Северяне требуют пересмотра закона о пенсиях

В прошлое воскресенье на Театральной площади Сыктывкара Федерация профсоюзов Коми провела очередной митинг против пенсионной реформы. Это была уже третья по счету акция протеста, которая оказалась самой многочисленной, несмотря на то, что митинг 7 октября проходил уже после того, как закон о повышении пенсионного возраста приняла Государственная Дума и подписал Президент страны.

Напомним, что первый митинг протеста состоялся 13 июля, когда закон о проекте еще только был внесен в парламент. Протестующие вышли с плакатами «Помоги правительству — умри раньше», «Депутаты, поддержите своих избирателей!»

Ровно через месяц, накануне заседания Госдумы, где депутаты должны были рассматривать поступившие поправки к проекту реформы, состоялся новый митинг. Митингующие несли черные шары с надписью «Пенсия», черно-белые флажки с призывом «Нет повышению пенсионного возраста!» и плакаты: «Повышайте качество жизни, а не пенсионный возраст», «Молодежь без работы — Россия без будущего».

Власть совершила роковую ошибку

Последняя акция протеста, состоявшаяся 7 октября, прошла под лозунгом «У нас отбирают пять лет северной пенсии. Нас много — мы не отступим!» Собравшиеся назвали принятый закон о повышении пенсионного возраста непоправимой ошибкой — как для государства в целом, так и для Коми.

В этот раз на площади было очень много молодых людей, которые уверены, что решение правительства о повышении пенсионного возраста может больно отразиться на их судьбе. Общую точку зрения о реформе высказала председатель первичной профсоюзной организации Сыктывкарского медколледжа Елена Терентьева: «Живущие в условиях Крайнего Севера 40 процентов мужчин и 20 процентов женщин не доживают до 65 лет». А студент Сыктывкарского университета Николай Удоратин, отметив, что население республики с каждым годом сокращается, а молодежь уезжает или спивается без работы и перспектив, заявил о переменах в умонастроениях людей. «Прошедшие в сентябре выборы показали, что ситуация изменилась, — сказал профсоюзный активист. — И у нас, в Коми, и в других регионах России люди не всегда голосовали за представителей власти. И власти есть над чем задуматься!»

Призыв к действию

Открывшая митинг председатель Федерации профсоюзов республики Людмила Ляшенкова высказала общее мнение всех собравшихся:

— Вот уже четыре месяца мы выступаем против пенсионной реформы, нарушающей сразу три статьи Конституции России, но власти не хотят нас слышать. Мы с вами видели, как принимался этот закон — сверстан буквально на коленках, затем его быстро приняла Госдума. Оставалась последняя инстанция, и мы с надеждой ждали, что же скажет Президент. Но не услышали ожидаемого. Те поправки, которые были им внесены, ничего кардинально не изменили. Это настоящая социальная несправедливость.

В ходе митинга ораторы отмечали, что Россия занимает первое место в мире по разнице между бедными и богатыми. Людмила Ляшенкова обобщила сказанное: «Мы не понимаем, почему олигархи, имея миллиардные доходы, платят те же налоги, что и остальные. Уже сколько лет мы требуем ввести налог на роскошь, но правительство категорически отказывается рассматривать это предложение. Мы против такой политики. Требуем элементарного уважения к населению России».

Поддержал лидера Федерации председатель первичной профсоюзной организации «СЛПК» Александр Слободчиков: «Все проблемы в нашей стране пытаются решать за счет простого человека, а сейчас — и за счет пожилых людей. Нам следует консолидировать все силы, объединиться с партиями и течениями, которые разделяют наши идеи. И тогда будут другие результаты голосования на выборах и другие законы».

Позицию северян в конце митинга озвучил председатель республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей Александр Смирнов. Он указал, что, хоть закон о повышении пенсионного возраста уже принят и подписан, работа по его применению только начинается: «У нас отбирают пять лет северной пенсии. И давайте вместе проскандируем: «Руки прочь от Севера!» Этот призыв митингующие поддержали троекратным «Ура!».

Участники акции приняли обращение к Президенту России, в котором говорится:

«Мы требуем возраст выхода на пенсию в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оставить прежним: 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин. Это обеспечит социально-экономическое развитие северных регионов страны. Население республики продолжает катастрофически убывать, за последние 20 лет оно уменьшилось вдвое. Осваивать Север и Арктическую зону скоро будет некому…».

Северян исключили

Утвержден возраст выхода на пенсию работающих граждан: мужчины – 65 лет (до принятия закона было 60 лет), женщины – 60 лет (ранее было 55 лет).

Закон уточняет, что для силовиков и правоохранителей льготный возраст выхода на пенсию будет сохранен. Некоторые поблажки получат и многодетные матери — женщины, имеющие 5 и более детей, будут выходить на пенсию в 55 лет, 4-х детей — в 56 лет, троих детей — в 57.

Также сохранены льготы на досрочный выход на пенсию для шахтеров, гражданам из числа малых народов России, жертвам Чернобыльской аварии и другим категориям льготников.

Такая категория, как «северяне», из закона исключена, теперь живущие в Республике Коми граждане будут выходить на пенсию по тем же правилам, что и остальные россияне.

Кроме того, закон предусматривает определение новой категории граждан — предпенсионеры, или лица предпенсионного возраста.

Это мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 55-летнего возраста. Если люди предпенсионного возраста потеряют работу, то им будет назначено повышенное пособие по безработице 11,2 тысячи рублей сроком на 1 год.

Индексация пенсий будет проходить с 1 января на 1 тысячу рублей в год до 2024 года, после чего индексация будет проходить два раза в год.

Бедных станет больше

Пенсионная реформа затевалась под лозунгом борьбы с бедностью. Инициаторы реформы заявляли, что до 2024 года изменения будут нейтральными для бюджетной системы. Экономия должна была превысить 3 трлн руб. Однако уже накануне подписания закона Владимир Путин заявил на заседании правительства, что «после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет профинансировать предложенные президентом поправки». На повышение текущих выплат пенсионерам (к 2024 году средняя пенсия по старости должна составить 20 тыс. руб.) все еще планируется потратить те же самые 3 трлн рублей.

В итоге получилось как в старой пословице о благих намерениях, которые ведут совсем не в рай. Независимые эксперты прогнозируют, что в результате повышения пенсионного возраста число бедных россиян не только не снизится, а напротив, резко возрастет.

Борьба продолжается

Федерация профсоюзов Коми не намерена опускать руки. Как считает ее председатель Людмила Ляшенкова, предстоит огромная работа по изменению принятого закона и даже полной отмене многих его пунктов. На митинге говорилось о том, что закон о пенсионной реформе нарушает Конституцию РФ, и уже с 1 января около 10 миллионов человек на себе почувствуют, что их жизнь изменилась в худшую сторону.

Президиум Федерации принял решение о поддержке предложения Архангельской организации о создании объединения профсоюзов северных территорий для внесения поправок в закон по возвращению льготного выхода на пенсию северян. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее обращение в Конституционный суд РФ.

Рассмотрение этого вопроса, вероятно, затянется, поэтому профсоюзы настраиваются на борьбу за нарушенные права всеми законными способами. Как считает Людмила Ляшенкова, по большому счету эту борьбу можно назвать борьбой за будущее новых поколений. Принятый закон может привести к тому, что нынешняя Республика Коми превратится в «территорию вахтовиков». А этого допустить нельзя.

Виктор СЕМЕНОВ.