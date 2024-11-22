Сервизы вместо радия и нефти/ Чайники и чашки из ухтинского фарфора использовали в качестве взятки должностным лицам и подарков любимым артистам

Первые и ставшие для нас привычными изделия из фарфора появились в Китае в VII веке. Европейцам понадобилось более тысячелетия, чтобы разгадать секрет производства этого удивительного продукта, и только в 1708 году в Дрездене появилась первая фарфоровая мануфактура. Через сорок лет друг Ломоносова Дмитрий Виноградов сумел заново открыть тайну фарфора и наладить его производство в Санкт-Петербурге. Прошло еще 210 лет, и фарфоровый завод появился в Коми крае. Он размещался под Ухтой в поселке Водном, где некогда добывали радий, а еще раньше – нефть.

О весьма непростой истории этого предприятия и его нелегком сегодняшнем дне рассказал на лекции в «Револьт-центре» сыктывкарский историк Дмитрий Козлов.

Водная петля

Официально поселок Водный появился на свет в 1944 году, хотя к тому времени там уже проживало более трех тысяч человек. А его история началась еще при Петре I, когда житель Мезенского уезда Григорий Черепанов обнаружил в тех местах нефтяные ключи. Император наградил Черепанова шестью рублями и издал специальный указ об исследовании найденного нефтяного месторождения. Но когда он скончался, про указ и ухтинскую нефть благополучно забыли.

Впрочем, ненадолго. В середине XVIII века архангелогородец Федор Прядунов первым в России начал добывать нефть в этих краях, но ее доставка оказалась довольно-таки трудным предприятием – из верховьев Ухты волоком до Выми, а оттуда через Вычегду и Северную Двину в центральную Россию. Кончилось все тем, что Прядунов угодил в долговую яму, а первая попытка производства в Российской империи «черного золота» заглохла на целое столетие.

Во второй половине XIX века нефтяной промысел на Ухте возродился усилиями архангельского купца Михаила Сидорова, а десятилетиями позже – бакинского инженера Александра Гансберга. Но опять все заглохло с началом гражданской войны.

А в 1926 году участники ленинградской экспедиции геохимик Александр Черепенников и геофизик Леонид Богоявленский в поисках месторождения гелия обнаружили в одной из скважин близ Ухты воду с высоким содержанием радия. И уже через семь лет вступил в действие завод по переработке радиевых концентратов. Возникшее поселение назвали Водным промыслом. Оно стало частью империи, именуемой Ухтпечлагом.

Ученые вычислили, что за два десятилетия в Водном добыли 271 грамм радия, однако никто не подсчитал, сколько опасный металл унес жизней заключенных и вольнонаемных тружеников, умиравших от рака и других последствий лучевой болезни. Но, как бы то ни было, добычу радия из ухтинской водички в 1950-е годы сочли нерентабельной и промысел закрыли.

Встал вопрос и о закрытии поселка.

Спасительные глины

Поселок все-таки не закрыли, поскольку его ближние и дальние окрестности содержали другие природные богатства, помимо нефти и радийной воды. Специалисты Центральной заводской лаборатории исследовали местные карьеры, жешартскую глину, белую глину Тимана, пески ярегской нефтешахты и пришли к выводу, что Водный промысел годится для изготовления керамики. Даже продукту Ухтинского нефтеперерабатывающего завода можно найти применение для приготовления связки для штамповки фарфоровых изделий.

В 1957 году завод переподчинили Министерству электротехнической промышленности, и его руководитель подписал приказ об организации в Водном завода по производству стеатитовых изделий и стеклянных изоляторов. Завод назвали «Комиэлектростеатит».

Для начала требовалось избавиться от последствий опасного радиоактивного производства. И во всех цехах принялись отбивать штукатурку, удалять полы, перекрытия и перегородки. Железные конструкции зачистили специальными скребками и щетками, а затем тщательно вымыли. Грунт из пола вынули на необходимую глубину, после чего засыпали чистой землей. Оборудование тоже очищалось от радиоактивных материалов, обрабатывалось и транспортировалось на специально отведенные места. После окончания дезактивации в цехах произвели капитальный ремонт.

Первую продукцию экспериментальный цех выдал уже в августе 1957 года. Это были электрические предохранители Е-27 – страшный дефицит для того времени, когда по всей стране развернулось масштабное жилищное строительство. Вскоре их выпускали по 5,5 миллиона штук в год. Дело пошло!

«Прогресс» двойного назначения

Производство быстро расширялось, и к началу 1970-х годов на предприятии действовало 12 цехов – семь основных и пять вспомогательных. Трудилось в нем более трех тысяч человек. Имя заводу к тому времени сменили. Вместо труднопроизносимого «Комиэлектростеатит» он стал называться просто и сподручно – «Прогресс».

