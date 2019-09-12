«Трибуна» уже писала о том, что учащиеся Троицко-Печорска не смогли провести первый учебный день в родной школе № 1 — кровлю здания за лето так и не отремонтировали. Ремонтные работы идут и по сей день, а дети учатся в две смены в школе
№ 2. Самые маленькие — первоклассники — вернулись в детсад, где для них проводятся уроки.
И вот новая неприятность: как сообщили «Трибуне» жители поселка, многие первоклашки заболели. У малышей боли в животе, тошнота, рвота, диарея, кто-то жалуется на горло, кашель, заложенный нос. Что это за болезнь, родителям не сообщают.
— Действительно, дети заболели, — подтвердила «Трибуне» начальник районного Управления образования Марина Петрушкина. — В стенах детсада учатся два первых класса. На сегодня более половины из них больны. Для первоклассников с 11 сентября объявлен карантин. Но 150 дошколят продолжают посещать детсад. Также карантин объявлен в 9-б классе в основной школе. Занятий не будет до 17 сентября.
— Что стало причиной заболевания? Каков диагноз?
— Я пока не имею документов и ничего по этому поводу сказать не могу.
Эти же вопросы мы задали и работнику Роспотребнадзора в Троицко-Печорском районе Алексею Мирненко, который ответил, что не располагает никакой информацией.
По мнению жителей поселка и родителей заболевших детишек, симптомы напоминают ротавирус. Первые признаки болезни проявились у детей 10 сентября. На следующий день первоклассников отправили по домам, поскольку заболевших стало много.
Несмотря на то, что первоклашки учились в стенах детсада, у них были отдельные помещения, в том числе кухня. Завтрак первоклассники получали сухим пайком.
P.S. Ротавирус называют «болезнью грязных рук». Прикосновение к любому предмету, с которым контактировал заболевший, грозит инфицированием организма.
Людмила КУДРЯШОВА.