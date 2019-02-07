Север с видом на помойку

3 февраля около тысячи сыктывкарцев вышли на митинг против завоза на российский Север отходов из Москвы. Протестные акции прокатились по всей республике — от Визинги до Воркуты.

Власти старались максимально осложнить организацию митинга, предоставив под нее плохо очищенную территорию в неудобном для горожан месте. Подобное отношение к протестующим наблюдалось не только в Коми, но и в соседней Архангельской области, где также прошли массовые протесты.

Вставай, страна…

Северяне дружно выступают против обустройства в районе железнодорожной станции Шиес (Ленский район Архангельской области) на границе с Республикой Коми крупнейшей в Европе свалки для захоронения миллионов тонн отходов из Москвы.

Все протестные акции объединяет жесткая критика вертикали власти. В поселке Урдома (40 км от Шиеса) митинг начался с песни «Священная война». Слова «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…» подхватили 1400 человек! На митинг пришел каждый третий житель отдаленного лесного поселка.

В Сыктывкаре (95 км от Шиеса) митингующие не пели хором, но очевидные параллели со временем, когда над страной встала реальная угроза уничтожения, проводились. Творящийся сегодня на Севере мусорный беспредел был назван «социальным фашизмом», поскольку власть ясно дала понять, что северяне – это люди второго сорта, которые должны покорно принять для хранения московское «имущество» — так архангельские чиновники называют столичные отходы.

Северяне нищают

Эколог Нина Ананина доходчиво объяснила, чем для жителей Коми опасна мегасвалка, куда москвичи намерены ежедневно в течение 20 лет завозить для захоронения по 80 вагонов с отходами:

— Нам говорят, что все это рассортируют. Вранье! Есть официальный ответ, что ничего сортироваться не будет. Мусор будут просто запаковывать в полиэтилен. Долго ли у нас могут выдержать пакеты на нашем морозе и нашей воде?.. Буквально через год вся эта дрянь просто полыхнет, рядом находится семь веток газопровода, у нас полреспублики снесет!..

Член Избирательной комиссии Коми Андрей Никулин в своем выступлении сделал акцент на том, что из нашего региона две трети собираемых налогов уходит в Москву. Мы не нахлебники, мы входим в число малочисленных доноров федерального бюджета, но при этом население нищает.

Напомним, что по данным Федеральной налоговой службы за 2018 год в бюджетную систему страны из Коми поступило 238,1 миллиарда рублей. Это больше относительно 2017 года на 59,3 миллиарда рублей, или более чем на 33 процента! И при этом в столь «тучное» время наблюдалась ликвидация социальных льгот, увеличилось число людей, проживающих за чертой бедности. Пятый год продолжается падение реальных доходов населения. Прямо сейчас республике жизненно требуется порядка 30 миллиардов рублей для завершения строительства социальных объектов. Но их нет и не предвидится.

«Вычистить мусор из власти»

Еще несколько лет назад в российском обществе существовал негласный консенсус. Власть и близкие к ней олигархи делились с народом частью нефтяной ренты. Протестная активность в те годы топталась на отметке «около нуля». Но сейчас ситуация изменилась.

Неэффективная социально-экономическая модель привела к сужению «кормовой базы», что усугубилось еще и западными санкциями. Правящая верхушка решила скомпенсировать эти потери с помощью фискальной нагрузки на население. Причем самые непопулярные «реформы» — пенсионную и мусорную — решили совместить. А это, как говорится, уже перебор.

Конфликт между богатыми и бедными, который в «нулевые» годы немного сглаживался за счет общего роста уровня жизни, сегодня разворачивается еще и в другой плоскости — географической. Имперский блеск столицы и нескольких крупных городов разительно контрастирует с нищетой российской провинции.

Этим, кстати, можно объяснить тот факт, что именно «мусорный вопрос» приобрел такую болезненность. И особенно — для северных регионов с их хрупкой экологией и весьма тяжелыми условиями жизни.

Лидер коммунистов Коми, депутат регионального парламента Олег Михайлов считает, что мало не допустить завоза московского мусора на Север, но и «пора вычистить мусор из власти». По его мнению, федеральный центр сегодня рассматривает территорию Коми лишь в качестве своего сырьевого придатка. Такая колониальная политика ведет к росту социальной напряженности и рано или поздно закончится мощным взрывом народного возмущения.

