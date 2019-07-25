Семьям с детьми добавят из казны Коми

По инициативе Сергея Гапликова в Коми готовится новый региональный закон. Он предусматривает введение новых и совершенствование уже действующих выплат и пособий семьям с детьми. Закон должен вступить в силу уже с 1 января 2020 года, а на его исполнение глава Коми поручил выделить беспрецедентный объем средств — 1 миллиард рублей. Это дополнительная сумма к уже имеющейся по этому направлению.

«Каждый год эта сумма будет индексироваться в соответствии с темпами инфляции, — отметил Сергей Гапликов. — Это сверхважная задача, и наша инициатива должна пройти публичное обсуждение. В ней должны найти отражение и дополнительные меры поддержки, которые будут, возможно, предложены многодетными семьями, семьями, которые сегодня находятся в неблагоприятной жизненной ситуации. И в результате мы должны совместно сформировать комплекс мер, которые будут учитывать все требования и желания наших жителей».

Дополнительные средства на социальные нужды в казне Коми появились благодаря профициту бюджета (по итогам 2018 г. — 10 млрд рублей).

Одной из новых мер поддержки является выплата регионального семейного капитала — 150 тыс. рублей при рождении первого ребенка. Эта выплата станет дополнением к существующим мерам поддержки семей — федеральному материнскому капиталу в 453 тысячи рублей, который предоставляется при рождении вторых или последующих детей, и действующему сегодня в Коми региональному семейному капиталу в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.

Еще одна новация — увеличение в 1,5-3 раза размера республиканского пособия на ребенка. Оно предоставляется малоимущим семьям. Его размеры варьируются в зависимости от возраста ребенка и категории получателей. Сейчас базовые размеры пособия составляют от 367 руб. до 1516 руб. на ребенка в месяц. На них начисляется районный коэффициент. Эту меру поддержки ежемесячно получают около 14,3 тысячи малоимущих семей. После изменений базовые размеры ежемесячного пособия могут составить от 1000 рублей до 2200 рублей на ребенка. На эти суммы также будет начисляться районный коэффициент.

Улучшению материального положения семей поспособствует и расширение категории детей, на которых назначается пособие. Сейчас оно предоставляется малоимущим семьям на детей до 16 лет. На детей до 18 лет оно назначается, только если ребенок учится в школе. Планируется, что теперь пособие будет распространяться на всех детей от 16 до 18 лет, независимо от того, учатся они в школе или же проходят обучение в ссузе либо в вузе на территории республики.

Также глава региона поручил увеличить в 3 раза число получателей компенсации платы семьям за присмотр и уход за детьми в детских садах. Сегодня в Коми она предоставляется семьям, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, который установлен в Коми. Сейчас компенсации получают 18 тысяч семей. После изменений в законодательстве правом на ее получение смогут воспользоваться более 53 тысяч семей.

Рассматривается вопрос и об увеличении процента этой компенсации. Сегодня она составляет 20% за первого ребенка от общей платы за дошкольное образование, 50% — за второго и 70% — за третьего. Принято решение увеличить процент компенсации за первого ребенка с 20% до 30%.

Также планируется изменить размер и условия назначения пособия малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям на покупку продуктов питания. Сейчас размер этой госпомощи — 491 рубль. Выплачивается она только по медицинским показаниям на основании заключения врача. Это пособие предлагается увеличить до 650 рублей в месяц, а право на его получение предоставить всем проживающим в республике малоимущим беременным женщинам или кормящим мамам. Кроме этого, предлагается поднять до 500 рублей размер ежемесячного пособия на проезд детям из многодетных семей (нынешнее пособие — 242 руб.). Это даст возможность многодетным семьям без дополнительных затрат покупать социальные проездные билеты, чтобы их дети-школьники свободно могли добираться автобусом не только до школы, но и на различные кружки или секции. Предлагается также на 1500 рублей увеличить материальную помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, которые ходят в школу или посещают детский сад. Таким образом, размер этого вида господдержки составит 6500 рублей.

Проработанные правительством республики совместно с рабочей группой Госсовета Коми предложения должны быть представлены главе региона до 14 августа, чтобы успеть рассмотреть законопроект на сентябрьском заседании сессии.

Олег ПОПОВ.