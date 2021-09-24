На прошлой неделе Верховный суд РК удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры республики на решение Ухтинского городского суда об условно-досрочном освобождении экс-сенатора и бывшего главы Коми Владимира Торлопова.

Напомним, что в качестве одного из главных фигурантов «дела Гайзера» Торлопов получил 6,5 лет общего режима. Отсчет его срока начался с 7 октября 2016 года, когда, лишившись полномочий члена Совета Федерации, он был заключен под домашний арест. Через год его перевели в СИЗО № 2 Москвы, более известное как «Бутырка».

В декабре 2019-го Торлопова отправили в СИЗО-1 в Курской области и, наконец, в феврале 2020-го – в исправительную колонию № 29, которая располагается в поселке Нижний Доманик под Ухтой. Здесь ему, видимо, и предстоит отбывать срок вплоть до января 2023 года.

Драму показали по видео

Формальные возможности для ходатайства об УДО у Торлопова появились только с 7 февраля нынешнего года. Но, прибыв в ИК-29, экс-губернатор немедленно начал борьбу за свое освобождение, апеллируя прежде всего к возрасту и состоянию здоровья. Сейчас Владимиру Александровичу 71 год, в его «диагностическом портфеле» много заболеваний, прежде всего, как следует из материалов дела, – цереброваскулярные.

Ухтинский суд удовлетворил прошение экс-главы 12 июля, однако уже на следующий день прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде РК.

Видео-конференц-связь, по которой проходили два заседания Верховного суда – 3 и 17 сентября, – конечно, не могла передать весь драматизм ситуации. Но было видно, что Торлопов сильно сдал. Он, по его признанию, оглох на правое ухо, что вынуждало и его, и судью Татьяну Барминскую часто переспрашивать друг друга. Движение и речь очень замедлились, и в человеке, который сидел за решеткой камеры ИК-29, трудно было узнать второго главу Коми (он возглавлял республику в течение двух губернаторских сроков – с 2001 по 2010 гг.).

Однако аргументы о здоровье не сработали. Торлопов получил от администрации колонии два отказа – в мае 2020-го и в январе 2021 года. И не только отказы. По словам его адвоката Николая Асташева, сами попытки начать процедуру освобождения привели к целой череде взысканий, каковых к настоящему моменту на заключенном висит целых шесть.

«Поведение осужденного не является стабильно положительным», – процитировала судья отзыв администрации ИК-29.

От Литвака до Хабенского

Но защита принесла в суд целый пакет свидетельств и ходатайств за бывшего главу:

— положительные отзывы администраций предыдущих мест надзора и заключения;

— грамоту за первое место в турнире к Международному дню шахмат (!), выданную, между прочим, в ИК-29;

— результаты опросов двух заключенных колонии, один из которых – также фигурант «дела Гайзера», бывший директор Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов. «Владимир Александрович – интеллигентный человек, – цитировала его судья, – ведет себя тише воды ниже травы, но при этом принимает самое активное участие в жизни колонии. Он предлагал создать кружки по истории Коми края, по плетению в технике оригами, наконец, он предлагал организовать в колонии концерты известных артистов Республики Коми. Поэтому я очень удивился, когда узнал, что он получил три выговора». Другой созаключенный заметил, что В. Торлопов «пишет статьи в журнал «Узник», участвовал в съемках видеороликов к 100-летию республики, перечисляет со своей пенсии средства в Фонд Константина Хабенского и Русфонд»;

— благодарственное письмо от Детского дома имени А.А. Католикова за перечисленные 20 тысяч рублей и соответствующее ходатайство об УДО;

— ходатайство от настоятеля храма во имя Казанской Божией Матери в поселке Ярега;

— ходатайство от сокурсницы по Коми педагогическому институту;

— ходатайство от коллеги по Коми областному совету профсоюзов, который в 80-е годы возглавлял Торлопов;

— напоминание о супруге-инвалиде II группы и 101-летней матери;

— ходатайство предпринимателя и политического активиста Леонида Литвака ( который в середине 2010-х годов позиционировал себя как непримиримого борца с «режимом Гайзера»);

— ходатайство от бывшей уполномоченной по правам ребенка при главе РК Нелли Струтинской;

— от бывшего же председателя Общественной палаты Галины Киселевой.

