Сразу несколько источников в Желтом доме сообщили «Трибуне», что в сентябре-октябре произойдет «перезагрузка» правительства Коми. Некоторые ключевые фигуры из окружения губернатора лишатся своих портфелей.

В числе основных кандидатов «на вылет» первый зампред кабмина Лариса Максимова, а также два «простых» зама — глава Минпромтранса Николай Герасимов и министр строительства, тарифов, ЖКХ и дорожного хозяйства Константин Лазарев. Называют и другие фамилии.

Уже сейчас готовится масштабная реорганизация ряда министерств. Более того, источники предполагают, что осенью в отставку уйдет все правительство. Вплоть до утверждения нового состава члены кабинета министров будут временно исполнять прежние обязанности. Часть из них затем переназначат, остальным же придется искать себе новое поприще.

У матросов есть вопросы

Поскольку правительство Коми ныне возглавляет сам губернатор, совмещающий два поста, то получается, что глава республики Сергей Гапликов отправит в отставку премьер-министра Сергея Гапликова. Хотя вряд ли у них есть претензии друг к другу — эта коллизия носит чисто формальный характер.

Вероятным поводом для перетряски кадров может послужить провал программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. И никакие отдельные успехи нашего правительства не смогут затмить этого блестящего провала.

Впрочем, дело не в поводах — кто ищет, тот всегда найдет. А в том, что глава республики, похоже, недоволен своей командой. И часть команды отвечает ему взаимностью. Это, конечно, не бунт на корабле — скорее, глухой ропот в кубриках. Но все равно – неприятно…

Один из источников (разумеется, на условиях анонимности) сообщил о «чемоданных настроениях» среди чиновничьей верхушки не без некоторой бравады:

– Как говорится, «была без радости любовь, разлука будет без печали». Какие чувства может испытывать матрос, которого ссадили с «Титаника»? Скажет капитану «спасибо»!

Будем считать, что это преувеличение, хорошая мина при плохой игре. Чиновники ведь тоже люди — они ранимы и обидчивы…

На «первый-второй» рассчитайтесь…

Вообще кадровая политика в национальном регионе — штука тонкая. Еще с советских времен и вплоть до «нулевых» годов четко соблюдался баланс: если первым лицом в республике являлся представитель титульного народа, то вторым должен быть «великоросс». И наоборот: главный — русский, второй — «нацмен». Вспомним, например, правившие в Коми тандемы «Спиридонов-Худяев» и «Спиридонов-Торлопов».

В 90-е годы, когда в Россию ненадолго заглянула демократия (и потом в ужасе убежала), «дуалистический подход» к расстановке кадров зачастую порождал личностные конфликты, перераставшие в политические баталии. Зато была хоть какая-то «движуха»!

В путинскую эпоху самостоятельная политическая жизнь в регионах угасла. Губернаторов назначает Москва, а их так называемые выборы — по сути, рейтинговое голосование. Тем не менее и сегодня президентская администрация старается соблюдать баланс: если губернатор приезжий, то второе лицо — местный кадр.

Креатура спецслужб

В этом смысле руководитель налоговой службы Коми Лариса Максимова вполне устраивала Москву. А главное — спецслужбы, которые, по слухам, активно лоббировали ее на пост первого зампреда правительства. И это важно, учитывая, в каких условиях в то время подбирались кадры. Верхушка республики была арестована, все остальные — под подозрением.

ОПС — это ведь как салфетки: потянешь одну, вытащишь десять. В маленьком чиновничьем Сыктывкаре, где все люди друг другу братья, сваты и кумовья, любой бывший управленец — потенциальный член организованной группировки.

Говорят, за ОПС следили давно. Некоторым правоохранителям даже пришлось внедриться в ряды мафии. Чтобы под видом друзей-собутыльников выудить криминальные тайны. Но дело шло туго — 10 лет ОПС процветала. И если после арестов еще какой-нибудь «недобиток» просочится во власть (один только «казус Тукмакова» чего стоит!), Москва этого не простит. Поэтому все кандидаты в новый состав правительства проходили через фильтр — проверяли до седьмого колена.

Примечательно, что Лариса Максимова оказалась единственной чиновницей из Коми, «сватать» которую на новый пост возили аж к руководителю администрации президента. А это облака, выше только сам Путин.

В таких кабинетах отказывать не принято, с облаком не поспоришь. И Максимова согласилась, хотя, возможно, и не без колебаний. Ведь одно дело — фискал, другое — хозяйственник. Разница — как между зайцем и гончим псом. Один бежит, другой догоняет. Оба длинноногие, но менталитеты — разные…

Кроме того, должность вице-премьера предполагает публичность. Надо толкать дежурные речи, разъясняя народу политику партии и правительства. Выступать перед несмышлеными детьми, патриотической молодежью и шаткими старушками. Кстати, малопубличному Сергею Гапликову все это поначалу тоже давалось с трудом. Сейчас, правда, он поднаторел и даже вошел во вкус. А вот Максимова — не вошла. Отбывая номер на подобного рода мероприятиях, она, вероятно, испытывает нравственные страдания. Что, на мой взгляд, ее прекрасно характеризует.