Ассортимент «Прогресса» рос с каждым годом. В 1959 году здесь наладили выпуск конденсаторов, сопротивлений и изоляторов, а в 1961 году начали производить пьезокерамику – искусственный материал, имеющий сложную поликристаллическую структуру. Он незаменим в ультразвуковой диагностике в медицине, авиационном и железнодорожном транспорте, энергетике и, конечно же, в современной оборонной промышленности.

Так с самого своего начала определились два направления – военное и гражданское. Первое было строго засекречено. А вот продукция второго в восьмидесятые-девяностые годы прошлого столетия стояла на кухонных столах и буфетах очень многих жителей республики и за ее пределами. Это была фарфоровая посуда, которую с 1977 года выпускал отдельный модульный корпус площадью в сто квадратных метров, где установили современную туннельную печь для обжига глины.

Однако установить оборудование – это полдела. Нужны специалисты. И прежде, чем начать выпуск посуды, легендарный директор «Комиэлектростеатита»-«Прогресса» Николай Волков отправил на стажировку группу водненцев на Дулевский фарфоровый завод под Москвой. Одновременно из Ленинградского фарфорового завода, основанного самим Дмитрием Виноградовым, он пригласил художников, специализирующихся на оформлении и росписи фарфоровых изделий.

Поцелуй Людмилы Зыкиной

Ухтинский писатель-краевед Юрий Теплинский в одной из публикаций поведал о случайно подслушанном разговоре в маршрутке, курсирующей между Водным и Ухтой. Некая весьма представительная женщина из числа руководителей среднего звена рассказывала о том, как в начале 1980-х годов она не могла устроиться в московскую престижную гостиницу, пока не подарила администратору расписной чайный сервиз завода «Прогресс». Правда, когда ухтинка вновь прибыла в столичный отель, администраторша, выдавая ей ключи и потупив лукавый взгляд, доверительно сообщила: «Знаете, голубушка, намедни племянник расшалился и расколотил ваш сервиз…». Ухтинская гостья тут же пообещала привезти новый сервиз, лучше прежнего.

Сам факт, что продукция «Прогресса» могла служить взяткой московской администраторше, говорит о популярности этих изделий. Но то, что годится для подкупа должностного лица, вполне может подойти и в качестве подарка. Особенно когда дело касается юбилейных наборов. А таковых водненский завод выпустил в немалом количестве – чайные и кофейные сервизы «ДСО Деревня спортсменов» в честь 25-летия спортивной деревни Ухты и «Залп «Авроры» к очередной годовщине Октябрьской революции, чайники «45 лет городу Ухта», «30 лет Победы», кружки «Слава Октябрю» и «200 лет Сыктывкару».

Как вспоминают старожилы, директор Николай Волков, приезжая в Москву на встречу с министрами и прочими большими начальниками, брал с собой расписные заварочные чайники, что очень помогало в решении тех или иных вопросов.

А в 1981 году такие же заварочные чайники из ухтинского фарфора на сцене Водненского дома культуры торжественно вручили популярнейшей певице Людмиле Зыкиной и ее мужу – баянисту-виртуозу Виктору Гридину. Артисты выступили в поселке на следующий день после концерта в Ухте. Рассказывают, что водненцы принимали их так тепло, подпевали вместе с ней, и в результате вместо девяти песен, исполненных в городе, Зыкина спела тринадцать. А после концерта на торжественном банкете в ее честь, выслушав рассказ об истории поселка и завода «Прогресс», расцеловала его директора.

P.S.

Бронежилеты взамен посуды

Предприятие в Водном не живет, а выживает

В условиях советской плановой экономики завод «Прогресс» процветал в полном соответствии своему названию. А вот рынок нанес ему практически смертельный удар. В 1990 году прекратился выпуск керамического ширпотреба. Позже были попытки возродить производство фарфоровой посуды, но они закончились пшиком.

Правда, в 1994 году завод освоил новое направление работы – производство бронеэлементов из керамики. А затем на их основе совместно с ухтинским ателье «Стиль» была создана модель бронежилета «Гарант», предназначенного для скрытого ношения. Сама конструкция состоит из модулей – так, чтобы можно было его использовать в разных вариантах защиты – только от холодного оружия или от пистолетов и автоматов различного калибра. Такого рода бронежилеты применяются не на поле боя – они нужны инкассаторам, полицейским, сторожевым службам и частным сыщикам.

За последние десятилетия предприятие прошло череду банкротств, смены собственников и названий. Теперь его именуют ООО «Завод высоковольтных электронных компонентов «Прогресс». Он производит варисторы, высоковольтные конденсаторы и усилители искры. О былом размахе не приходится и мечтать.

А вот произведенные в Водном расписные чайники, чашки, кофейные и чайные сервизы ныне пользуются большим спросом у коллекционеров. Цена этих изделий, учитывая, что их производство давно прекратилось, с каждым годом только растет.

Игорь БОБРАКОВ.