Серебристый стал призером (Блиц от 2 сентября)

Пес Серебристый стал вторым в номинации «Лохматый Оскар».

27 августа в Зеленоградске назвали победителей премии «Мой ласковый и нужный зверь». В основной номинации жюри присвоило награду псу Гектору из Кировской области. Он помог спасти из горевшего дома семью и кота. Ухтинский пес Серебристый, который весной этого года во время прогулки лаем привлек внимание хозяйки и тем самым помог спасти девушку из воды, – второе место. От Коми в номинации для зоозащитников участвовала также Елена Яковлева из усинского поселка Парма. Женщина выхаживает и заботится о диких и домашних птицах и животных.

«За верность долгу»

В Госсовет Коми внесен законопроект об учреждении новой государственной награды.

Учреждение медали позволит отдать дань уважения и благодарности военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, подразделений МЧС РФ, гражданским лицам за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, говорится в пояснительной записке.

Пропали без вести в Украине

Сын не выходит на связь с марта, отец – с июля.

Денис Казмылы был участником спецоперации и с марта этого года числится пропавшим без вести. В мае его 43-летний отец – Иван Казмалы – уехал на поиски сына, записавшись в ополчение ДНР добровольцем. 14 июля у него заканчивался контракт, и он должен был вернуться домой. По словам жены, накануне Иван по телефону сообщил ей, что хочет продлить контракт и продолжить поиски. Однако уже с 8 июля его телефон выключен, и командиры не говорят супруге, где Иван и что с ним случилось.

Одним косолапым меньше

В Сыктывкаре отстрелен один из кладбищенских медведей.

Зверь, пугавший посетителей Краснозатонского кладбища, убит. Информацию об этом подтвердил начальник управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми Андрей Климов. Второй взрослый медведь, которого также видели на кладбище, пока охотникам не попался. По данным управления ГО и ЧС столицы Коми, за август зарегистрировано 12 жалоб от граждан, которые видели косолапых вблизи населенных пунктов.

Имущество поделят поровну

Бывших супругов обяжут выплачивать компенсации за тайно проданное имущество.

С 1 сентября вступают в силу поправки в Семейный кодекс РФ. Теперь судам разрешат урезать при разводе долю одного из супругов, если будет доказано, что тот тайно распродавал имущество. Фактически человека заставят выплатить компенсацию своей обиженной бывшей второй половинке. Ведь все семейное имущество принадлежит обоим супругам, и неважно, на кого из них оно записано.

Наша армия растет

С января 2023 года штатная численность военнослужащих Вооруженных сил России увеличится.

По указу Президента РФ, она вырастет на 137 тысяч и составит 1,15 миллиона человек. «Этот шаг не связан с проведением СВО. Это поэтапное развитие Вооруженных сил страны», – считает председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Прожорливый вирус

Борьба с коронавирусной инфекцией – одна из самых финансовоемких статей paсходов бюджета.

Как подсчитала Контрольно-счетная палата Коми, по состоянию на 1 июля, объем расходов по данному направлению составил I,9 млрд рублей, или 1,8% от общего объема исполненных расходов республиканского бюджета. Из них: 371,6 млн рублей направлено на организацию закупок лекарственных препаратов, 238,8 млн рублей – на дополнительные выплаты медработникам.

Лекарства – почтой

«Почта России» начала доставлять лекарства на дом.

Доставка безрецептурных лекарственных препаратов теперь доступна жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий России. Новый сервис «Почта России» уже запустила в 1 200 отделениях в 77 регионах страны. Речь идет о препаратах, не требующих специальных температурных условий транспортировки и хранения, сообщает ТАСС.

Прощай, поэт!

Скончался народный поэт Коми Виктор Напалков.

Почетный гражданин Усть-Куломского района, почетный ветеран Сыктывкара, Заслуженный работник Республики Коми Виктор Напалков ушел из жизни 30 августа в возрасте 84 лет. 35 лет он проработал в коми журналистике: был ответственным секретарем районных газет, журналов «Би кинь» и «Войвыв кодзув», редактором радио и телевидения. Виктор Егорович – лауреат премии правительства Коми в области литературы им. И. Куратова за роман «Утка туй». В деревне Жежим доброй памятью о нем останется библиотека-музей, открытая по его инициативе.