Лариса Максимова так и не стала вторым человеком в «Коми государстве» (вторым был и остается руководитель администрации главы РК Михаил Порядин — сильный орговик, обладающий реальной властью). Но причина вовсе не в деловых качествах госпожи Максимовой. Просто у нее другой психотип, нежели у Сергея Гапликова.

Психологическая совместимость важна не только для космонавтов. Для любой команды. Но с Гапликовым вообще мало кто совместим. Его кипучий темперамент, уместный на грандиозной олимпийской стройке, не совпадает с «внутренними часами» правительственных чиновников. Он слишком быстро, а иногда и спонтанно принимает решения. А местные управленцы всегда действуют по принципу «семь раз отмерь, один отрежь». Тем более — сегодня, когда в сторону Желтого дома с интересом поглядывает прокурор. Тут надо не семь раз мерять, а семнадцать!

Деньги в конвертах

Из всех министров по своему психотипу к Гапликову ближе Наталья Михальченкова — глава Минобраза Коми. Дама смелая, решительная, с быстрой «соображалкой». И если не помешает всероссийский скандал с борщевиком, именно госпожа Михальченкова, возможно, и займет кресло вице-премьера.

Поговаривают, правда, что на этот пост Гапликов хотел бы затащить еще одного «варяга». А в идеале — вообще заменить на приезжих всех ключевых министров.

Но кто же сюда поедет? Зачем успешному чиновнику или бизнесмену менять Москву, Питер, другой «центровой» регион на захудалую Коми? Зима холодная, зато сажают здесь круглый год.

Вот бывший мэр Смоленска Константин Лазарев уже, говорят, навострил лыжи. Как человек опытный (14 месяцев, которые он провел в Смоленском СИЗО, даром не прошли) он, видимо, сочтет за благо покинуть суровый и опасный край.

Есть ли у чиновников мотивация работать в Коми за среднеминистерскую зарплату в 140-150 тысяч? К примеру, машинист московского метро получает 90-100 тысяч, при этом он не рискует в любой момент угодить в тюрьму.

Прежнее руководство Коми заполняло «проблемные вакансии» с подкупающей простотой — с помощью налички в конвертах. Так сказать, «доплата за сложность и вредность». А ведь действительно, повышать, например, тарифы для населения или заниматься фальсификацией выборов — работа нервная, морально тяжелая. Не каждый согласится…

Но с «конвертируемой валютой» теперь покончено. Это квалифицируется как взятка в особо крупных размерах. А других «пряников», чтобы заманить в Коми ценных работников, пока не видно.

Получается некозырный расклад: управленцы в республику не едут, неопытные (молодежь), наоборот, стараются отсюда побыстрее свалить. А «старая гвардия» — либо лентяи и саботажники, либо того хуже – «пятая колонна», осколки «банды Гайзера». У них если не заточка, то фига в кармане — уж точно.

Поэтому не очень понятно, с кем, собственно, Гапликов собирается осваивать Арктику, Северный морской путь, строить Белкомур и вообще — наше светлое будущее?

Местные ведь как рассуждают: Гапликов – пассионарий, сил у него немеряно. Вот пусть сам и строит. А нам оно надо?

Сопротивление среды

Провинция медлительна, осторожна. Северная – тем более. Тут менталитет охотничий: «При минус тридцать не делай резких движений, экономь силы, патроны, спички, стреляй наверняка».

Нельзя сказать, будто местные чиновники инертны, глупы и ленивы. Просто многие из них уверены: Гапликов как приехал, так и уедет. А им здесь жить!

Местные без энтузиазма реагируют на призывы типа «Вас ждут великие бла-бла…». Во-первых, региональная элита, пережившая уже многих «варягов» (ту же «Черную Орду»), давно не верит ни в какие «бла-бла…». Во-вторых, местные дорожат своим хрупким провинциальным миром — маленьким и уютным. А все «великое» обычно связано с нервотрепкой, конфликтами, расходом энергии, которую лучше потратить на обустройство дачи или на веселую браконьерскую рыбалку с дружками.

Провинция — это образ жизни, не предполагающий высоких темпов и тем более авралов. Люди здесь наслаждаются тишиной и покоем. Это не хорошо и не плохо, а просто данность, которую нужно учитывать любому «варягу», затевающему амбициозные проекты. Кстати, Сергею Гапликову, который учился в «Бауманке», конечно, известно, что такое сопротивление среды.

Владимир СУМАРОКОВ.