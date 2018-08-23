Северная провинция отказывается принимать столичный мусор

В четырех километрах от границы Коми с Архангельской областью и примерно в 100 километрах от Сыктывкара началось обустройство площадки для приема твердых бытовых отходов из Москвы.

Появление в архангельской глухомани в районе железнодорожной станции Шиес не очень разговорчивых рабочих, которые начали рыть огромный котлован, вызвало тревогу у местных жителей. Попытки выяснить, что они тут «забыли», ни к чему не привели. Пришлось вызывать полицию.

Согласно составленному участковым рапорту стало ясно, что здесь планируется по местным масштабам серьезное строительство с привлечением на начальном этапе 90 рабочих. Здесь появятся своя кухня, медпункт и даже вертолетная площадка. Проживать персонал будет в вагонах на железнодорожных путях.

Генеральный директор ООО «Технопарк» Михаил Нестеров пояснил, что его организация является дочерним предприятием государственного бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные дороги» (департамент жилищно-коммунального хозяйства). ООО «Технопарк» выиграло государственный грант на обустройство в районе станции Шиес площадки для складирования грузов – это упакованные твердые бытовые отходы. Через год планируется построить мусороперерабатывающий и мусоросжигательный завод. Далее будет проводиться распаковка грузов с ТБО с последующей их переработкой и выделением полезных фракций (металл, пластик и так далее).

Территория, где будут размещены производства, а это более 559 тысяч квадратных метров, находится в аренде у РАО «Российские железные дороги» до 31 декабря 2056 года.

Конечно, странно, что такую важную информацию местные жители узнают от правоохранителей, а не от представителей местных властей. Но похоже, что чиновники Ленского района, как и администрация Архангельской области, находились в «приятном неведении». Отсюда и появление успокаивающей официальной информации о том, что ничего опасного в местечке Шиес недалеко от поселка Урдома строить не планируется.

После недавних событий в Подмосковье вся страна узнала, что такое мусорные свалки и какой они приносят вред окружающей среде. Поэтому понятно возмущение жителей Архангельс-кой области и Республики Коми, которые вполне резонно выказывают опасение за экологическую обстановку на российском Севере.

По мнению общественника из Сыктывкара Виктора Вишневецкого, вырисовывается очень неприглядная картина: Москва свой мусор намерена отправлять в российскую глубинку, вместо того чтобы перерабатывать его у себя. В Подмосковье планировалось завершить строительство современных мусороперерабатывающих заводов еще к 2015 году. Но их нет до сих пор. Поэтому планы по строительству завода в Шиесе могут так и остаться на бумаге. Московский мусор может аукнуться жителям Сыктывкара и близлежащих районов, поскольку по многолетним наблюдениям метеорологов за воздушными потоками велика вероятность того, что обширная территория Коми подвергнется значительному токсичному воздействию. Плюс к этому свалка проектируется в заболоченной местности, поэтому вредные вещества не минуют многочисленные ручьи и малые реки, впадающие в Вычегду, а далее — в Северную Двину, Белое море…

Похоже, организаторы новой стройки не ожидали того, что общественность в Ленском районе начнет громко возмущаться, да еще и сделает возведение свалки событием федерального уровня. Только этим можно объяснить, почему 20 августа на станцию Шиес не пришли первые 56 вагонов с московскими отходами и техникой (планируется принимать в день до пяти таких составов).

С 24 по 26 августа митинги против свалки пройдут в Жешарте, Усть-Выми (Республика Коми) и Урдоме, где организаторы ждут до трех тысяч человек. Цифра впечатляет, если учесть, что в рабочем поселке проживает всего порядка 4200 жителей. Выехать в Архангельскую область планируют и активисты из Коми.

Сергей МОРОХИН.