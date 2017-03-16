Шахтеров загнали в долговую ловушку

АО «Шахта «Интауголь» ждет очередное банкротство. Как сообщил председатель Арбитражного суда Коми Сергей Войнов, срок конкурсного производства в отношении АО «Шахта «Интауголь» продлен. Отчет конкурсного управляющего назначен на 2 мая этого года.



Общая сумма включенных в реестр требований составляет 2,1 млрд рублей, задолженность по текущим платежам — 2,2 млрд рублей, в том числе по зарплате и НДФЛ — 157 миллионов рублей. В сумме — около 4,5 миллиарда рублей.

Из-за миллиардных долгов АО «Шахта «Интауголь» скорее всего подвергнется очередной процедуре банкротства.

«На предприятии, скорее всего, будет выделение так называемого здорового производственного цикла. Как было с первой шахтой «Интауголь», которую обанкротили, потом на ее базе создали другую. Теперь, я так понимаю, создадут третью. Там проблема на самом деле экономическая. Надо, чтобы шахта была рентабельная. Я так понимаю, что они хотят переходить на новую лаву, а для этого нужно еще несколько миллиардов рублей, чтобы провести саму процедуру», — отметил председатель Арбитражного суда РК Сергей Войнов.

В 2012 году Интинская шахта выдала на-гора 2,05 миллиона тонн угля, в 2013-м — 1,77 миллиона тонн, в 2014-м — 1,72 миллиона тонн, в 2015-м — 1,4 миллиона, за 2016 год — 1,22 миллиона. Последний раз предприятие получало прибыль в 2012 году. Последующие два года акционерное общество заканчивало с чистым убытком — 645 и 846 миллионов рублей соответственно.

С 16 ноября 2015 года определением Арбитражного суда Коми АО «Шахта «Интауголь» признано банкротом, введено конкурсное производство. Все это время республика помогала предприятию, ведя работу по поиску и сохранению рынков сбыта. Однако эти меры не помогли предприятию прочно встать на ноги.