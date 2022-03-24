Шесть кило наркотиков (Криминал от 25 марта)

С начала года в Сыктывкаре изъято почти 6 кило наркотиков.

Такие цифры привел начальник УМВД РФ по Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов на заседании Совета города. В 2021-м раскрыто 224 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 158 человек, из них четверо – граждане иностранных государств – Украины, Казахстана и Киргизии. Сегодня в СИЗО 14 граждан Казахстана, в том числе 32-летняя мать троих детей, бывшая учительница русского языка, которая была задержана в октябре за попытку сбыть 57 граммов синтетического наркотика.

Два удара ножом в спину

Ссора с сожителем обернулась для молодой женщины лишением свободы.

34-летняя жительница Жешарта в ночное время распивала спиртное в компании своего сожителя. В ходе застолья на почве ревности между ними произошел конфликт. Мужчина ударил женщину кулаком в лицо, а когда она поднялась и пошла умыться в ванную, схватил ее за волосы. Женщина сумела взять со стола кухонный нож и ударить обидчика по руке и ноге. Тот отпустил ее и хотел уйти, но женщина вдогонку дважды ударила его ножом в спину. Потерпевший очнулся уже в больнице. Свою вину женщина признала частично. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

За долги арестовали квартиру

Воркутинец погасил долг по алиментам лишь после ареста квартиры.

Горе-папаша обязан ежемесячно перечислять на содержание сына минимальный прожиточный минимум для детей, установленный в Москве, однако решение суда исполнял нерегулярно. Когда задолженность превысила 170 тыс. рублей, приставы наложили арест на одну из его квартир. Узнав, что недвижимость будет выставлена на продажу, папаша немедленно погасил долг и заверил, что впредь будет перечислять алименты своевременно.

Рыбакам режут шины

В Корткеросском районе несколько автомобилей рыбаков пострадали от рук злоумышленников.

По сообщению местных жителей, в 30 км от деревни Лопыгино неизвестные режут колеса на припаркованных авто. «Это беспредел из 90-х. В этом районе нет сотовой связи», – возмущаются люди. Жертвой хулиганов стал, к примеру, рыбак Никита Маркитанов, который 12 часов простоял без возможности получить помощь. В такой же ситуации оказались еще три рыбака. «Негодяй, который это делает, оставляет людей на произвол судьбы. Нужно поймать и наказать этого человека», – считает Н. Маркитанов.

Торговец не робкого десятка

Зачинщик драки получил 2,5 года «строгача».

Дело было в Емве прошлой весной. Мужчина хотел купить себе что-нибудь из одежды, но был ограничен в деньгах. Спрятав приглянувшуюся куртку под свою верхнюю одежду, он направился к выходу, но был остановлен продавцом. Вор ударил его, но торговец не испугался: повалил похитителя на пол и отобрал-таки куртку. Позже выяснилось, что в кармане у мужика был нож. Свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.