Школьники накатали учителю петицию

В одной из сыктывкарских школ произошла история, достойная стать сюжетом для «Ералаша». Шестиклассники выступили с петицией в адрес классного руководителя. В «документе» подростки заявляли о своем праве пользоваться мобильными телефонами на уроках.

Несколько учеников пользовались на уроках телефонами, а педагог, разумеется, возражал. В итоге он объявил, что перед уроком телефоны школьников будет собирать, а возвращать лишь после занятий. Это решение вызвало волну новых возмущений. Класс разделился на два лагеря. В ситуацию оказались втянуты и родители…

Школьники решили отстоять свои права и адресовали учителю петицию. Под «документом» подписалась большая часть класса.

«Бунтари» указали, что телефон является их «частной собственностью», которая охраняется статьей 35 УК РФ, предположили, что на уроке может понадобиться «экстренно» сделать звонок, заявили, что учителя не имеют права требовать от детей того, чего не выполняют сами (ведь они не сдают свои телефоны).

Обсуждение инцидента перешло в социальную сеть, где высказываются и родители. Большинство родителей все-таки полагают, что «игры в демократию» ни к чему хорошему не приведут.

Между тем в отдельных регионах школы регулируют вопрос пользования мобильными телефонами внутренним уставом. Там гаджет ставят на виброзвонок, его нельзя доставать на уроках.

А еще дети, как известно, подражают взрослым. И наверняка наслушались разговоров про демократию, выборы, референдум и перенос столицы. Если такие игры позволены взрослым, то почему им нельзя?