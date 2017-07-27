Шахов готов к тому, что его передачу «прикроют»

Сегодня, в пятницу, 28 июля, на канале «Юрган», сразу после вечерних новостей, выйдет первая передача из авторского цикла известного в республике журналиста Виталия Шахова «Проще говоря».



— Виталий, как ты дожил до жизни такой? Все-таки телевидение — не твоя профессия, — спросили мы нашего коллегу.

— Решил рискнуть. Я давно выступаю на разных сайтах в качестве блогера. В том числе с комментариями действий нашего правительства. В отличие от газет и телевидения, в интернете довольно много интересного излагается в свободной форме. Ну, вот… кому-то показалось, что и телезрители заслуживают права услышать такой свободный комментарий. Поступило предложение, от которого не вижу смысла отказываться.

— То есть ты будешь говорить правду и ничего кроме?

— Голая правда — штука достаточно интимная. Если ее еще и по телевизору показывать… Вряд ли это кому-то понравится. Моя задача – простыми словами объяснять то, что зачастую подразумевается между строк официальных сообщений.

— А если это не понравится вышестоящим?

— «Юрган» — канал государственный. Прикроют передачу — и всего-то делов. Посмотрим. Мой первый сюжет будет о хитростях сливания и разливания министерств природы и промышленности. Кстати, он косвенно связан с недавним интервью «Зачем швейцарцам нужна коми парма?». Если прокатит, то, может, с полгода я продержусь…