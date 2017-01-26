Семь лет под дамокловым мечом находится детская музыкальная школа в селе Усть-Кулом

Районные власти уже семь лет не могут решить вопрос с музыкальной школой села Усть-Кулом. Ее в любое время могут закрыть.



Директор Елена Морозова.

В редакцию «Трибуны» обратились жители, дети которых обучаются в музыкальной школе — единственной в районе: «В школе обучаются 50 творчески одаренных детей райцентра, которые влюблены в музыку и беззаветно ей преданы. В школе есть фортепианное и народное отделения, преподаются теоретические дисциплины, почти все учащиеся занимаются в хоровом классе. Очень хороший педагогический коллектив, которым руководит директор Елена Владимировна Морозова.

Музыкальная школа славится за пределами республики и гордится своими выпускниками: Татьяна Ногиева — заслуженный работник культуры Республики Карелия, Александра Старостина — студентка Челябинской академии культуры и искусств, Артем Парахневич после окончания Петрозаводской консерватории по отделению валторны выступает практически по всему миру, валторнист Виктор Ракин играет в военном духовом оркестре Санкт-Петербурга.

Однако школу могут закрыть по предписанию управления МЧС. Проведенная в июне проверка здания выявила нарушения требований пожарной безопасности. Их предписано устранить до 1 апреля 2017 года. Но если музыкальную школу закроют, где будут учиться наши дети?»



Денис Самарин и педагог Сигуте Гайгалайте.

От гитары до рояля

Музыкальная школа в Усть-Куломе работает уже 54 года. Елена Морозова трудится здесь 35 лет, из них 20 — директором. Родом она из Великого Устюга. После окончания Сыктывкарского училища искусств была направлена в старинное коми село, ставшее ей второй родиной.

Раньше музыкальная школа находилась в другом здании. 30 лет назад была построена новая средняя школа в центре села, а в освободившееся здание переехала «музыкалка», заняв первый этаж. На втором «расположилось» управление образования.

— Когда я начинала работать, в школе было всего два пианино, комплект балалаек и баян, — рассказывает Елена Владимировна. — А сейчас у нас два рояля, шесть пианино, 15 аккордеонов, семь гитар. В школе пять педагогов, трое из них — мои выпускники. Они получили музыкальное образование и вернулись в родную школу.

Талантливых мальчиков и девочек в нашем селе много. Наши воспитанники очень нас радуют. Так, в феврале прошлого года в городе Коряжме Архангельской области прошел международный конкурс музыкального творчества «Шаги к успеху». Мои ребята выступили там неплохо. Лауреатом второй степени стал Денис Самарин (аккордеон), лауреатом третьей степени — трио «Северное сияние» и Артемий Дядечко (аккордеон).

Если бы для этого были условия, мы бы приняли в школу еще больше ребят. Наше двухэтажное деревянное здание было построено более 70 лет назад, зимой здесь бывает прохладно. Но это не главное. Из 16 пунктов предписания мы устранили 14, осталось два: расширить вход в здание и убрать со второго этажа другое учреждение. Дверь мы, конечно, можем сделать шире, а вот над управлением образования никак не властны…



Музыкальная школа районного центра.

«Рискуем головой…»

За комментариями «Трибуна» обратилась к начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района МЧС Артуру Кинашу. Он подтвердил, что предписания пишутся уже в течение семи лет, однако до сих пор нарушения до конца не устранены.

— Руководители района меняются, а дело не движется. Мы даем отсрочки, рискуя своей головой. Но если к 1 апреля 2017 года нарушения не будут устранены, мы вынуждены передать материалы в суд, который будет решать судьбу музыкальной школы, — рассказал Артур Кинаш.

Руководитель районной администрации Сергей Рубан о проблемах музыкальной школы знает и старается найти выход.

— Мы планируем построить центр коми культуры, где разместятся районный музей и музыкальная школа, — сообщил «Трибуне» Сергей Рубан. — Перед праздником «Василей» мы с министром культуры Сергеем Емельяновым и министром образования, науки и молодежной политики Натальей Михальченковой побывали в музыкальной школе. Думаю, министры нам помогут. А пока рассматриваем варианты для временного размещения музыкальной школы.

Николай ЛЮТОЕВ.