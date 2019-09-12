Рыба дорожает быстрее, чем мясные продукты. При этом нет гарантий, что это качественный товар, а не фальсификат.

После того, как волки растерзали трех собак в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка, местные охотники вышли на патрулирование.

Самолеты «Комиавиатранса» будут летать туда дважды в неделю.