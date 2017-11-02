Семья, пережившая две катастрофы, оказалась на обочине жизни

Следуя нынешней моде, руководители Коми любят порассуждать на публике о духовных скрепах и семейных ценностях. Но это только красивые слова. А вот когда к ним обращаются маленькие, попавшие в беду люди, помощи от чиновников не дождешься.

Семья Батаковых хорошо известна сыктывкарскому начальству. И экс-вице мэр столицы Магомед Османов, и нынешний глава республики Сергей Гапликов обещали помочь этой семье, оказавшейся в отчаянной ситуации.

Увы, грош цена таким обещаниям. Батаковы до сих пор не имеют ни нормального жилья, ни даже постоянной прописки. У них нет денег на лечение парализованного сына. А отца-инвалида нигде не берут на работу.

Вместо реальной поддержки власти по сути предлагают Батаковым просить подаяние у жителей республики.

Пришла беда — отворяй ворота

Эдуард Батаков приехал в Сыктывкар с женой и сыном много лет назад, работал водителем на бензовозе, имел жилье в малосемейке и мечтал купить квартиру, для чего копил деньги. Семья уже собиралась купить приличное жилье, но случилось несчастье: во время командировки в Подмосковье бензовоз Эдуарда попал в страшную аварию, в результате которой молодой мужчина стал инвалидом. Два года Эдуард не работал, находясь на излечении, а через некоторое время после возвращения на производство его уволили — начальство нашло для этого повод. К тому же Батаков был профсоюзным активистом — таких сейчас не любят. От него избавились при первом удобном случае. А устроиться на работу инвалиду в наше время практически невозможно.

Но беда не приходит одна. Вскоре произошло другое несчастье, более страшное. Сын Батаковых Алексей свалился с высоты девятого этажа. Чудом остался жив (упал на крышу припаркованного во дворе автомобиля), но сильно покалечился. Парня парализовало, он не может двигать руками и ногами. То есть абсолютно беспомощен.

В роли бомжей

После этого Батаковым пришлось продать свое жилье — нужны были деньги на лечение. Эдуард обратился в администрацию города для получения жилплощади, собрал необходимые документы. Но квартирный вопрос — долгий: проверки, консультации, запросы дополнительных справок… В итоге вдруг выяснилось, что Эдуард Батаков на момент подачи заявления о постановке на учет имел «лишние» квадратные метры. И потому ставить в очередь его отказались: дескать, он и так живет припеваючи.

К тому времени семья уже перебралась в съемное жилье, то есть оказалась без прописки. И вот уже несколько лет Батаковы — самые настоящие бомжи. Они есть, но их как бы и нет. По крайней мере для чиновников, которые Батаковых в упор не видят.

Хождение по мукам

У Эдуарда имеется большущая переписка с чиновниками, к которым он обращался за помощью. Ответы приходили от экс-зама главы РК Т. Николаевой, министров, бывшего мэра Сыктывкара В. Голдина и его заместителя М. Османова. Причем ответы мало отличались друг от друга — будто их готовил один и тот же человек!

Положение семьи стало катастрофическим: денег — ни гроша, а нужно было покупать лекарства, перевязочные материалы, платить за жилье… Однажды ночью у Алексея выпал катетер из живота, из раны пошла кровь. Из-за тесноты жилища прибывшая бригада «скорой» даже не смогла вынести парня на носилках — пришлось тащить его в одеяле. Медики увезли Алексея в Эжву, вставили катетер и тут же «отпустили». Полураздетого паралитика (а дело было зимой!) отцу пришлось везти домой на такси…

Бесполезная коляска

Сегодня Алексей лежит в своей маленькой комнатушке. Чтобы его помыть, Эдуард берет сына на руки и несет в ванную. Коляска, которую ему выдали, механическая, неудобная, а руки у парня не действуют — нет так называемого «хватательного рефлекса». Проще говоря, коляску нужно

возить постороннему. Но где ее возить? Места в каморке нет.

Можно, конечно, купить коляску по заказу — теперь они выпускаются самые разные, но цены — не по карману Батаковым. Самая дешевая — тысяч 60-70 (есть и за миллион!). Причем социальная служба может даже выдать компенсацию при покупке за собственные средства, но лишь в размере 16 тысяч, не больше.

Дорогостоящие и сильнодействующие препараты, которые рекомендовали Алексею лечащие врачи, тоже бесплатно не выдают. Когда Батаков-старший обратился за помощью к министру здравоохранения Д. Березину, то получил ответ, что перечисленные им препараты отсутствуют в перечне средств для обеспечения льготной категории граждан на амбулаторном лечении.

Мечта о протезах

Эдуард Батаков рассказал о своей беде в интернете. Простые люди тут же откликнулись — собрали немного денег. Благодаря этому парня даже удалось свозить в Новокузнецк, где ему сделали несколько операций. Алексею стало полегче, но до выздоровления еще далеко. Он мечтает о современных протезах. Ведь ему всего 25 лет…

В Эжвинской больнице имеется специализированное отделение, где восстанавливают двигательные функции у больных после инсультов. Один раз там проходил курс и Алексей. Но одного раза — недостаточно. Как рассказывает Эдуард, врачи этого учреждения дали заключение: «нет реабилитационного потенциала». То есть по сути они отказались от парня.

А вот новокузнецкие медики считают, что у парня есть такой «потенциал». То есть при правильной реабилитации его можно поднять на ноги. И даже выдали соответствующий документ, который Батаков-старший передал в Эжвинскую больницу. Это было минувшим летом, но ответа от эжвинских эскулапов нет до сих пор.

Нищие на паперти

Батаков ходил на прием к губернатору Гапликову. Увы, ощутимой пользы этот визит не принес. У семьи по-прежнему нет постоянной прописки. А это значит, во-первых, Батаковых не могут поставить в очередь на жилье. Во-вторых, они лишены соцвыплат в качестве малоимущей семьи, не говоря уже о других льготах. Жена Эдуарда может устроиться только на почасовую подработку, ведь больной сын не может обходиться без сиделки.

Кстати, экс-вице мэр столицы господин Османов, к которому Батаков-старший обращался с просьбой о прописке, с раздражением сказал, что, мол, многие люди сами «находят способы» прописаться. Эдуард тогда в сердцах заявил: «Так пропишите нас у себя!» После этого его прописали временно на три месяца. И с тех пор так и повелось, но сейчас временная прописка вновь заканчивается…

В январе Алексея нужно везти в Новокузнецк: ему предстоят очередные операции и реабилитация. Но для поездки нужны средства, которых нет. Когда Эдуард в очередной раз обратился в органы социальной защиты, ему сказали привычное: «Денег нет!» А в качестве выхода предложили разместить на ленте информагентства обращение к жителям республики. Может, они помогут…

Вот и получается, что важные и даже грозные с виду чиновники не могут помочь даже с банальной пропиской. А кичась своим «православием» и «духовностью», относятся к простым людям как к нищим на паперти.

Анатолий ПОЛЬКИН.