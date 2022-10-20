Шкодник заслужил (Блиц от 21 октября)

Директору Выльгортской сапоговаляльной фабрики присвоили почетное звание.

Александр Шкодник удостоился почетного звания «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации». Напомним, что он возглавляет фабрику с 1977 года. В 2015-м предприятие установило свой рекорд – 150 тысяч пар валенок! И сегодня продукция фабрики остается востребованной. Этой осенью она даже представила ноу-хау для мобилизованных – войлочные берцы.

13-я команда уехала из Коми

В нее вошли резервисты и добровольцы из Воркуты, Усинска, Печоры, Троицко-Печорска, Сыктывкара, Ухты и Княжпогостского района.

Между тем стало известно еще о четырех земляках, погибших в ходе СВО на Украине. Это уроженец поселка Синдор Княжпогостского района Сергей Стахов, служивший по контракту помощником начальника связи полка. Похороны бойца состоялись 18 октября в Пскове, где проживает его семья. А также жители Печоры Олег Иванов и Виктор Манчул и уроженец Воркуты младший сержант Рустам Хинальский. Рустам служил по контракту водителем автомобильного взвода роты обеспечения. У него остались две дочки. Похоронят бойца в Чебоксарах, где проживают его родители.

Лес – кормилец

В 2022 году поступления в бюджет за использование лесов составили три миллиарда рублей.

Об этом рассказала руководитель Минприроды Коми Екатерина Киселевич во время рабочего заседания в Госсовете РК. При этом 1,2 млн остались в бюджете республики, а 1,7 млн рублей перечислены в федеральный бюджет. «Черные дровосеки» незаконно вырубили леса на 46 миллионов рублей.

Мост через Сысолу укрепят

На трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск капитально отремонтируют мост.

Состоялись электронные торги на выбор подрядчика. Он должен будет выполнить работы по инженерным изысканиям и подготовить смету на капремонт моста длиной 345,5 м до 29 сентября 2023 года. Сами ремонтно-строительные работы планируются в 2024-2025 годах. Речь идет об участке трассы Сыктывкар – Пузла – Крутая. Подрядчик готов выполнить эти работы за 7,57 млн рублей.

Мамочкам добавят

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит почти 590 тысяч рублей.

А на второго – почти 780 тысяч рублей. В федеральном бюджете заложено увеличение маткапитала с 1 февраля 2023 года на ожидаемый уровень инфляции 2022 года – то есть на 12,4%.

Усинка отсудила за укус

Она получит по суду с администрации города 50 тысяч рублей за нападение бродячей собаки.

Женщина шла на работу, когда на нее напала довольно высокая собака без ошейника. Она прокусила горожанке штанину и ранила ногу. В больнице, куда потерпевшая обратилась за помощью, ей назначили прививки и порекомендовали избегать солнца, из-за чего рухнули ее планы на отпуск. Кроме того, у женщины начались панические атаки при виде собак.

Срочно требуется… кровь!

Жителей Сыктывкара и Усть-Вымского района зазывают на донацию.

В региональном центре недостаточно крови отрицательного резуса всех групп. Пополнить запасы крови для будущей передачи медикам можно в Сыктывкаре, на самой станции переливания крови (Октябрьский проспект, 59а с 9:00 до 12:00, кроме выходных) или во время визита мобильного комплекса, который появится 20 и 27 октября в Эжве (с 8:00 до 11:00, на остановке по ул. Мира, 58), 25 октября в Жешарте (с 7:00 до 10:00, возле кинотеатра), 26 октября в Микуни (с 9:00 до 12:00, возле поликлиники). Денежная компенсация на усиленное питание доноров составляет 866 рублей. Выдается справка на два дня отдыха с оплатой среднего заработка. При обращении нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Воркута готовится к Спартакиаде

Огонь XXII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» зажгут 26 октября.

В программу Игр войдут 16 видов спорта. В качестве участников уже зарегистрировались 700 спортсменов из 21 города и района Крайнего Севера и приравненных местностей. Регистрация участников продолжается.Победители и призеры общекомандного зачета Спартакиады, помимо медалей и кубков, получат финансовое поощрение в размере 50-150 тыс. рублей.

Две тонны продуктов

В Вуктыльском районе проходит формирование продуктового запаса и лекарственных препаратов на период распутицы.

На сегодня завезено 2 тонны продуктов и товаров первой необходимости. Тем временем навигация по Печоре для пассажирского катера по маршруту Вуктыл – Печора завершилась. Перевозка пассажиров осуществляется еженедельно аэролодкой «Нерпа» по маршруту Вуктыл – Усть-Воя по мере наполняемости с заходом в населенные пункты.

Игнатов – наше достояние

20 октября в Национальной галерее Коми открылась выставка народного художника.

«Неизвестное в известном: последние приобретения наследия Василия Игнатова» – так назвали выставку, которая проходит в год его 100-летия. Она станет завершающим мероприятием проекта «Мы из далекой старины», который стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Коми и НАО. На грантовую поддержку в фонды галереи были приобретены шесть произведений художника, при этом более двухсот работ галерея получила от его наследников в дар.

Убил из-за телефона

55-летний житель Удорского района был в гостях у приятеля, а после обнаружил пропажу.

Мужчина вернулся, чтобы выяснить причину пропажи, а для устрашения прихватил кухонный нож. Оба были выпивши, разговор на повышенных тонах закончился поножовщиной. От полученных ранений в грудь приятель скончался. Следующие 8 лет удорчанин проведет в исправительной колонии строгого режима. Телефон стоил тысячу рублей…

Смерть на болоте

56-летний житель поселка Нижний Одес ушел за клюквой на болото и не вернулся.

Сначала на поиски мужчины выехали сын и супруга пропавшего, затем родственники обратились в Ухтинский спасотряд. Ближе к ночи спасатели обнаружили пропавшего. К сожалению, уже мертвого.

Не время, товарищ…

Житель Ижмы отправлен под домашний арест за дискредитацию российской армии.

Сельчанин совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Под домашним арестом он, по решению районного суда, будет находиться месяц и 21 сутки, то есть до 6 декабря. Столь суровое наказание обусловлено тем, что ижемец уже привлекался ранее за подобные высказывания. Заведено уголовное дело, ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком на три года.