Щедрая Кормухина

Звезда российской эстрады Ольга Кормухина помогла на­стоятелю деревенской церкви расплатиться с долгами.

Храм в деревне Ляли Княжпогостского района был построен в середине 19­го века, а при советской влас­ти закрыт и долгое время на­ходился в заброшенном состоянии. Зимой 2020 года начался ремонт, но часть работ велась в долг. В результате накопилась крупная задол­женность — 560 тысяч рублей. По словам насто­ятеля храма Владимира Левичева, сейчас благо­даря поддержке благотворителей, в том числе Ольги Кормухиной, все долги выплачены.

Минимум, чтоб прожить

В Коми утвердили величину прожиточного ми­нимума на 2022 год.

С 1 января он вырастет в среднем по респу­блике на 801 рубль и составит 15 368 рублей. В северной зоне — 17 873, в южной — 14 446 ру­блей. Для пенсионеров прожиточный мини­мум вырос на 695 рублей и в среднем составит 13 340 рублей.

Караоке — в музтеатре

Национальный музыкально-драматический те­атр Коми презентует новый проект.

23 декабря в концертном зале «Сыктывкар» пройдет концерт-презентация «Шуда кодзув» под девизом «Пойте сами вместе с нами!». 25 из­вестных и новых песен на коми языке выйдут в караоке-видео. У зрителей будет возможность петь песни вместе с артистами, всем залом.

Будут вам и касса, и туалет

Администрация Сысольского района сообщи­ла о завершении разработки проектно-сметной документации на строительство автовокзала в селе Визинга.

Общая площадь остановочного комплекса — 44 кв.м, предусмотрен теплый санузел и по­мещения для билетной кассы. Сметная стои­мость объекта — 3 млн рублей.

«Ботаник» угодил под суд

Житель Инты выращивал в горшках комнат­ные растения — и за это ему «светит» тюрьма.

Как выяснило следствие, интинец растил на подоконниках коноплю. С 25-ти кустов он со­брал 670 граммов наркотического зелья. После того, как «садовод» поделился урожаем с при­ятелем, он стал фигурантом уголовного дела. Вердикт суда: 5 лет лишения свободы. Приго­вор пока не вступил в законную силу.

Женщина опасного поведения

Женщина с коляской-санками спровоцировала автомобильную аварию в столице Коми.

На перекрестке Сысольского шоссе и улицы Маркова дама неожиданно выскочила на пере­ходе на красный свет, толкая впереди себя сан­ки с ребенком. Водители тормозили и пропу­скали санки, но опасные маневры закончились ДТП: иномарка столкнулась с грузовой «Газе­лью». К счастью, обошлось без жертв.

ЧП в ухтинском лесу

Сотрудники Ухтинского отряда СПАС-Коми эвакуировали из леса легко одетого молодого че­ловека, который едва не погиб от холода.

В службу спасения поступил сигнал о том, что в лесном массиве, в полукилометре от трас­сы «Ухта — Ярега», замерзает мужчина лет 30- ти. Что он, одетый в легкую куртку и спор­тивные штаны, делал в зимнем лесу, бедолага объяснить так и не смог. Спасатели вывезли его на снегоходе и передали медикам.

Мезень закроют для рыбаков

В Удорском районе прошли публичные слуша­ния по введению временных ограничений.

На обсуждение был внесен проект приказа Минприроды Коми о запрете на 4 года физи­ческим и юридическим лицам посещения реки Мезень (от устья реки Елва-Мезенская до исто­ков), а также всех притоков в пределах заказ­ника «Удорский». Ограничения являются вы­нужденными и направлены на восстановление рыбных запасов (семга, сиг, хариус). За нару­шение временных ограничений на граждан бу­дет наложен административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий рыбо­ловства. Ранее аналогичные меры были при­няты и на реке Вымь.

От Бразилии до Китая

Из-за антиковидных ограничений миграцион­ный поток сократился, но не иссяк. По данным регионального МВД, в Коми зарегистрировано почти 7 тысяч иностранных граждан.

В основном иностранцы живут в Сыктывка­ре, Усинске и Воркуте. Основную массу при­езжих в Коми составляют граждане Узбекис­тана, Таджикистана и Украины. Но есть также граждане Египта, Германии, Финляндии, Ин­дии, Бразилии, Австрии, Сербии, США, Ки­тая и Польши.

Освободился от приставки и.о.

16 декабря в Сыктывкаре состоялась XXV (внеоче­редная) конференция Со­юза организаций про­фсоюзов Федерации профсоюзов Республи­ки Коми.

Делегаты конфе­ренции выбрали но­вого председателя Фе­дерации профсоюзов Республики Коми. Им стал Алексей Сергеевич Кулиш, который исполнял обязанности председателя после того, как этот пост покинула Людмила Ляшенкова. Для про­фсоюзов Коми этот год, кстати, как и для ре­спублики, юбилейный. Первые профсоюзы в Коми появились в 1931 году, таким образом, в 2021-м они отметили 90-летие. Сохранив до­брые традиции классического профсоюзного движения, выполняя все программные доку­менты, Федерация профсоюзов РК работает под девизом «В единстве — сила».

По зимнику можно ехать

Зимник «Пожня — Керки» принят к эксплу­атации.

14 декабря представители администрации Сосногорска и газовики произвели комиссион­ный осмотр участка лесной дороги общего поль­зования от ж/д станции Пожня до поселка Кер­ки. Дорога признана годной для осуществления проезда грузового и легкового транспорта, сооб­щает администрация Ижемского района.

Изучил до седьмого колена

Школьник из Усть-Цильмы получил спецприз Всероссийского конкурса «Ученик года-2021», который завершился в Ульяновске.

Нашу республику представил ученик Усть- Цилемской школы им. М. Бабикова Илья То­ропов. Он стал одним из ста лучших школьни­ков старших классов, отобранных по итогам региональных и заочного этапов. Устьцилем получил спецприз «За сохранение националь­ных и семейных ценностей». Известно, что Илья увлекается чтением на старославянском языке, интересуется краеведением и знает свой род до седьмого колена.

Кэшбек продлили на год

Новый этап программы туристического кеш- бэка начнется 18 января и продлится до 12 апре­ля 2022 г.

Напомним, при покупке туров таким спо­собом россияне могут вернуть 20 процентов от цены проживания в отеле, санатории, сто­имости тура или круиза по территории страны (но не более 20 тысяч рублей). Кроме того, со­гласно условиям, путешествие нужно оплатить картой «МИР» на сайте программы. Кешбэк переводится на платежную карту клиента ав­томатически.