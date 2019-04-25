Сергей Гапликов провел рабочую встречу с лидерами профсоюзов

Встреча состоялась в Администрации главы региона. В ней приняли участие руководители республиканских отраслевых профсоюзов и представители профсоюзного актива.

Общение профлидеров с губернатором Коми проходило в режиме открытого диалога. Вела встречу председатель ФПРК Людмила Ляшенкова. Обсуждались актуальные вопросы, волнующие не только трудовые коллективы, но и всех жителей республики.

Так, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников образования и науки РФ Михаил Иванов спрашивал: когда в республике будет решен вопрос по установлению базовых окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по профессиональным квалификационным группам работников государственных и муниципальных учреждений республики в размере не ниже минимального размера оплаты труда по профессиям рабочих, должностям служащих, отнесенным к профессиональным квалификационным группам первого уровня?

Вопросы эти касаются не только педагогов но и всех бюджетников. В связи с тем, что МРОТ был увеличен, зарплата самых низкооплачиваемых категорий работников выросла. Но как избежать перекосов, когда молодой педагог и техничка получают практически одинаково?

Было решено, что Минфин сделает первый шаг — проведет расчеты, чтобы понять, во что это выльется.

Вопрос, заданный председателем Коми территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных работников Валентином Медведенко, волнует всех жителей Коми. Это перспективы развития авиационного комплекса республики. Оказалось, что эта тема главу волнует не меньше, он проработал немало вариантов решения проблемы в целом.

На встрече также говорили о завершении строительства санаторно-курортного комплекса «Серегово» в Княжпогостском районе и школы на 1200 мест в микрорайоне «Орбита» города Сыктывкара.

Участники встречи коснулись тем реализации национальных проектов, привлечения инвестиций в экономику республики, бюджетной политики, строительства дорог и развития транспортной инфраструктуры. По некоторым вопросам состоялся обмен мнениями и предложениями.

От «Авроры» — по Коммунистической

В центре столицы состоится массовое шествие

Профсоюзы Республики Коми приглашают всех на традиционные мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда — 1 Мая.

В Сыктывкаре шествие трудовых коллективов начнется 1 мая в 10.00 от торгового центра «Аврора» по ул. Коммунистической. Затем на Театральной площади состоится митинг за справедливую экономику в интересах человека труда. Всех неравнодушных приглашаем в наши ряды!