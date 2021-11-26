В следующем году увидит свет первая книга об истории резонансного экологического протеста на Шиесе. Инициаторами создания книги стали документальный фотограф из Котласа Анна Шулятьева и журналист из Сыктывкара Наталия Бешкарева.

Авторы будущей книги вместе с другими журналистами своими репортажами помогали преодолеть информационную блокаду, которой было окружено строительство мусорного полигона на Шиесе. Теперь, по их мнению, на смену новостям о Шиесе пришло время анализировать причины экологического сопротивления, собирать еще яркие воспоминания и объединять все это под обложкой книги.

– История экопротеста рождалась на наших глазах. Ее след пунктиром шел через соцсети, складывался из онлайн-публикаций. Но мы решили, что этому явлению нельзя раствориться в интернете, оно должно сложиться в фотокнигу, – говорит Анна Шулятьева.

Рабочее название книги «Фотохроника Шиеса: борьба и будни протеста». Ее соавторами являются десять активистов и фотографов, которые снимали лагерь активистов в разные моменты. Это Николай Викторов, Алексей Бильков, Сергей Антуфьев, Гинтарас Шлекта, Виктор Кокарев, Дмитрий Степановский, Кирилл Шучалин, Александр Песков, Андрей Котов, Анна Вешкурцева.

– Все фотографы предоставили снимки бесплатно, – уточняет Анна Шулятьева. – По сути мы делаем это ради большой цели. Хотим показать, как объединение людей способно привести к важным переменам в обществе.

Книгу планируется выпустить небольшим тиражом – всего в 300 экземпляров. Для ее издания авторы решили воспользоваться народным финансированием, или так называемым краудфандингом. Они объявили сбор средств на сайте «Планета», где можно заказать будущую книгу или сделать финансовое пожертвование на любую сумму. На верстку книги, печать, почтовую рассылку будущим читателям и налоги потребуется собрать 360 тысяч рублей. Из них четверть средств собрали всего за неделю с момента старта краудфандинга. Предполагается, что первая книга о Шиесе будет напечатана и отправлена читателям в марте 2022 года.

P.S. Напомним, экологический протест против мусорной свалки начался в 2018 году. Полигон около станции Шиес предназначался для складирования отходов из Москвы. Акции протеста в Архангельской области и Коми стали одними из самых массовых в современной российской истории. В 2019 году акции в поддержку Шиеса прошли в 30 регионах России. В июне 2019 года строительство полигона было временно приостановлено. В январе 2020 года Арбитражный суд Архангельской области признал стройку полигона незаконной. В начале 2021 года активисты объявили о завершении протестной кампании.

Игорь ГОРИНОВ.