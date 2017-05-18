Сердобольные ухтинцы спасли истекающего кровью пса, который попал под поезд

Эта душераздирающая история произошла утром 12 мая на железнодорожной станции Чиньяворык.

Небольшой коротколапый пес нырнул под состав, который в это время как раз тронулся и раздавил ему правую переднюю лапу. Вполне возможно, если бы пес спрятался где-то от людей, то через несколько часов он бы просто погиб от потери крови. Но умная дворняга доковыляла до вокзала и сидела, поскуливая от боли, на ступеньках зала ожидания.

Держись, малыш!

В 11 час. 17 мин. на страничке группы «ВКонтакте» «Добрый город Ухта» появилось фото собаки и просьба о помощи. Посыпались комментарии: «Жалко малыша», «бедняга», «держись, пёса!». Началась бурная переписка — кто может забрать собаку? Нужен был транспорт, чтобы доставить ее в Ухту в клинику, деньги на лечение, человек, который приютит животное после операции.

«Я могу. Но только около 6 вечера. Устроит?» — написал некий Валерий. «Нет, — ответили ему, — она может погибнуть до вечера из-за кровопотери и шока. Ей нужно срочно накладывать жгут и ставить поддерживающую капельницу, вколоть обезболивающее. Удивительно, что она до сих пор вообще жива. Надо спешить, ведь и клиники не круглосуточно работают».

В переписке пошли советы, как облегчить участь животного. Спустя час Оксана (видимо, работница станции) пишет: «Жгут затянула, как смогла, ей больно очень. А машины в обратную сторону только. Ни одна пад… не останавливается». В 12.39 в переписку вступает Валерия Александрова. «Выезжаю», — пишет девушка. В группе тем временем стали собирать деньги на операцию. «Перевела для хвостика 500», «Для собачки с Чиньяворыка — 300», «300 — для собаки с отрезанной лапой».

В 13.57 новое сообщение от Валерии: «Едем обратно. Малыш терпит…».



Операция длилась два с половиной часа.

«Ему больно, он плачет…»

Операцию собаке делали в ухтинской клинике с символичным названием «Четыре лапы». Длилась она два с половиной часа. Врачи пояснили, что лапу бедняге не отрезало, а раздробило в мясо, но они попытаются сохранить, что возможно. Прогнозы не из лучших. Восстановление вероятно не раньше чем через год. Предстоит еще несколько операций и долгое лечение.

«Мы дома, отходим потихоньку, — написала Валерия в 19.49. — Прогнозы, конечно, не очень. Сейчас самое главное, как будет проходить процесс заживления, если не схватится и пойдет гангрена, то ампутация — по локоть. На лапу ступать больно, плачет. Пока вариантов нет, будет жить в ванной, в туалет ходить дома, на улицу нельзя. Спасибо огромное врачам клиники «Четыре лапы» и всем, кто помогает и переживает! Евгению Степановичу за транспортировку туда и обратно, Андрею Разыграеву — отвез нас из клиники и закупил все нужные лекарства! Дай Бог вам всем здоровья! Держим кулачки, чтобы заживление проходило без проблем».

«Как назвали малыша?» — спрашивают Валерию. «Врачам сказала — Бим, некогда было придумывать».

А хозяин оказался предателем

В телефонном разговоре с корреспондентом «Трибуны» Валерия рассказала, что она является волонтером группы «Добрый город Ухта» и очень любит животных. Сегодня, помимо Бима, у нее дома на передержке находятся еще четыре собаки. Когда в сети появилось фото Бима, она не могла остаться равнодушной, и если бы не нашелся доброволец с машиной, то поехала бы в Чиньяворык на такси (а это, кстати, 75 км в одну сторону!).

Выяснились и некоторые подробности случившегося на станции. По словам Валерии, ей звонили местные жители и рассказали, что у собаки, оказывается, есть хозяин. В тот день его дочка уезжала на поезде в Сыктывкар, и собачка (по сути еще щенок, ему всего шесть месяцев) увязалась за ней на вокзал. Неизвестно, видела ли дочка, что произошло с их псом, но хозяин, когда ему позвонили и рассказали о ЧП, ответил, что пес ему не нужен, тем более — трехлапый…

«Если бы я узнала это, когда была там, то – держите семеро — так бы ему вмазала! — в запале призналась Валерия. — Но жизнь — бумеранг: хозяину это вернется!»

Бог все видит

Бедный Бим пока все еще очень плох. Валерия ежедневно возит его на перевязку, а сердобольные ухтинцы передают ему через клинику «Четыре лапы» еду и лекарства. «Этот год, как минимум, он будет жить у меня. И дальше, наверное, я вряд ли с ним расстанусь, он такой умный, такой ласковый», — говорит Валерия.

Вот такая история. Говорят, Бог смотрит на человека глазами собак. А еще, что Он создал собаку для того, чтобы человек узнал верность и преданность. Ситуация в Чиньяворыке лучше всякого рентгена просветила души сотен причастных к ней людей, выявив в одних равнодушие и подлость, а в других — способность сострадать и любить.

Лиля ВОВК.