Семьи-орденоносцы (Блиц от 8 сентября)

Три семьи из Коми получили Медали ордена «Родительская слава за заслуги «в укреплении института семьи и воспитании детей».

Это семья Николая и Нины Матвеевых из села Айкино Усть-Вымского района. Супруги в браке вот уже 70 лет, воспитали четверых детей. Интинцы Иван и Валентина Сушковы, у которых также четверо детей и глава семьи является настоятелем храма святителя Николая Чудотворца. А также образцовая семья Виктора и Анастасии Уляшевых из села Помоздино Усть-Куломского района, воспитавших шестерых детей. У медали ордена «Родительская слава» в качестве поощрение семьям полагаются также федеральная единовременная выплата в 200 тыс. рублей и республиканская единовременная выплата в 25 тыс. рублей.

Потери и память

За прошедшую неделю на СВО погибли двое уроженцев Коми.

Это интинец Виталий Падурец и Константин Кирияк из Удорского района. А 7 сентября в поселке Первомайский Сысольского района на территории местной школы установили памятник псу-герою Сармату. Напомним, овчарка – тоже участник СВО. Пес служил вместе со своим хозяином – сыктывкарцем Андреем Мухиным, был талисманом группы, но подорвался на мине. Хозяин Сармата завел нового пса по кличке Черкес и намерен вновь отправиться с ним в зону боевых действий.

Ушел автор гимна

Ушел из жизни поэт и композитор Станислав Пахтушкин.

Как сообщили «Вести Тимана. Сосногорск», заслуженный работник культуры Республики Коми и России, почетный житель и автор гимна Сосногорска умер 4 сентября. Ему было 84 года.

Все медкарты оцифруют

Медучреждения Коми оцифруют всю документацию к 2030 году.

Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба на V Форуме социальных инноваций регионов. «К 2025 году оцифровать амбулаторные карты и истории болезней пациентов должны все основные республиканские клиники, а к 2030 году – все остальные», — цитирует руководителя республики ТАСС. Помимо оцифровки и внедрения искусственного интеллекта в регионе активно модернизируют первичное звено здравоохранения, заявил Уйба. Только в 2023 году будет создано 30 новых ФАПов.

11 тонн покрышек

Первую партию использованных покрышек из Коми отправили в Подмосковье на переработку.

Покрышки собирали во время экологических акций на несанкционированных свалках вблизи Сыктывкара, а также на территории заказника «Важъелью» в Сыктывдинском районе. Теперь они отправятся на утилизацию на Дмитровский завод РТИ в Подмосковье – один из крупнейших в стране заводов по переработке резинотехнических изделий.

Каждый десятый – в депрессии

Около 15 миллионов россиян находятся в глубокой депрессии.

Такие данные приводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Среди основных причин депрессии у россиян – длительная болезнь, насилие в семье, смерть близкого, одиночество и крупный кредит. В исследовании АСИ приняли участие около 40 тысяч человек.

Новый человек – за пультом

На должность главного дирижера Театра оперы и балета назначен 35-летний москвич.

Иван Виноградов – выпускник Московской консерватории им. П. Чайковского. Работал с известным музыкальным коллективом им. А. Шнитке, ансамблем современной музыки «Свобода звука», театром оперы и балета им. П. Чайковского Удмуртской республики. Является одним из основателей (NE) зависимого театра. Увидеть нового главного дирижера за пультом можно будет уже 22 сентября в балете «Тысяча и одна ночь» и 27 сентября на праздничном концерте, посвященном 65-летию Театра оперы и балета.

Нацтеатр едет в Калмыкию

С 17 по 19 сентября состоятся гастроли Национального музыкально-драматического театра РК в Элисте.

Наши артисты сыграют на сцене драматического театра имени Б. Басангова спектакли «Настасья Филипповна» по роману Ф. Достоевского «Идиот»», лирическую комедию «Серебро льна» и документальную драму о судьбе немецкой семьи, высланной в Коми из Одесской области, «Жизнь с привилегиями «навечно». В это же время театр из Элисты будет на гастролях в Сыктывкаре.

Спор за северную надбавку

Воркутинская прописка превратила москвичку в мошенницу.

Пенсионерка силового ведомства предоставила в отдел пенсионного обслуживания финансового подразделения заявление о назначении пенсии, умолчав о фактическом месте жительства. В течение четырех лет она ежемесячно получала северную надбавку к пенсии, хотя все это время жила в Москве. В результате за период с 2017 по 2020 годы женщина необоснованно получила из бюджета 364 тысячи рублей.

Ничего себе «стрельнул» сигарету!

Водитель отказался везти пьяного прохожего до бара.

Нетрезвый 45-летний сыктывкарец гулял ночью в Микуни. Возле одного из домов по улице Ленина он заметил припаркованный автомобиль марки KIA Sorento. Водитель откликнулся на просьбу прохожего поделиться сигаретой, но отказался везти его в бар. Сыктывкарец разозлился и несколько раз ударил ногой по дверце машины. После того, как владелец машины задержал хулигана, тот попросил не обращаться в полицию и обещал возместить ущерб, однако слово свое не сдержал. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также взыскал с него в пользу потерпевшего сумму ущерба – 26 тысяч рублей.

Брат привлек сестру

Сыктывкарцы обвиняются в распространении наркотиков.

32-летний мужчина, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, в мае 2023 года вновь решил заработать, выполняя функции закладчика. Взяв из тайника партию наркотиков, он привез их домой и попросил 24-летнюю сестру расфасовать их и развезти по тайникам, за что обещал ей заплатить. Девушка согласилась, спрятала свертки в лесном массиве и фотографии отправила брату. Получив «легкие деньги», она решила продолжить этот «бизнес», но при попытке разложить очередную партию они с братом были задержаны сотрудниками полиции. Обоим грозит немаленький срок, поскольку их преступление квалифицируется уже как совершенное «группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере».