Сертификатов все меньше (Блиц от 11 февраля)

Сертификатов все меньше

В этом году Правительство РФ выделило семьям из Коми на переселение всего 171 сертификат.

Это самое малое количество за последние десять лет. Напомним, в 2010-м Коми получила 320 сертификатов, в 2020-м — 199, 2021-м — 177. Снижение количества сертификатов, скорее всего, связано с тем, что недвижимость в 2021 году значительно подорожала. В очереди на переселение в Коми числится 25 тысяч семей. То есть, чтобы полностью закрыть очередь, потребуется более ста лет.

Растратила деньги сельчан

Экс-глава сельского поселения привлечена к уголовной ответственности.

В Корткеросский суд поступило уголовное дело в отношении экс-главы администрации Кереса, которая обвиняется в растрате. Женщина получила 38400 рублей, которые земляки собрали для приобретения и установки памятника воинам села, павшим в Великой Отечественной войне. В суде осужденная свою вину не признала. С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе полного добровольного возмещения причиненного ущерба, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов. От отбывания наказания женщина освобождена в связи с истечением срока давности (дело было в 2019-м.) Приговор в законную силу не вступил.

Древнее динозавров

Ухтинский зимний комар оказался ценной зоологической находкой.

Жительница Ухты увидела на прогулке в лесу комара, сфотографировала и выложила фото в соцсети. Ученые Института биологии Коми научного центра определили, что это хионея, насекомое из семейства болотниц. В мире их известно 11 000 видов, в России – более 500, в Коми – 32 вида. Когда наши ученые получили консультацию в федеральном центре, оказалось, что ухтинка зафиксировала «бескрылую болотницу», которая в фауне республики пока не зарегистрирована, следовательно, это уникальный экземпляр. Эти насекомые древнее динозавров, но до сих пор мало изучены.

Туристов просят не беспокоиться

В Коми семь гостевых центров не прошли обязательную классификацию отелей и поэтому не могут принимать туристов.

Сегодня в республике 116 гостиниц, гостевых домов и баз отдыха. 99 из них предоставляют гостиничные услуги, но лишь 65 прошли классификацию, и еще 17 находятся на стадии ее получения. Таким образом, семь муниципалитетов в Вуктыльском, Сысольском, Княжпогостском, Койгородском, Удорском, Корткеросском, Усть-Куломском районах остались без гостиниц.

Частники тоже строят

В Коми построили 1135 частных домов. Больше всего застройщиков в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе.

В 2021 г. было введено 179,4 тысячи квадратных метров жилых помещений. Причем строительные организации сократили ввод жилья, а вот индивидуальные застройщики, напротив, нарастили объемы (64% и 36% соответственно). За год организации ввели 1,3 тысячи квартир в 14 многоквартирных домах, а население построило 1135 индивидуальных домов. 72% построенного жилья приходится на столицу Коми и Сыктывдинский район.

Не смогут уколоться

Сыктывкарских подростков оставили без вакцины от коронавируса.

В Коми, по данным Минздрава, «Спутник М» доступен во всех медучреждениях республики, кроме Сыктывкара. В детской поликлинике столицы нет оборудования для хранения препарата. Контракты на поставку холодильного оборудования уже заключены. В ближайшее время ожидается его поступление. Всего в республике вакцинированы от COVID-19 38 подростков до 18 лет. В регион поступило 480 доз.

Три с полтиной – за километр

В Коми изменятся тарифы на перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным автобусным маршрутам.

Проект приказа Комитета Республики Коми по тарифам находится на интернет-портале общественного обсуждения законодательных инициатив и нормативных актов.

Новый расчетный уровень тарифов на перевозки пассажиров составил 2,76 руб. за 1 км пробега в пригородном сообщении и 3,57 руб. – за 1 км пробега в междугородном и межмуниципальном сообщении.

В Комитете по тарифам отметили, что уровни тарифов являются проектными и могут быть скорректированы.

50 тысяч больничных

Столько, по данным регионального Фонда соцстраха, получили жители Коми с начала этого года.

За январь было выдано порядка 32 тысяч электронных больничных листов, а за первую неделю февраля – уже 15,5 тысячи. В целом на расходы регионального отделения на выплату пособий по больничным листам запланировано в этом году 5 млрд рублей. Кстати, открыть больничный лист дистанционно, как это рекомендует сегодня Минздрав России, в Коми до сих пор возможно не во всех городах. Хотя документ, определяющий порядок такой выдачи, подписан еще 4 февраля.

Наши люди в Китае

В Пекине продолжаются зимние Олимпийские игры. Вчера, 10 февраля, состоялась лыжная гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Лыжница из Коми Юлия Ступак пришла к финишу седьмой.

8 февраля в спринтерской гонке свободным стилем Юлия Ступак заняла четвертое место. Напомним, что в Олимпиаде участвует и другой лыжник из Коми – Илья Семиков. 11 февраля он выйдет на старт в гонках на 15 километров.

Евробаскет-2025

Власти Коми намерены подать заявку на проведение женского чемпионата Европы по баскетболу.

Минспорта Коми совместно с федерацией баскетбола республики поручено направить запрос в Федерацию баскетбола России по рассмотрению вопроса проведения чемпионата в Сыктывкаре. В столице Коми базируется женский баскетбольный клуб «Ника», на сегодня один из сильнейших европейских клубов.

«Тварь я дрожащая или..?»

Эжвинские подростки пытались убить таксиста.

17-летний парень и 15-летняя девушка решили испытать себя, способны ли они убить человека. Четыре дня они выбирали жертву, место и способ убийства. В конце концов, решили поехать на такси в глухое место и там расправиться с водителем. 26 июня 2021 года подростки от торгового центра вызвали такси и поехали в садоводческое товарищество «Дальний». Приехав на место, юноша, сидевший сзади, стал наносить водителю удары ножом. Раненый таксист сумел выбраться из машины, но юноша настиг его и продолжил колоть. На крики водителя в проезде появился дачник, что спугнуло нападавших и спасло потерпевшего. Подростки были задержаны сотрудниками полиции. Оба они из благополучных семей.