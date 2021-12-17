Щедрая Кормухина

Звезда российской эстрады Ольга Кормухина помогла настоятелю деревенской церкви расплатиться с долгами.
Храм в деревне Ляли Княжпогостского района был построен в середине 19го века, а при советской власти закрыт и долгое время находился в заброшенном состоянии. Зимой 2020 года начался ремонт, но часть работ велась в долг. В результате накопилась крупная задолженность — 560 тысяч рублей. По словам настоятеля храма Владимира Левичева, сейчас благодаря поддержке благотворителей, в том числе Ольги Кормухиной, все долги выплачены.
Минимум, чтоб прожить
В Коми утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год.
С 1 января он вырастет в среднем по республике на 801 рубль и составит 15 368 рублей. В северной зоне — 17 873, в южной — 14 446 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум вырос на 695 рублей и в среднем составит 13 340 рублей.
Караоке — в музтеатре
Национальный музыкально-драматический театр Коми презентует новый проект.
23 декабря в концертном зале «Сыктывкар» пройдет концерт-презентация «Шуда кодзув» под девизом «Пойте сами вместе с нами!». 25 известных и новых песен на коми языке выйдут в караоке-видео. У зрителей будет возможность петь песни вместе с артистами, всем залом.
Будут вам и касса, и туалет
Администрация Сысольского района сообщила о завершении разработки проектно-сметной документации на строительство автовокзала в селе Визинга.
Общая площадь остановочного комплекса — 44 кв.м, предусмотрен теплый санузел и помещения для билетной кассы. Сметная стоимость объекта — 3 млн рублей.
«Ботаник» угодил под суд
Житель Инты выращивал в горшках комнатные растения — и за это ему «светит» тюрьма.
Как выяснило следствие, интинец растил на подоконниках коноплю. С 25-ти кустов он собрал 670 граммов наркотического зелья. После того, как «садовод» поделился урожаем с приятелем, он стал фигурантом уголовного дела. Вердикт суда: 5 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Женщина опасного поведения
Женщина с коляской-санками спровоцировала автомобильную аварию в столице Коми.
На перекрестке Сысольского шоссе и улицы Маркова дама неожиданно выскочила на переходе на красный свет, толкая впереди себя санки с ребенком. Водители тормозили и пропускали санки, но опасные маневры закончились ДТП: иномарка столкнулась с грузовой «Газелью». К счастью, обошлось без жертв.
ЧП в ухтинском лесу
Сотрудники Ухтинского отряда СПАС-Коми эвакуировали из леса легко одетого молодого человека, который едва не погиб от холода.
В службу спасения поступил сигнал о том, что в лесном массиве, в полукилометре от трассы «Ухта — Ярега», замерзает мужчина лет 30- ти. Что он, одетый в легкую куртку и спортивные штаны, делал в зимнем лесу, бедолага объяснить так и не смог. Спасатели вывезли его на снегоходе и передали медикам.
Мезень закроют для рыбаков
В Удорском районе прошли публичные слушания по введению временных ограничений.
На обсуждение был внесен проект приказа Минприроды Коми о запрете на 4 года физическим и юридическим лицам посещения реки Мезень (от устья реки Елва-Мезенская до истоков), а также всех притоков в пределах заказника «Удорский». Ограничения являются вынужденными и направлены на восстановление рыбных запасов (семга, сиг, хариус). За нарушение временных ограничений на граждан будет наложен административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий рыболовства. Ранее аналогичные меры были приняты и на реке Вымь.
От Бразилии до Китая
Из-за антиковидных ограничений миграционный поток сократился, но не иссяк. По данным регионального МВД, в Коми зарегистрировано почти 7 тысяч иностранных граждан.
В основном иностранцы живут в Сыктывкаре, Усинске и Воркуте. Основную массу приезжих в Коми составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Украины. Но есть также граждане Египта, Германии, Финляндии, Индии, Бразилии, Австрии, Сербии, США, Китая и Польши.
Освободился от приставки и.о.
16 декабря в Сыктывкаре состоялась XXV (внеочередная) конференция Союза организаций профсоюзов Федерации профсоюзов Республики Коми.
Делегаты конференции выбрали нового председателя Федерации профсоюзов Республики Коми. Им стал Алексей Сергеевич Кулиш, который исполнял обязанности председателя после того, как этот пост покинула Людмила Ляшенкова. Для профсоюзов Коми этот год, кстати, как и для республики, юбилейный. Первые профсоюзы в Коми появились в 1931 году, таким образом, в 2021-м они отметили 90-летие. Сохранив добрые традиции классического профсоюзного движения, выполняя все программные документы, Федерация профсоюзов РК работает под девизом «В единстве — сила».
По зимнику можно ехать
Зимник «Пожня — Керки» принят к эксплуатации.
14 декабря представители администрации Сосногорска и газовики произвели комиссионный осмотр участка лесной дороги общего пользования от ж/д станции Пожня до поселка Керки. Дорога признана годной для осуществления проезда грузового и легкового транспорта, сообщает администрация Ижемского района.
Изучил до седьмого колена
Школьник из Усть-Цильмы получил спецприз Всероссийского конкурса «Ученик года-2021», который завершился в Ульяновске.
Нашу республику представил ученик Усть- Цилемской школы им. М. Бабикова Илья Торопов. Он стал одним из ста лучших школьников старших классов, отобранных по итогам региональных и заочного этапов. Устьцилем получил спецприз «За сохранение национальных и семейных ценностей». Известно, что Илья увлекается чтением на старославянском языке, интересуется краеведением и знает свой род до седьмого колена.
Кэшбек продлили на год
Новый этап программы туристического кеш- бэка начнется 18 января и продлится до 12 апреля 2022 г.
Напомним, при покупке туров таким способом россияне могут вернуть 20 процентов от цены проживания в отеле, санатории, стоимости тура или круиза по территории страны (но не более 20 тысяч рублей). Кроме того, согласно условиям, путешествие нужно оплатить картой «МИР» на сайте программы. Кешбэк переводится на платежную карту клиента автоматически.