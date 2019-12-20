15 декабря в Сыктывкаре в «Револьт-центре» состоялась дискуссия «Шиес как образец гражданского мужества». Одним из ее участников стал знаменитый Евгений Ройзман, 57-летний политик, экс-мэр Екатеринбурга, поэт и предприниматель. В числе большой команды правозащитников и независимых журналистов он побывал накануне на Шиесе, где проходил фестиваль «Свободные люди».

Северяне – люди особенные

– Для меня эта история была принципиальная. Я давно обещал туда съездить, чтобы увидеть все своими глазами, – рассказал Е. Ройзман. – Мне важно было посмотреть на этих людей, поговорить с ними. И я хочу сказать: это история не только про экологию, но и про человеческое достоинство.

На встрече в «Револьт-центре» Ройзман был в том же обличии, что и на Шиесе – в свитере и уггах. Историк-архивист по образованию, он не раз бывал на Севере, в том числе в Коми, поэтому хорошо знаком как с природными условиями, так и с его самобытной культурой. То, что северяне – люди особенные, сдержанные, но знающие себе цену, еще раз убедился, общаясь с защитниками Шиеса. «В лагере нет никаких фриков или странных людей. Там «сухой закон» и, что очень важно, абсолютная чистота.

– Для обмана людей очень подло придумали – назвали то, что собираются там строить, экотехнопарком. Я считаю, что это слово даже употреблять нельзя, а надо называть, как это есть – свалка или помойка. А люди, которые там дежурят, которые отстаивают свою землю, достойны уважения, – заявил Е. Ройзман. Он отметил, что у людей есть «большая обида на федеральную власть, на Москву». По отношению к северянам это «откровенная несправедливость и унижение».

На этой неделе Евгений Ройзман побывал также на радиостанции «Эхо Москвы», где тоже озвучил свое мнение по Шиесу и прокомментировал свежую информацию о том, что московский мусор решено вывозить во Владимирскую область, в Подмосковье и в Калугу. Шиес московские власти пока не рассматривают. Однако Евгений Ройзман уверен: это не снимает остроты вопроса и расслабляться не стоит. «Совершенно точно, что там возникнет очень серьезное противостояние, сдаваться никто не собирается. И люди, которые собираются там делать свалку, оттуда не уходят…».

О Сыктывкаре и Аввакуме

Хотя тема встречи в «Револьт-центре» была посвящена Шиесу, собравшиеся не упустили возможности и поинтересовались у экс-мэра крупного уральского города, какой он увидел столицу Коми. Известный политик отметил, что любит Сыктывкар и довольно часто бывает здесь. «Это уютный провинциальный город, который какое-то время назад был довольно чистым. Но не сейчас. На мой взгляд, есть некоторые проблемы с уборкой улиц, с освещением, – подчеркнул Е. Ройзман. – Это то, что мэр не только может, но и обязан исправить. Это сразу видно по центру города».

– Вообще, на сегодня должность мэра – расстрельная, – высказался гость в поддержку исполвласти. – У Сыктывкара бюджет всего 9 миллиардов. Это очень маленький бюджет.

Евгений Ройзман увлекается искусством русского Севера, коллекционирует старообрядческие иконы и даже основал первый и пока единственный в России частный музей «Невьянская икона», при котором создана реставрационная мастерская. Зная эту сторону интересов гостя, сотрудник Национальной галереи РК Ольга Орлова предложила ему посотрудничать в подготовке большого межрегионального проекта, посвященного 400-летию протопопа Аввакума, которое будет отмечаться в будущем году. И Ройзман согласился.

Игорь ВОЛКОВ.

КСТАТИ

Отправили в топку

18 декабря депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли закон, который поставил знак равенства между сжиганием и переработкой мусора.

Это значит, что теперь в стране можно спокойно строить мусоросжигающие заводы и не слишком заморачиваться развитием инфраструктуры по переработке отходов. Именно туда – в топку – отправили депутаты (в том числе от Республики Коми Иван Медведев и Ольга Савастьянова) чистый воздух и бездиоксиновое будущее россиян.

Кроме того, региональные бюджеты, скорее всего, лишатся средств, которые в виде экологического сбора поступали в него в рамках расширенной ответственности производителя. Все средства теперь будут направляться в федеральный бюджет.