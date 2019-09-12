Северная природа щедро дарит нам целебные гроздья

Дачники с содроганием вспоминают минувшее лето, которое выдалось на редкость холодным и дождливым. Садоводы остались без клубники, да и урожай других культур был весьма скромным. Не уродились нынче и лесные черника, брусника. Но не все так плохо. Нынешняя осень богата на другие ягоды – рябину, калину, боярышник, черемуху, шиповник.

Эти дикорастущие ягоды незаслуженно обделены вниманием. Хотя они не просто вкусны, но и чрезвычайно полезны. В них – целая кладезь витаминов и микроэлементов.

При этом за рябиной или калиной не надо ездить за много километров – они доступны даже тем, у кого нет дачного участка. Их заготовка не ударит по вашему кошельку – это настоящие дары природы.

Хороша она с медом

Калина красная — очень распространенное лекарственное растение с противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. Целебные свойства калины красной обусловлены содержанием в растении биологически активных веществ. Препараты из растения назначаются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Калина признана как официальной, так и народной медициной. Однако многие не любят ее из-за горького вкуса и характерного запаха. Но, как гласит поговорка, «горькое лечит, а сладкое калечит».

Активная заготовка калины идет в сентябре-октябре и даже после первых заморозков. Калина — благодарная ягода. Ее легко сохранить. Гроздья срезают, не удаляя плодоножки. Калину можно вялить прямо гроздьями, подвесив на толстой нитке или на проволоке, сушить, а еще лучше — замораживать.

Некоторые держат эти ягоды в морозную погоду на балконе. Калина — отличное лекарство. Оно поможет и пожилым, и молодым. Приготовить его можно и без сахара. Так что ваш бюджет не пострадает. К тому же люди, страдающие от диабета или заботящиеся о фигуре, избегают сладкого.

Впрочем, можно калину и перетереть с сахаром или медом, чтобы потом добавлять в чай или использовать для кондитерских изделий. В таком виде она сохраняет все полезные свойства.

Терпкая на вкус

Арония, или рябина черноплодная, а в народе просто черноплодка — одна из самых полезных плодовых культур. Заготовки из нее не только вкусны, но и чрезвычайно полезны, главное — приготовить их правильно. Многие не собирают и не используют эти ягоды из-за их характерного терпкого вкуса. Не пренебрегайте черноплодкой, она поможет вам в борьбе с гипертонией, когда нет клюквы и брусники, повысит иммунитет. У нее очень много полезных свойств, о которых в «Трибуне» рассказывал врач Анатолий Худин в рубрике «Зеленый календарь», как, впрочем, и о других «непопулярных» ягодах.

Аронию также можно сушить (главное — не пересушивать!), а еще замораживать.

Друг сердечный

На улицах Сыктывкара можно увидеть и кусты боярышника. О нем вспоминают редко (как правило, в связи с печально известной спиртовой настойкой), а между тем он полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пожилые и диабетики, внимание! При употреблении боярышника снижается уровень глюкозы и холестерина в крови, уменьшается риск заболевания старческой катарактой. Боярышник оказывает мощное противоопухолевое, ранозаживляющее, желчегонное, седативное, противовоспалительное и антисептическое действие.

От песен до киселя

О пользе шиповника и рябины красной знают, наверное, все. О них сложены стихи и песни, многие народы используют их в своих традиционных обрядах. Ими лечатся, украшают дома, оберегаясь от злых сил. Высушенные ягоды рябины и шиповника заваривают вместе с чаем или делают отвары.

В народной кухне коми с давних пор использовали и ягоды черемухи. Ее добавляли в выпечку, варили кисель.

Не забудьте, что после высушивания все эти ягоды хранят в пакетах из хлопчатобумажной ткани в темном, сухом месте, при качественном проветривании.

Природа мудра. Отобрав у нас летнюю жару, а с ней и урожай одних ягод, она дала нам взамен другие — горькие, терпкие, со своеобразным вкусом, но более полезные! Давайте будем это ценить.

Ия СЮРВАСЕВА,

агроном, г. Сыктывкар.