В Усинске огласили приговор нефтяному «генералу»

Сергей Нестеренко отправится в колонию

Напомним, первоначально бывшему гендиректору ООО «РН – Северная нефть» вменялось мошенничество в особо крупном размере (причинение ущерба в размере более 14 млн рублей).Позже обвинение было переквалифицировано на пособничество в присвоении. Речь идет о содействии в хищении средств компании в особо крупном размере.

Суд установил, что подсудимый в составе организованной группы с иным лицом в период с 1 января 2010-го по 24 марта 2015 года с использованием своего служебного положения совершили присвоение и растрату имущества нефтяной компании на общую сумму 72 млн 937 тыс. рублей. С. Нестеренко назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Также в рамках уголовного дела рассмотрен гражданский иск ООО

«РН – Северная нефть» о взыскании с подсудимых ущерба (в общей сложности по делу проходят три человека). Исковые требования потерпевшей стороны удовлетворены частично: с подсудимых в солидарном порядке взыскано 64,5 млн рублей. Расследование уголовного дела осуществлялось при сопровождении УФСБ по РК.