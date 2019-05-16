Строительство мусорного полигона в Архангельской области для мусора из Москвы будет приостановлено через месяц для проведения необходимых экспертиз и общественных слушаний. Такое решение приняли на совещании в Кремле, сообщает «Эхо Москвы».

Приостановить работы в районе станции Шиес предложила мэрия Москвы. После 15 июня там проведут инженерные, геологические и экологические исследования, в Архангельскую область пригласят лучших российских и международных экспертов.

Пока никаких документов на строительство полигона, кроме инвестиционного соглашения нет, а стройка уже ведется. Эксперты ранее заявляли, что хранение мусора из Москвы в Шиесе угрожает загрязнению бассейна реки Вычегда.

Протесты против свалки не прекращаются с августа прошлого года. В акциях в Архангельске и ряде других городов в последние месяцы участвовали тысячи людей. Активисты перекрывали дорогу, ведущую на станцию Шиес, требовали отправить в отставку губернатора региона Игоря Орлова. На прошлой неделе сотрудники ЧОП избили противников мусорного полигона, один из активистов получил сотрясение мозга.