Сенсационное заявление министра: он обещает достроить санаторий уже в этом году

Самый известный в республике долгострой — это новый санаторий «Серегово». За три десятилетия на него потрачены миллиарды казенных рублей. За это время сменилось несколько губернаторов, назначавших все новые сроки сдачи объекта, но его перспективы по-прежнему туманны.

С 1 января 2018 г. Министерство строительства и дорожного хозяйства РК возглавил Сергей

ДВУРЕЧЕНСКИЙ. К нему мы и обратились с вопросами о дальнейшей судьбе злополучного долгостроя. И получили оптимистичные прогнозы, которые на фоне уже привычной мрачной картины звучат почти сенсационно. По мнению министра, до сдачи объекта — всего несколько месяцев. И вообще, если сегодня нет ни одного нормального санатория (старый совсем обветшал), то скоро их будет два…

«Слухи преувеличены»

— Сергей Владимирович, СМИ сообщали, что санаторий строился с нарушением строительных норм и правил. Поэтому использовать объект по прямому назначению теперь невозможно. Выходит, что «стройку века», в которую вбухали за тридцать один год более трех миллиардов рублей, проще снести, чем привести в соответствие нормам?

— Ломать, конечно, не строить, большого ума не надо. Однако, перефразируя незабвенного Марка Твена, хочу сказать так: слухи о сносе санатория сильно преувеличены. Да, заведено уголовное дело, ведется следствие. Но оно никак не отражается на окончании строительства. Санаторий готов на 98 процентов. Сейчас ведутся переговоры о том, как его достраивать: самим или с помощью инвесторов. В своих планах у меня намечено до конца года объект ввести в строй.

— На чем основывается эта уверенность?

— На высокой степени готовности комплекса зданий и сооружений. Отделочные работы закончены, даже мебель установлена, готовы котельная, очистные сооружения. По моим прикидкам, остались совсем небольшие объемы работ (конечно, по сравнению с тем, что уже сделано).

— Но как же отрицательное заключение экспертизы?

— Оно потребовалось как раз для того, чтобы все встало на свои места: нужно установить, что доделать, а что переделать. Сейчас идет визуальное обследование. Как только оно будет закончено, приступим к инструментальному. После этого будем делать корректировку, затем приступим к завершающему этапу.

— А деньги для этого есть? И много ли их нужно?

— Я думаю, изыщем. Речь ведь не о миллиардах, таких денег не потребуется, хотя по дури-то можно и столько написать. Но мы должны считать средства, их в бюджете не так и много, а лишних точно нет. По моим прикидкам, нужно порядка 180 миллионов рублей.

— Сколько потребуется времени?

— Думаю, на все про все уйдет от шести до восьми месяцев. Повторюсь, нужно дождаться окончания экспертизы. Начинать работать на объекте можно будет уже в конце января. Сделаем «дорожную карту» и начнем. Основные работы по коммуникациям придутся на летнее время, а к концу года все будет закончено.

«Серегово-1» и «Серегово-2»

— Если будет найден инвестор, он ведь наверняка приведет «варягов». А их уже столько здесь перебывало…

— Я как раз сторонник привлечения работников местных, не из других регионов. С работой сейчас трудно, нужно давать ее своим землякам. Будем обсуждать эту проблему.

— Попутный вопрос: а что будут с существующим санаторием, что на правом берегу? Снесут?

— Я противник такого развития событий. Существующий нужно приводить в порядок, реконструировать по мере возможности. Пусть будет «Серегово-1» и «Серегово-2». Там ведь все обустроено, действуют грязе- и водолечебницы. Нужно все подремонтировать, привести в порядок и работать. Думаю, люди только спасибо скажут. Вот закончим с новым и возьмемся за существующее.

— И кто же будет руководить стройкой? Действующий директор санатория?

— Самой стройкой занимается служба заказчика, а уж наполнением санатория всем необходимым, вероятно, будет действующий руководитель. По моим данным, там сейчас толковый директор. К тому же там, на правом берегу, наверняка и кадры для нового санатория имеются. Их надо задействовать.

— Напоследок вопрос на засыпку: не слишком ли оптимистично вы настроены?

— Ну, а почему бы и нет? Программу переселения из аварийного жилья мы ведь сумели осилить, хотя, когда начинали, она была чуть ли не на нуле. Здесь ситуация куда как лучше. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Если их не опускать, все получится!

Беседовал Владимир АНДРИАНОВ,

вице-президент республиканской ассоциации

независимых экспертов.