Судья приобщила к делу все, кроме опросов заключенных ИК-29.

«Штраф я погасил»

Самым существенным в процессе стал, впрочем, вопрос о нависших над экс-главой новых денежных санкциях. Они на него были наложены, собственно, вместе с основным приговором – 500 тысяч рублей, но к моменту подачи заявления на УДО полностью погашены.

Между тем в январе 2021 года Арбитражный суд Коми удовлетворил требования республиканского Комитета по имущественным и земельным отношениям к ООО «Металлургическая лизинговая компания» (Метлизинг) о взыскании 1,45 млрд рублей неосновательного обогащения. Компания получила эти средства в качестве дивидендов в период незаконного владения акциями АО «Птицефабрика Зеленецкая» с июля 2011-го по май 2015 года. На основании арбитражного решения комитет обратился в Замоскворецкий суд с требованием взыскать указанную сумму с фигурантов «дела Гайзера».

– Ваша честь, штраф я погасил, но никаких новых исков до сих пор не получал, – глухим голосом пояснил Владимир Торлопов.

– Именно поэтому мой подзащитный перечисляет из своей пенсии средства в такие принадлежащие республике организации, как, например, Детский дом Католикова, – указал адвокат. – Потому что непосредственно в казначействе его деньги, конечно же, не примут.

Представитель прокуратуры запросила время для предоставления дополнительных документов по делу «Зеленецкой», и судья прислушалась к ней, отложив слушания на две недели. Однако ничего утешительного для Владимира Александровича по результатам этих слушаний не случилось.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.

Уже и Ромаданов «откинулся»

Ключевой фигурант «дела Гайзера» теперь живет в Питере

За несколько дней до того, как Владимиру Торлопову суд отказал в УДО, другой осужденный «по делу Гайзера» – Константин Ромаданов – досрочно вышел на свободу. 2 сентября Себежский суд Псковской области заменил ему оставшуюся часть срока исправительными работами на воле.

Напомним, что бывший вице-премьер Коми г-н Ромаданов был приговорен к семи годам заключения в колонии строгого режима за 36-миллионную взятку от экс-директора ликеро-водочного завода и другие серьезные преступления. Ему был назначен штраф в размере 170 миллионов рублей.

То есть Ромаданову дали и срок побольше, и штраф покруче, чем Торлопову. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что когда Ромаданов уже сидел в колонии, против него якобы возбудили еще несколько уголовных дел. Тем не менее, на воле он оказался раньше.

В отличие от 71-летнего экс-губернатора, у 50-летнего К. Ромаданова скорее всего нет особых проблем со здоровьем. Да и с деньгами у него, видимо, все в порядке (о судьбе огромных бизнес-активов бывшего вице-премьера пресса не сообщает). Сейчас Константин Юрьевич обосновался в Санкт-Петербурге, где и продолжит свою бизнес-карьеру.

Их осталось трое

Всего фигурантов уголовного «дела Гайзера» было более 20 человек. Большинство из них вышли на свободу либо по истечению срока наказания, либо по УДО.

В настоящее время в местах лишения свободы остались лишь бывший глава Коми Вячеслав Гайзер (он отбывает срок в Тверской области), его экс-заместитель Алексей Чернов (в колонии под Санкт-Петербургом) и экс-сенатор Владимир Торлопов.

11-летний срок заключения В. Гайзера истекает в сентябре 2026 года. В 2023 году у него появится право на условно-досрочное освобождение. А. Чернов, осужденный к 9 годам колонии строгого режима, должен выйти на свободу в сентябре 2024 года. Он уже имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.