Сельских родителей пугают опекой

«Трибуна» уже сообщала о том, что дети из поселка Поляна Сосногорского района вынуждены сидеть дома. Специальный автобус перестал возить малышей из поселка в детский сад.

Никто не услышал

Семь лет назад в Поляне закрыли детский сад, а малышей перевели в соседний — за шесть километров, в деревню Пожня. Тогда чиновники клятвенно обещали, что ребятишек будут доставлять в Пожню спецавтобусом.

Так и было до тех пор, пока Управление образования администрации Сосногорского района не решило пересадить малышей на рейсовый автобус.

Однако родители категорически против. Детсад посещают 35 детей из Поляны. Теперь каждому потребуется сопровождающий. Плюс обычные пассажиры, которые регулярно ездят из поселка в Сосногорск на работу. Получается — около 100 человек. В рейсовый «пазик» они явно не поместятся.

Не устраивает родителей и то, что автобус будет высаживать малышей на остановке за километр до детского сада.

О своих проблемах жители Поляны «трубили» в социальных сетях, писали письма в прокуратуру, районным и республиканским чиновникам, Президенту России.

— Месяц прошел, но официального ответа о том, как власти намерены решать эту проблему, мы не получили, — рассказала «Трибуне» одна из мам Людмила Керимова.

Слезы ребенка

Но больше всего возмутило родителей то, что начали их запугивать: мол, если не будут возить самостоятельно в детский сад на рейсовом автобусе, то органы опеки их лишат родительских прав, а детей заберут.

В редакции «Трибуны» есть видеозапись, на которой бабушка одного мальчика со слезами на глазах рассказывает:

— Мой сын – вдовец, у него двое детей. Старший внук живет со мной и посещает детсад. В понедельник внука привезли из садика, он плачет: «Бабушка, меня, что, забрать хотят?» Я понять не могу. Ему даже рассказали, что его мама умерла. Мы от детей это скрывали, потому что берегли их. Говорили, что она уехала далеко в командировку. А вот в садике не пожалели. Потом я позвонила в садик, спрашиваю: мол, зачем так жестоко? Сказали, что больше не будут. Но я все равно теперь боюсь отвозить его в детсад. Мало ли что…

Между тем жители поселка Поляна предлагают на ту компенсацию, что им сулят за оплату проезда, нанять водителя со спецтранспортом. А еще лучше — пусть построят в поселке новую школу и садик. Ведь в Поляне по статистике проживает 144 ребенка школьного и дошкольного возраста. Тогда и специальный автобус не понадобится — ребята будут учиться в родном поселке.

Дошколят пересадили

Корреспондент «Трибуны» обратилась в администрацию Сосногорского района с вопросом: будет ли возобновлен специальный рейс для дошколят из поселка Поляна?

— Детский сад в Пожне посещают 35 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, проживающих в Поляне. До сентября 2017 года малышей возили на школьном автобусе. Но школьные автобусы теперь не могут использоваться для перевозки детей дошкольного возраста. Министерство образования Коми рекомендовало организовать подвоз дошколят на рейсовых автобусах, оборудованных посадочными местами с ремнями бе-зопасности, позволяющими устанавливать детские удерживающие устройства.

Из бюджета района родителям будет оплачиваться подвоз детей в Пожню. Кроме того, до конца октября 2017 года будут внесены изменения в порядок выплаты компенсации: расходы будем возмещать не только тем родителям, которые добираются на рейсовом автобусе, но и тем, кто доставляет детей на личном транспорте.

Для удобства родителей Сосногорское АТП изменило расписание рейсов, а детский сад Пожни перешел на 12-часовой режим работы. Теперь детский сад работает с 06:30 до 18:30.

Кроме того, родителям дошкольников из Поляны, работающим в Сосногорске, предложена возможность перевода детей в детские сады города. Для этого родителям необходимо обратиться в Управление образования.

— Планируется ли строительство школы-сада в поселке Поляна?

— У района нет денег на строительство. Однако с 2014 года мы направляем запросы в Министерство образования Коми о строительстве начальной школы, детского сада в поселке Поляна, предлагаем включить этот объект в различные региональные программы.

— Правда ли, что родителей и детей пугают тем, что семьями займутся специалисты опеки и попечительства, если они откажутся ездить рейсовым автобусом?

— Устные или письменные обращения от родителей по этому поводу не поступали ни в Управление образования, ни в администрацию района.

Екатерина МАКАРОВА, Сосногорский район.