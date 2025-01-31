Врио главы региона Ростислав Гольдштейн поддержал инициативу профсоюзов республики по установлению северной надбавки для всех работников, независимо от их трудового стажа.

Председатель Федерации профсоюзов РК Алексей Кулиш считает, что эта региональная гарантия позволит привлечь в Коми больше квалифицированных работников.

«Сейчас специалист, приехавший из другого региона, вынужден от 2,5 до 5 лет зарабатывать северный стаж, при этом выполняя ту же самую работу, что и коренной житель, но получая меньшую зарплату. Для того, чтобы устранить это неравенство между работниками, чтобы сделать наш регион более привлекательным, Федерация профсоюзов Республики Коми вынесла на обсуждение Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопрос по установлению северной надбавки всем работникам в Республике Коми, – отметил Алексей Кулиш. – Вопрос это непростой, мы его обсуждали на протяжении двух лет, была создана рабочая группа, которая, я считаю, эффективно отработала. Мы благодарны поддержке Ростислава Эрнстовича, так как он поставил точку в обсуждении. В итоге было принято важное решение, которое, я уверен, позволит сделать зарплату более достойной и позволит сохранить социально-экономическую стабильность в республике».

«Несправедливость по заработной плате устраним: Минэкономразвития получило от меня задачу к 1 марта подготовить проект изменений в региональное законодательство, – сообщил на своей официальной странице в «ВК» Ростислав Гольдштейн. – Изменив принцип, мы сделаем нашу республику привлекательным местом для жизни и работы. Специалисты с хорошей подготовкой из других регионов охотнее поедут к нам. А они нам нужны – в медицине, образовании и множестве других сфер».