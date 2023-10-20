Северянки имеют право! Госсовет Коми продолжает отстаивать право женщин-северянок на досрочный выход на пенсию

Суть вопроса в том, чтобы восстановить справедливость по отношению к северянкам, интересы которых оказались ущемлены после проведения пенсионной реформы.

По действующему законодательству женщины, родившие двоих и более детей, по достижении возраста 50 лет вправе претендовать на досрочное назначение страховой пенсии по старости в двух случаях. Если имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали в районах Крайнего Севера не менее 12 календарных лет. Либо отработали в приравненных к районам Крайнего Севера местностях не менее 17 календарных лет. Суммирование специального стажа не разрешается. Тогда как для остальных отработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выходящих на пенсию по общим правилам, оно предусмотрено. Каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.

Год назад Госсовет Коми уже обращался в Правительство России с предложением установить единообразный подход к исчислению периодов работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, но получил отрицательное заключение. Тем не менее депутаты Госсовета продолжали поднимать этот вопрос на самых разных площадках.

В сентябре этого года вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева докладывала о сложившейся ситуации на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.«В настоящее время только в Республике Коми 255 женщин, обратившихся за досрочным назначением страховой пенсии по старости и имеющих «смешанный» стаж работы, получили отрицательный вердикт суда. Такие различные подходы, на наш взгляд, не допустимы. Это дискриминация женщин», – высказала позицию Госсовета Коми Валентина Жиделева.

Вице-спикер напомнила о позиции Конституционного Суда РФ, который неоднократно указывал на то, что в сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает помимо прочего «запрет вводить такие различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории». Такой же позиции придерживается Счетная палата РФ, в заключении которой указано о «недопустимости установления любых форм дискриминации… в том числе в сфере пенсионного обеспечения».

«Законопроект, разработанный Госсоветом Коми, призван устранить сложившийся пробел в пенсионном законодательстве и повысит социальную защищенность женщин-северянок и стимулирование рождаемости в районах Крайнего Севера», – резюмировала Валентина Жиделева.

По итогам обсуждения в комитете было принято решение доработать законопроект и вернуться к его рассмотрению.

12 октября депутат Госсовета РК Надежда Дорофеева, выступая по той же теме в Мурманске на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике, заручилась поддержкой своих коллег из 11 субъектов.

19 октября на сессии Госсовета Коми депутаты, приняв во внимание все ранее прозвучавшие замечания, приняли постановление, согласно которому в текст законопроекта внесены необходимые уточнения. Пояснительная записка к законопроекту дополнилась экспертным заключением, подготовленным Московским государственным юридическим университетом им. О. Кутафина, поступившим в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москольковой. В нем отсутствие нормы о возможности суммирования периодов работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях прямо названо «пробелом пенсионного законодательства».

Источником финансирования дополнительных расходов в связи с принятием законопроекта определен Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Планируется, что законопроект Госсовета Коми будет вновь рассмотрен в Госдуме РФ до конца этого года.

Лиля ВОВК.