люди никому не нужны.

С наступлением зимы можно было разровнять колею, но дорогу даже от снега не чистят, и она стала совсем узкой.

Рисковать не будем

Исполняющий обязанности руководителя администрации Прилузского района Александр Бойко сообщил «Трибуне», что комиссия периодически оценивает состояние дороги. Последний выезд на место показал, что маршруты в Велдорью и Коржинский не соответствуют требованиям дорожной

безопасности.

— Мы не можем рисковать здоровьем детей, — сказал Александр Станиславович.

— Сейчас зима, дорога промерзла, почему бы ее не разровнять? Местные жалуются, что плохо чистят от снега…

— Подрядчик, который определен на этот участок дороги, выполняет требования контракта. На следующий год планируем на небольшом участке провести ямочный ремонт. Затем подготовим смету на капитальный ремонт. Но все упирается в деньги.

А вообще, по словам Александра Бойко, вопрос о том, что дорога «убита» лесовозами, не раз поднимался на всех уровнях. Но лесовозы продолжают ездить днем и ночью. Причем по дорогам местного значения, не предназначенным для большегрузов, ездят частники из других регионов России.

— Единственный вариант сохранить дороги, учитывая скудный бюджет, – это не выдавать делянки лесозаготовителям. Но районная власть не участвует в аукционах, их с нами не согласовывают, — заключил Александр Бойко.

Екатерина МАКАРОВА, Прилузский район.