Немцы в Шиесе

Драматические события, которые разворачиваются вокруг Шиеса, в телевизор, конечно, не попадают. Официальная пропаганда тупо молчит. Именно «тупо» — потому что в эпоху социальных сетей скрыть массовые протесты нельзя.

А вот иностранной прессе рот не заткнешь. 2 февраля на Шиесе побывала уже вторая с начала года группа немецких журналистов.

Забавно было со стороны наблюдать, как репортер из политического журнала «Шпигель» (еженедельник тиражом 1,1 млн экземпляров) пыталась вступить в диалог с вахтовиками. Это примерно то же самое, как если бы он попытался взять интервью у раба на плантации.

Голая натура

Всех, кто посещает Шиес, сопровождают сотрудники московского частного охранного предприятия «Гарант безопасности». Эдакие бруталы в черной униформе. Они зачем-то постоянно предупреждают, чтобы не фотографировали их лица без масок. Это наводит на некоторые подозрения: может, здесь, в таежной глухомани, они прячутся от алиментов или коллекторов?

Начальнику службы охраны пришлось-таки сказать немецкому журналисту пару дежурных слов о том, что задача чоповцев — это охрана вверенного им имущества. А что тут строят, их не касается.

Во время короткого разговора с общественниками из рук главного охранника неожиданно вывалилась записная книжка, а из нее «посыпались» листовки, в том числе с голыми девицами. Смысл листовок: вы тут вкалываете на чужого дядю, а ваши подруги, оставшиеся без догляду, в это время распутничают. На естественный вопрос, чье это творчество, последовал ответ: «Сами все знаете».

Ничего мы не знаем! Судя по содержанию листовок, это может быть делом рук противников стройки. Но как-то трудно представить, чтобы местные охотники и рыбаки занялись подобными художествами.

Выстрелы в лесу

Есть и более жетские способы психологического воздействия на вахтовиков. Так, 28 января в районе Шиеса прозвучали первые выстрелы, что подтвердили экоактивисты, постоянно здесь дежурящие. О пострадавших (людях или технике) неизвестно, однако местные утверждают, что ничего подобного в северных лесах не было со времен Гражданской войны. А совсем недавно прошла информация о том, что в глухой тайге были спилены семь бетонных столбов линии электропередачи, которую тянут на Шиес организаторы мусорной свалки.

К данным фактам можно приплюсовать известные случаи поджога тракторов и разбросанных на дорогах партизанских «ежей» с 15-сантиметровыми штырями, предназначавшихся для тяжелой техники, перевозившей из поселка Мадмас (Усть-Вымский район) песчано-гравийную смесь для мусорного полигона.

И с каждым днем обстановка становится все более тревожной. По квартирам местных жителей уже ходят правоохранители — интересуются наличием огнестрельного оружия. Кстати, в одной только Урдоме официально зарегистрировано полторы тысячи стволов.

Митинг в сугробах

В Сыктывкаре столь массово на акции протеста люди не выходили уже с 2011 года — тогда возмущение вызвала грубая фальсификация результатов выборов в Госдуму.

Похоже, чиновники плохо учатся — они и сегодня оказались абсолютно не готовы к новой протестной волне. Очевидно, что официальный «гайд-парк» в Мичуринском парке не подходит для проведения массовых акций. Если собирается много народу, то извольте обеспечить место биотуалетами, машиной скорой помощи, провести электричество,

обустроить трибуну. Но пока все ограничивается лишь наличием огромного количества полицейских. А почему, собственно, свободные граждане, участвующие в мирной акции, должны стоять по колено в сугробах?

Первоначально городское отделение КПРФ подавало заявку на проведение митинга на Театральной площади, но коммунистам в администрации Сыктывкара было отказано. Якобы музтеатру, как собственнику территории, мешают собирающиеся здесь люди. Вторая причина — рядом расположена зона отдыха для детей. Зато устроители провластных акций легко получают разрешения на проведение массовых мероприятий на той же площади. Вероятно, чиновники исходят из того, что лозунги правящей партии не могут травмировать детскую психику.

Запретительные меры только раздражают людей. Очевидно, что при весенней распутице «гайд-парк», если его не обустроить, станет малопригоден для проведения массовых акций.

Протестные акции на Севере показывают, что, если власть не вступит в диалог с населением, последствия могут быть тяжелыми.

Сергей МОРОХИН.