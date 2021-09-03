Сентябрьские хлопоты огородников: что нужно сделать, пока не пришла зима?

Итак, закончилось наше короткое северное лето. Увы, ничего хорошего синоптики не сулят – впереди похолодание, дожди. Поэтому дачникам следует засучить рукава, чтобы успеть подготовить свои участки к следующему сезону.

Внесите удобрения

Крупные (особенно плодоносящие) растения и почва под ними истощились за сезон. Запас питательных веществ нужно срочно пополнить.

Осенью в грунт не вносят азотные удобрения, чтобы не провоцировать рост листвы и побегов, а делают упор на калийные и фосфорные. Подойдут минеральные комплексы с пометкой «осеннее», зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий.

Отпугните вредителей

До того, как листва опадет с деревьев и кустов, а зимующие насекомые спрячутся в почву, участок нужно обработать инсектицидами. Подойдут Актара, Инта-вир или их аналоги. Не стоит откладывать обработку на конец месяца, иначе вредители уйдут глубоко в землю.

Не оставляйте сорняки

Не следует оставлять приствольные круги и междурядья малины, клубники и других ягодников непрополотыми на зиму. За оставшееся до холодов время сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, подкопав корни или опрыскав листья гербицидом. После удаления растительных остатков прорыхлите землю и замульчируйте ее торфом, перепревшими опилками, перегноем или другим доступным материалом.

Сделайте обрезание

Самое время для санитарной обрезки кустов. Внимательно осмотрите кусты и ягодники, удалите все засохшие, больные, поврежденные побеги. Не забудьте о кустах клубники – в последний раз удалите усы и больные листья.

Посадите «молодняк»

В начале осени молодые саженцы продаются в изо-билии, а если вы посадите их в сентябре, то у них еще будет время укорениться.

Уже в эти выходные надо приготовить посадочные ямы, чтобы через 2-3 недели почва просела и можно было приступить к посадке. Хорошая яма должна быть большой, и в ней желательно провести полную замену почвы. Лучший состав – смесь чернозема, перегноя и торфа, в эту смесь добавляют немного песка, 2-3 стакана садовой извести, 3-4 стакана золы.

Укройте грядки

Климат на юге и севере Коми разный. При такой протяженности нашей территории даже в соседних районах температура воздуха может отличаться. Поэтому ежедневно следите за прогнозами синоптиков. Если обещают заморозки – укройте грядки с овощами и зеленными культурами спанбондом или пленкой. Не стоит затягивать и с тепличными овощами: начало сентября – это крайний срок и для них. После уборки растений вам нужно будет перекопать грунт в теплице, обеззаразить помещение, проветрить его, провести мелкий ремонт и вымыть поверхности и опоры.

В начале месяца можно посеять осенние сидераты. До холодов они не только взойдут, но и неплохо подрастут, защитив почву от сорняков, прорыхлив ее и став альтернативой комплексным удобрениям. Лучше всего покажут себя горчица, сурепица, масличная редька, горох, вика, клевер и другие морозостойкие растения. С наступлением холодов вы можете поместить их в грунт, а можете оставить до весны.

Следите за кочанами

Капуста поздних сортов в сентябре еще остается на грядках, однако забывать про нее не нужно. Во-первых, регулярно собирайте с листьев слизней и гусениц, опудривайте кочаны и междурядья золой и табачной пылью. Во-вторых, в сухую погоду не пропускайте обильные поливы каждые 5-6 дней.

Сажайте озимые

Во второй половине сентября надо высадить озимые сорта чеснока. Его размножают зубками или бульбочками, располагая в ряду на расстоянии 6-8 см на глубине 7-8 см. Чтобы зубчики не вымерзли за зиму, их надо присыпать торфом слоем 2-3 см.

Погода в сентябре переменчива, но обычно во второй половине месяца можно приступать к посеву лука-севка и репки на перо. Мелкий севок надо сажать в бороздки плотно, расстояние между луковицами – 4 см.

И не забудьте про цветы

Перевезите понравившиеся растения в городские квартиры, выкопав их на участке с комом земли и пересадив в горшки.

Мария ИГНАТОВА,

агроном.