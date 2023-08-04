Шиш вам, а не сквер! В столичной «Орбите» вместо зоны отдыха началось обустройство очередного «человейника»

Несмотря на протесты общественности, в сыктывкарском микрорайоне «Орбита» начались подготовительные работы по возведению очередной многоэтажной коробки.

Последняя надежда

Эта скандальная история длится с 2017 года, когда сыктывкарцы предприняли попытку вразумить чиновников, отдавших «за просто так» местечковым олигархам последний незастроенный участок земли в густонаселенном микрорайоне (в «Орбите» уже проживает более 60 тысяч человек). Люди мечтали увидеть на пустыре размером более 9 тысяч квадратных метров сквер, но никак не многоэтажный жилой дом на месте нынешней парковки.

Причем пустырь был последней надеждой, поскольку за два десятилетия чиновники превратили «Орбиту» в «бетонный мешок». Весь цинизм в том, что как раз власти все это время громко заявляли о том, что они против губительной точечной застройки, но на самом деле лукавили.

В итоге в микрорайоне, который по численности населения сопоставим со среднероссийским городом, сегодня нет ни одной зоны отдыха, все застроили «человейниками» (плотная застройка из домов эконом-класса с максимальным количеством этажей и квартир в доме).

«Арбата» не получилось

Во время горбачевской перестройки власти еще прислушивались к мнению горожан. Был создан проект, учитывающий мнение жителей «Орбиты». Помню, как известный сыктывкарский архитектор Олег Кокушкин демонстрировал эскиз будущих новостроек и зон отдыха со скверами и фонтанами. Я тогда сказал: «Хорошо бы увидеть в «Орбите» подобие московского пешеходного Арбата». Олег Владимирович даже обиделся и ответил в том смысле, что у нас все будет гораздо круче Арбата. Потому что «Орбита» – новый район, а значит, здесь можно воплотить любую архитектурную идею.

Но «круче» не вышло. Наступила эпоха дикого капитализма, где всем заправляют деньги. В результате в самом центре «Орбиты», где должна была быть построена поликлиника, поначалу появился вещевой рынок, а потом огромная многоэтажная жилая «коробка». На месте последнего «орбитовского» пустыря, который стал причиной раздора, должен был быть построен культурно-спортивный комплекс. Но и его не будет.

В мутные 90-е и в начале «нулевых» практически все лакомые земельные участки в Сыктывкаре по-тихому были розданы местечковым олигархам и высокопоставленным чиновникам. Но в той фактически криминальной схеме по захвату дорогой столичной земли правоохранители разбираться не желают. Как не захотели они разбираться и с коррупционной составляющей в коммунальных платежах для населения (ссылаются на истечение срока давности), которые были «вбиты» туда в период правления в Коми команды Торлопова-Гайзера.

Господин в дорогом пиджаке

Видя, что история с «орбитовским» земельным участком вызвала широкий общественный резонанс, чиновники решили хоть как-то обнадежить людей и тем самым заглушить протестные настроения. Было официально заявлено (столичным сити-менеджером в то время была Наталья Хозяинова), что будут проведены переговоры с хозяевами компании «Ассорти плюс» по поводу возможного предоставления им земельного участка в другой части Сыктывкара. Народ воспрянул духом.

Но оказалось, что чиновники просто тянули время – никто не вел никаких серьезных переговоров. В марте этого года сыктывкарские активисты Станислав Штралер и Дмитрий Махов встретились с заместителем главы горадминистрации Александром Можеговым, чтобы прояснить ситуацию. В итоге господин в дорогом пиджаке предложил общественникам самим подыскивать территорию для обмена. Если это не издевательство, то что тогда?

В Сыктывкаре власти постоянно заявляют о масштабном сносе ветхого и аварийного жилья. Речь идет о целых кварталах. И как в таких условиях не подыскать другие варианты с землей для коммерсантов? А попросту нет желания у чиновников. Хотя они прекрасно понимают, что появление нового 12-этажного многоквартирного дома (в планах обустройство возле него лишь двух десятков парковочных мест) еще более усугубит транспортный коллапс: в утренние и вечерние часы на дорогах в «Орбиту» и далее в Эжву постоянные автомобильные пробки уже давно раздражают горожан.

Когда Путин не указ

И никогда уже в «Орбите» не появится своя зона отдыха – для нее нет места. Никто не спорит, что коммерсанты владеют последним незастроенным участком земли в этой части города на законных основаниях. Но ведь есть еще здравый смысл и такое понятие, как «общее благо». И если интересы бизнеса пришли в противоречие с интересами 60 тысяч жителей «Орбиты» – значит, власть была обязана вмешаться. Для этого и существуют административные рычаги, которые чиновники в иных случаях (когда они сами в этом заинтересованы) использовать не стесняются.

В конце концов, есть Конституция страны, согласно которой власти не вправе ухудшать жизнь людей. И есть указ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах. В указе записано: поручить правительству к 2024 году повысить показатели качества городской среды, создать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

А еще президент говорил, что умение слышать людей и понимать их проблемы – главные качества управленца. Звучит красиво, только этот правильный посыл не имеет никакого отношения к реальной действительности, чиновники на местах по-прежнему «глухи и немы».

Сергей МОРОХИН.