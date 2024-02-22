Сгорит или развалится? ФАП в поселке Усть-Лэкчим Корткеросского района – пример того, как строить нельзя

В последнее время много нареканий вызывает работа фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), возведенных в Коми в «ускоренном режиме» год-два назад. Но, оказывается, проблема гораздо глубже, чем принято считать.

Например, совершенно поражает состояние ФАПа в поселке Усть-Лэкчим Корткеросского района, где корреспонденту «Трибуны» удалось побывать неделю назад. Есть все основания считать его опасной для жизни постройкой «типа сарай». И это не преувеличение.

Сикось-накось

Новый ФАП в Усть-Лэкчиме был открыт в июне 2008 года. Сегодня просто удивительно, что он еще работает – не сгорел, не развалился. Непонятно, на чем до сих пор держится эта сикось-накось собранная конструкция.

Навесные квадратные панели держатся на металлических тросиках, прикрепленных прямо к крыше. Утеплителя нет ни на потолке, ни в стенах. То есть это фактически «картонный домик», в котором в осенне-весенний период с потолка и по стенам стекает вода. Здесь создана почти идеальная среда для разного рода плесени, с которой уже просто невозможно бороться.

Того и гляди полыхнет!

Система отопления ФАПа электрическая, она лишь отчасти помогает поддерживать плюсовую температуру в помещении. Ведь если отсутствует утеплитель, откуда взяться теплу? Получается, что за бюджетные средства отапливается небо.

В любой момент может случиться замыкание электропроводки. И тогда вся эта «химия», из которой делаются современные дешевые строительные материалы, попросту полыхнет. Кстати, таким же образом ровно год назад полыхнуло и здание местного социокультурного центра (выгорело 120 квадратных метров площади), и нужно проводить ремонт, но из-за финансирования по остаточному принципу он все время откладывается.

Халтура – за большие деньги

Хотя и возводятся ФАПы из дешевых стройматериалов, «дешевыми» их назвать нельзя даже с большой натяжкой.

Согласно официальному сообщению от 2008 года, на возведение ФАПа в Усть-Лэкчиме из республиканского бюджета было выделено порядка 3 миллионов рублей. Сегодня примерно такие же по площади и качеству строительных работ ФАПы в Коми обходятся бюджету в среднем от 9 до 12 млн рублей. Но всем очевидно, что тогда и сейчас рубль – это разные деньги. А результат все тот же – халтура в чистом виде

Напомним, что с 2008 года российский рубль по отношению к ведущим мировым валютам обесценился примерно в четыре раза. То есть с учетом инфляции и девальвации покупательная способность тех еще «торлоповских» (главой Коми в 2008 году был Владимир Торлопов) трех миллионов рублей сопоставима с нынешними 12-ю миллионами.

Проверить всех

После того, как в октябре 2023 года депутат Госсовета Коми (фракция КПРФ) Николай Братенков и депутат Госдумы Олег Михайлов подняли проблему неудовлетворительного качества возведенных в Коми в 2022-2023 годах фельдшерско-акушерских пунктов в рамках выполнения национального проекта «Здравоохранение», было возбуждено уголовное дело. Вывод Следственного Комитета однозначный – налицо состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения или в крупном размере).

Сегодня есть все основания говорить о том, что на предмет мошенничества надо проверить возведение всех ФАПов в Республике Коми, начиная с «нулевых» годов.

Республика должна знать своих «героев»!

Крыша поехала

Раз уж речь зашла о лесном поселке, то никак нельзя не затронуть самую болезненную для сельчан проблему – некачественную работу управляющих компаний. В Усть-Лэкчиме, где проживает порядка 400 жителей, их две. С обязанностями по поддержанию порядка в поселке они справляются плохо, а за свои услуги дерут втридорога.

Квартплата за двухкомнатную квартиру в деревянном многоквартирном доме, где из благ цивилизации есть только свет и централизованное теплоснабжение, приходится платить по 6,5 тысячи рублей в месяц. А если задолженность накопится, то тех же пенсионеров могут лишить социальной льготы за услуги ЖКХ.

В одном из многоквартирных домов несколько лет назад починили крышу, установили снегозадержатели для кровли. Все работы обошлись в три миллиона рублей (средства были выделены по программе капитального ремонта, которую принято чаще ругать, чем хвалить). А затем произошло то, что вообще не поддается какой-либо логике. При очистке крыши от снега горе-коммунальщики заодно «почистили» и снегозадержатели. Сегодня они просто свисают с крыши, никому до них нет дела.

Без руля и ветрил

Нынче принято ругать советскую власть, и, конечно, есть за что. Но никто не будет спорить с тем, что такого безобразия, как в том же Усть-Лэкчиме, в то время не допускалось. Была какая-то ответственность, выявлялись виновные. И в данном случае коммунальные службы лишь добавили сельчанам проблем, а исправлять их не торопятся.

Сейчас идет много разговоров о том, что надо менять отношение к системе ЖКХ, а именно – вернуть над ней контроль государства. Уже очевидно, что коммунальная сфера – это не место для экспериментов, да и в дикие рыночные условия она попросту не вписалась.

Конкуренции между управляющими компаниями так и не появилось. Тем более в сельской местности. Многие УК – это сомнительные, частные фирмы, нередко аффилированные с чиновниками, которые не справляются со своими функциями. По сути они превратились в «конторы по отъему денег у населения».

Сергей МОРОХИН.