Недавно тиражом 650 экземпляров отпечатан очередной выпуск литературного альманаха «Белый бор», презентация которого состоится 6 июня в Республиканской юношеской библиотеке.

Это уже 17-й по счету сборник. Как и предыдущие, он продолжает традицию: в нем две равноправные части – проза и поэзия – и только новые произведения писателей и поэтов нашей республики. Для читателей были отобраны лучшие произведения (стихи и проза) более 70 авторов из Сыктывкара, Воркуты, Печоры, Усинска, Ухты, Инты. Составителем первой части выступает известная детская писательница Елена Габова, второй – председатель правления Союза писателей Коми, поэт Андрей Попов.

– В этом выпуске большое внимание уделяется молодым талантам, которым пока еще не хватает материала для своих книг, но уже необходимо общение с читателями, – рассказал «Трибуне» Андрей Попов. – За эти годы «Белый бор» доказал, что в Коми есть настоящая литература, а в обществе по-прежнему есть на нее запрос. Я знаю, что наш альманах очень востребован в библиотеках.

В третий раз в альманахе появляется рубрика «Юбилей». На этот раз здесь печатаются главы из повести Елены Габовой «Папа не враг». В рубрике «Наши гости» будут представлены авторы журнала «Литера» (Марий Эл). В рубрике «Из архива» – подборка стихов Анатолия Илларионова, в этом году 7 мая ему исполнилось бы 70 лет. Любители поэзии наверняка получат удовольствие также от подборки стихов «нашего» автора Ефима Бершина. В 70-е годы ХХ века, окончив факультет журналистики МГУ, он несколько лет работал в Сыктывкаре корреспондентом газеты «Красное знамя». Сегодня Ефим Львович – автор десятка поэтических сборников, известный прозаик и публицист, член исполкома Русского ПЕН-центра. Стихи, проза, статьи и эссе Бершина регулярно печатаются в крупнейших литературных изданиях.

– Ни один наш писатель не проходит мимо «Белого бора», – рассказывает Елена Габова. – Каждый год мне присылают свои работы новые авторы, я выбираю и всегда нахожу то, что надо. В прошлом году в рубрике «Дебют» были сильные рассказы 17-летней Дины Летовальцевой. В этом году я отметила детскую прозу Веры Туисовой. Совсем недавно, кстати, она стала победителем всероссийского конкурса «Мысли о главном». Напомню, что такие известные нынче писатели, как Эдуард Веркин и Дмитрий Сиротин, тоже печатались когда-то как начинающие в нашем альманахе.