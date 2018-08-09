«Серые схемы» завели в тупик столичное АТП

На прошлой неделе был арестован руководитель Сыктывкарского автотранспортного предприятия № 1 Александр Рукавишников. Он подозревается в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, в течение почти двух лет директор получал деньги за то, что способствовал заключению договоров на ремонт техники. Сообщается, что за свои услуги он получил около 6 млн рублей в виде взяток.

Теме передела автобусного рынка, «серым схемам» в транспортном бизнесе «Трибуна» посвятила целую серию материалов. Так, 17 июня мы опубликовали статью «Игра в монополию» — о том, как высокопоставленные чиновники помогали превратить САТП-1 в компанию, ставшую по сути монополистом.

Напомним, что Александр Рукавишников два года назад был приглашен руководством Коми в регион как «эффективный менеджер». До этого он «прославился» в Твери, где в 2011 году руководил компанией «Тверьавтотранс». Руководил так, что предприниматели области написали открытое письмо президенту страны, в котором обвиняли Рукавишникова в захвате рынка, коррупции и давлении на бизнес. После публикации письма директор уволился. Зато оказался востребованным в Республике Коми.

Деньги – мимо кассы

В результате «преобразований», проведенных «эффективным менеджером» Рукавишниковым, в Сыктывкаре создана весьма странная система сбора выручки, получаемая на автобусных маршрутах. А именно: водители сдают в кассу предприятия лишь часть выручки, остальное тратят на ГСМ, запчасти, зарплату себе и кондуктору. Сколько денег уходит мимо кассы — учету не поддается. По результатам проверок, проведенных в рамках расследованных возбужденных уголовных дел, установлено, что в 2014 году предприятие «Альфа-Транс», на обломках которого образовано САТП-1, получало за год с маршрутов порядка 2,5 миллиарда рублей. Сейчас же, судя по отчетам, в бюджет города поступает вдвое меньше.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, работающие на линиях в качестве субподрядчиков, не могут обеспечить безо-пасность перевозок. Для этого водители перед выходом на маршрут должны проходить медосмотр, а автобусы — осмотр технический. Ситуацию усугубляет тот факт, что многие водители ради заработка сидят за баранкой по полторы, а то и по две смены.

Карт-бланш

В 2016 году Рукавишников стал победителем сомнительного аукциона. Интересно, что организованные по жалобам конкурентов проверки «Ространснадзора» нарушений не обнаружили. В результате ООО «САТП № 1» стало монополистом и получило карт-бланш: по настоянию руководства предприятия была увеличена цена за проезд в автобусе. Правда, для успокоения недовольных Александр Рукавишников публично пообещал организовать сбор оплаты за проезд в электронном виде, установив валидаторы в каждом автобусе. Это позволило бы производить учет сбора выручки до копейки. Сейчас выясняется, что обещания не выполнены.

В настоящее время перевозками руководит Минпромтранс республики, но проводит аукционы и заключает договоры с перевозчиками городская администрация. Получается, что мэрия не занимается организацией перевозок, она оставила за собой лишь право штрафовать САТП-1 за выявленные нарушения. А все остальное отдано на откуп самому перевозчику.

Что дальше?

Среди перевозчиков ходят слухи, что в недрах администрации Сыктывкара готовится аукцион, который отменит существующий договор, маршруты будут разбиты на лоты, вместо одного появится много перевозчиков, на улицы могут выйти даже «Газели». Значит, снова начнутся «обгонялки», война за пассажиров и выручку, и, как следствие, аварии?

Проблемы перевозок в городе сейчас обсуждаются на разных уровнях, есть группа специалистов, которые готовы принять участие в исправлении создавшегося положения. Для начала нужно сменить весь менеджмент САТП-1. А затем делать выбор: либо создать на транспортном рынке честную конкурентную среду, либо полностью отдать городской автобусный парк муниципалитету. Уж если монополизм, то — государственный.

Иван УРСУ, председатель рескома профсоюза работников

автотранспорта и дорожного хозяйства,

Анатолий ПОЛЬКИН.