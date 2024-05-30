Шашлычка захотелось (Криминал от 31 мая)

Воркутинец пытался вынести из магазина шесть упаковок сырого мяса.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли в местный продуктовый магазин по сигналу «Тревога». Директор магазина сообщил им, что молодой человек 20 лет попытался похитить шесть упаковок маринованного шашлыка на сумму более двух тысяч рублей. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.

Женские разборки в подвале

Жительница Яреги выкручивала коллеге пальцы и пинала по ноге.

Ссора между женщинами произошла, когда они находились в подвальном помещении «Сосногорской тепловой компании». Одна из них сначала схватила другую за руку и стала выкручивать пальцы в разные стороны, а затем нанесла потерпевшей не менее восьми ударов ногой по правой голени. Суд квалифицировал ее действия как побои и назначил административный штраф в размере 6 тысяч рублей.

Спас-жилет не спас

В Троицко-Печорске проводится проверка по факту гибели мужчины.

Вечером 24 мая в полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая увидела в бинокль, что по Печоре плывет лодка без человека. В это время на реке находились рыбаки, которые сначала увидели в воде спасжилет, а потом лодку и человека в воде рядом с ней. Позже выяснилось, что 48-летний мужчина плыл на лодке «Казанке» в Троицко-Печорск, привязав к ней большое бревно на дрова. В какой-то момент лодочник упал в воду, но зацепился за бревно. «Казанку» и тело погибшего поймали местные жители в 6 км вниз по течению реки от Троицко-Печорска.

Порыбачил…

Житель Емвы добыл в заказнике «Вымский» семь хариусов.

51-летний мужчина, находясь в границах заказника республиканского значения, применил запрещенные орудия лова и поймал семь особей ценной рыбы. Ущерб от незаконных действий браконьера составил около 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Лжегазовики» сядут

Они обманули почти две тысячи человек в Сыктывкаре и еще в трех районах Коми.

Следственное управление МВД по Коми окончило расследование уголовного дела в отношении десяти фигурантов. С января 2020-го по июнь 2021 года они проникали в жилища граждан, представляясь сотрудниками газовой службы. Хозяевам аферисты сообщали ложную информацию о качестве их газового оборудования, убеждая в необходимости его срочной замены. Тем, кто пытался отказаться, угрожали санкциями. В результате люди приобретали краны, шланги и счетчики по ценам в несколько раз выше рыночных. Потерпевшими стали в основном люди пожилого возраста. Общий ущерб составил более 7 млн рублей.

Порезал и сбросил с балкона

20-летний житель Эжвы нанес знакомому десять ножевых ранений.

Дело было осенью прошлого года. В ходе совместного распития спиртного между двумя членами компании произошла ссора. Мужчины вышли на балкон, где один нанес другому не менее семи ударов ножом в голову и плечо, после чего поднял его за ноги и сбросил с третьего этажа. Когда вся компания вышла на улицу, обидчик еще трижды ударил его ножом в грудь. Каким-то чудом потерпевший сумел выжить. Преступнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.