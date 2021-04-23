Серебристый – ты герой! Бездомного пса облили кислотой, он чудом выжил, а недавно помог спасти тонувшую девушку

В прошлую субботу в Ухте 18-летняя девушка чуть не утонула в ледяной реке. Ее спас бывший бездомный пес, которого ранее выходили волонтеры. Об этом сообщил 18 апреля на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» благотворительный фонд помощи бездомным животным «Добрый город».

Протяжный вой

Оксана всегда выгуливает собак очень рано. В тот день они вышли из дома около пяти утра.

– Мы гуляли с Серебристым вдоль речки в районе Вечного огня, – рассказывает женщина. – Я отстегнула поводок, чтобы он побегал. Он быстро умчался, зову – его нигде нет. Вдруг услышала протяжный вой. Поначалу даже испугалась: неужели – волк? А потом пошла искать Серебристого, спустилась ниже к воде. Смотрю, он стоит на берегу, смотрит в сторону реки и воет. Я сначала не могла понять, а потом увидела девушку, которая уже едва держалась за кромку льда. Девушка звала на помощь.

Мобильный телефон Оксана, как назло, оставила дома. Она побежала за подмогой в ближайший дом на улице Мира.

– Кричала на всю улицу, – продолжает Оксана. – Звонила во все квартиры, чтобы жильцы проснулись и сообщили спасателям о беде. Люди выбежали к реке. Они кидали девушке палки, один мужчина хотел уже залезть в ледяную воду, но к тому времени прибыли спасатели. Один из спасателей в гидрокостюме подплыл к девушке и вынес ее на берег.

На приключения потянуло?

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Ухты Владимира Полуянова, попавшая в беду девушка оказалась жительницей Печоры. На тот момент она не смогла толком объяснить, как очутилась в водоеме. Сначала сказала, что искала своего молодого человека, а потом сама же это и опровергла. Выяснилось, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Ее увезли в ухтинскую больницу, но от госпитализации она отказалась.

Правоохранители посмотрели запись на уличной камере, которая установлена в районе Вечного огня. Оказалось, что в то же время, когда девушка тонула, нетрезвый молодой человек сидел, прислонившись к монументу. Видимо, они вместе выпивали, а потом его спутницу потянуло на приключения…

Тонувшей девушке сильно повезло, что ее заметил четвероногий спасатель и привлек внимание своей хозяйки, которая в свою очередь забила тревогу.

Зла на людей не держит

А два года назад и сам Серебристый был на волоске от гибели. Оксана подобрала искалеченного пса на улице 4 июня 2019 года. Он бежал по городу и скулил. Оксана ужаснулась: у бедняги была огромная кровавая рана на голове. Врачи говорили, что собаку могли облить кислотой. Установить имена извергов так и не удалось.

Состояние пса было настолько тяжелым, что врачи опасались за его жизнь.

– Я сообщила в «Добрый город», волонтеры которого всегда готовы помочь. Какое-то время он жил в приюте, потому что был сильно покалечен. Мы ему делали перевязки, кололи антибиотики. Выходили пса, я решила его забрать. Даже не думала, что когда-нибудь на месте раны восстановится шерсть. Теперь он такой красавчик! Добрый, настоящий друг, – рассказывает хозяйка Серебристого.

А вот спасенная девушка даже не поинтересовалась, кому она обязана жизнью. Впрочем, Серебристый сейчас знаменит на всю республику. И все его называют настоящим героем.

Екатерина МАКАРОВА.