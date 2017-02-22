Сергей Лученков задержан в аэропорту

22 февраля в Московском аэропорту «Внуково» задержан Сергей Лученков, депортированный на территорию России решением судебных органов США за нарушение миграционного законодательства, сообщает прокуратура РК.



Напомним, что 23 июля 2013 года Сыктывкарский городской суд по ходатайству представителя Республиканской прокуратуры РК принял решение об объявлении в розыск в связи с неявкой в судебное заседание бывшего заместителя главы Сыктывкарской администрации Сергея Лученкова с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2007 году Лученков организовал встречу главы администрации Романа Зенищева с директором ООО «Тепловая компания». В ходе встречи Зенищев предложил коммерсанту дать ему взятку в размере 10 млн рублей за покровительство при заключении муниципального контракта. Лученков выступил посредником в получении взятки.

В ближайшее время Сергея Лученкова этапируют из Москвы в Сыктывкар.