Труднодоступными для проживания в Коми обычно принято считать маленькие отдаленные населенные пункты. Но времена меняются – сегодня таковым становится уже и город Вуктыл.

Остались без колес

Когда нам сказали, что по автотрассе от Ухты до Вуктыла, а это чуть меньше 200 километров, надо будет ехать около четырех часов, мы сильно удивились: минувшей весной добирались за 2,5 часа. Хотя и тогда дорога была далеко не идеальной.

В реальности все оказалось гораздо хуже. Уже на середине пути было пробито два колеса. Ситуация осложнялась еще и тем, что был поздний вечер, а это значит, что переправа через Печору на Вуктыл вот-вот закроется, поддержки с другой стороны реки ждать бессмысленно. Сотовая связь была почти недоступна, лишь один из сотовых операторов подавал «признаки жизни». Звонок о помощи еле-еле пробился, но только он спас от ночевки в глухом лесу.

В авральном режиме

Когда мы вернулись в Сыктывкар, на одном из проправительственных интернет-ресурсов я прочитал заметку о том, что начался ремонт дороги Ухта – Вуктыл за счет федеральных средств. Однако никаких ремонтных работ на этом участке мы не заметили. То есть СМИ явно поторопились с информацией, выдали желаемое за реальное.

Средства из федерального центра на дорожный ремонт выделены немалые – 500 миллионов рублей, которые пойдут на капитальный ремонт семи дорожных участков в Коми. Их нужно будет освоить до конца нынешнего года. Придется работать и в стужу, и в слякоть, то есть в авральном режиме. После весеннего паводка дорожное покрытие вновь придет в негодность.

В последние годы из-за скудного финансирования деградирует вся дорожная сеть Коми. Если вести речь об основных дорожных артериях, то ситуация более-менее сносная лишь на трассах от Сыктывкара до Кирова, Ухты и до поселка Жешарт. На этом все. Если и дальше республиканские власти будут плыть «по течению», в Коми наступит дорожный коллапс.

Паромная «дань»

Но вернемся к Вуктылу. Жители этого города оказались в самом незавидном положении. Разбитая дорога до Ухты – единственная, по которой можно выбраться на «большую землю». До развала местной авиации у вуктыльцев был хоть какой-то выбор, сейчас его нет.

А еще надо платить деньги за услуги паромной переправы. С легкового автомобиля берется 293 рубля. И это еще не все, так как пассажирам авто находиться на пароме запрещено – надо покупать за 80 рублей билет на катер. Если семье надо съездить на выходные в Ухту и обратно, то сумма в итоге набегает немаленькая.

Конституция не указ?

По идее, плату за паром с вуктыльцев взимать не должны. В Конституции прямо записано о свободном перемещении россиян по стране, о деньгах там и речи нет. Но паром – это часть трассы Вуктыл – Ухта, и у людей просто нет выбора.

Депутат Совета Вуктыла Идрис Таибов уже несколько лет через судебные инстанции пытается заставить чиновников соблюдать Конституцию, но результата пока нет. Точнее, судебные органы до сих пор не могут определиться в вопросе платы за паром. Еще в 2014 году прокурор Вуктыла обращался в суд с исковым заявлением к Дорожному агентству Коми, которое обязано обеспечить беспрепятственный проезд по дороге общего пользования Ухта – Вуктыл. Сыктывкарский городской суд поддержал вуктыльского прокурора, но республиканская прокуратура опротестовала это решение.

Сегодня ситуация стала еще драматичнее, учитывая состояние единственной дороги.

Испытание морозом

Помимо плохой дороги у вуктыльцев есть «враг» и пострашнее – морозы. Минувшей зимой тамошняя котельная не выдержала нагрузок, более месяца местные жители замерзали в своих квартирах. Извлекли ли чиновники уроки из прошлого? Похоже, что нет.

По данным на 16 сентября, лишь в половине домов в городе были теплые батареи. Выдержат ли на этот раз теплосети зимние нагрузки? Утвердительно на этот вопрос никто не ответит. В нормативное состояние за летние месяцы местную котельную так и не привели.

С протянутой рукой

В августе прошлого года руководитель Коми Владимир Уйба во время видеосвязи с Владимиром Путиным поднял тему хронического недофинансирования и дорожной отрасли, и всей социальной инфраструктуры Коми. Прозвучала цифра 200 миллиардов рублей, которые остро нужны республике.

Прошедший год показал, что на значительную помощь федеральных властей рассчитывать не приходится. Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов уже давно предлагает не ходить с протянутой рукой, а поднять вопрос о справедливом перераспределении налогов. Ведь сегодня две трети налоговых сборов уходит в федеральный центр, а оставшихся средств едва хватает, чтобы латать бюджетные дыры.

Сергей МОРОХИН.