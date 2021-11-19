В аэропорту Сыктывкара в сувенирной лавке можно прицениться к искусно выделанной шкуре оленя. Чем не подарок из Коми, где в северных районах еще сохраняется одна из древнейших отраслей животноводства?

Правда, смущает цена – до 10 тысяч рублей за шкурку. А еще больше – страна-производитель: Суоми. То есть сувенир изготовлен почему-то в Финляндии. Хотя, возможно, из экспортного сырья наших северных регионов. А если шкура темного цвета, то это на 100 процентов – наш бывший олень (в Суоми водятся только «блондинистые»).

Шустрые китайцы

В Финляндии олень – важная составная часть туристической индустрии, как и финский Дед Мороз (по-тамошнему – Йоулупукки). Ради оленей в северную страну с суровым климатом ежегодно приезжают сотни тысяч иностранцев.

В последнее время среди них стало много китайцев, которые открывают в Суоми свои туристические фирмы. Они же начинают обустраивать под свои запросы и туристическую инфраструктуру. Финны в их сторону поглядывают настороженно – уж больно шустрыми оказались коммерсанты из Поднебесной.

Космические цены

Поголовье оленей в Финляндии не превышает 200 тысяч. И это потолок, дальнейший рост невозможен – в Суоми не хватает мест для выпаса. Для примера: в Ямало-Ненецком округе оленей почти в четыре раза больше. В Мурманской области – их более 66 тысяч. В Ненецком округе – 143 тысячи, в Коми, по последним данным, – 92 тысячи.

Если смотреть на цифры, то в Коми вроде все не так уж и плохо. Вот только не едут к нам туристы, да и оленина в магазинах является диковинкой. Если и продается, то лишь в переработанном виде (в основном колбасные изделия и копчености), да и цены – космические. В этом плане мы разительно отличаемся от Ненецкого округа: в Нарьян-Маре специализированные магазины предлагают десятки видов продукции из оленины, а цены там вполне адекватные – килограмм отборного свежего оленьего мяса стоит 320-360 рублей.

Хозяйство в тумане

На прошлой неделе министр сельского хозяйства Коми Денис Шаронов рассказал депутатам Госсовета о будущем аграрного сектора экономики. Если коротко, то оно туманное и безрадостное, поскольку объем выделяемых аграриям средств в обозримом будущем будет только сокращаться. Нашлось в докладе министра место и оленям (правда, проблеме бездомных собак он уделил больше внимания).

На поддержку оленеводческих хозяйств в 2020 году было выделено 35,4 млн рублей, в 2021 году – 37,5 млн рублей. В следующем году уровень финансирования постараются сохранить. Для сравнения: в этом году в Ямало-Ненецком округе только для запуска линии по производству чипсов и хвороста из оленины было направлено из регионального бюджета порядка 15 миллионов рублей.

Главное – количество

В настоящее время республиканское министерство выделяет в виде дотаций на голову январского оленя 429 рублей 62 копейки. Сама по себе эта сумма ни о чем не говорит, пока не сравнишь ее с поддержкой оленеводов в других регионах.

Сразу отметим, что только в Коми до сих пор продолжают считать оленей по головам, когда заходит речь о выделении дотаций. Худые олени или мясистые – это неважно, количественные показатели у нас превалируют над качеством. А считать надо по объему товарного мяса. В том же Ненецком округе из местного бюджета в виде дотаций оленеводам выделяют до 150 рублей за килограмм сданной на местный мясокомбинат оленины, в Ямало-Ненецком округе – 350 рублей.

У наших географических соседей поддержка, оказываемая оленеводам, измеряется сотнями миллионов рублей.

На основе представленных цифр напрашивается вывод: власти Коми не заинтересованы в развитии оленеводства. Отсюда и скромные суммы поддержки, и отсутствие оленины на прилавках магазинов.

На учете у соседей

Официально для профильного министерства оленеводство у нас существует лишь в городских округах Воркута, Инта и Усинск, где числятся пять хозяйств, специализирующихся на оленеводстве.

Если кто в теме, то сразу заметит, что чего-то тут не хватает. Так оно и есть. В выпавшем из «списка Минсельхоза» оленеводческих территорий Ижемском районе находится самое крупное на Европейском Севере оленеводческое хозяйство «Ижемский оленевод», поголовье оленей у него (вместе с частниками) доходит до 35 тысяч. Но дело в том, что этот сельскохозяйственный производственный кооператив зарегистрирован в Ненецком округе, он сдает свою продукцию на мясокомбинат в Нарьян-Маре, получая за нее весомые дотации из окружного бюджета.

Поэтому СПК «Ижемский оленевод» фигурирует в статистике НАО, а не Коми. А так бы у нас показатели по оленеводству были бы даже выше, чем у соседей.

Северная экзотика

Вообще, к оленеводству федеральные ведомства продолжают относиться как к экзотике. Уже три десятилетия российские оленеводы бьются над тем, чтобы был принят федеральный закон, защищающий их интересы, но дальше разговоров дело не идет.

Какие-то подвижки происходят исключительно за счет, как говорится, инициативы с мест. А еще помощь пришла оттуда, откуда и не ждали. В 1996 году в Коми приезжала делегация из финской Лапландии. Сергей Габов, долгое время проработавший в органах государственной власти Коми, на тех памятных встречах с финнами выступал в качестве переводчика. По его словам, визит очередной зарубежной делегации поначалу казался дежурным, но результат превзошел ожидания – тогда удалось наладить многолетнее сотрудничество, и со временем в Большеземельской тундре появились финские забойные пункты.

860 тысяч евро

Для наших оленеводов всегда было большой проблемой, куда девать оленьи шкуры – их приходилось утилизировать или просто выбрасывать. А финский бизнесмен Харри Покка предложил за них реальную цену.

Семейная фирма Pokka Reindeer Hides, основанная Олави Покка (отцом Харри) в 1969 году, специализируется не только на выделке оленьих шкур, но и выпуске одежды. Финны научились шить из оленьих шкур куртки, юбки и даже модные вечерние платья. Цена на них, конечно, кусачая, но спрос на такую оригинальную одежду есть – и это самое главное.

По данным за 2015-2017 годы эта финская фирма закупила у оленеводов Европейского Севера свыше 76 тысяч оленьих шкур на общую сумму почти 860 тысяч евро.

Финские фирмы готовы закупать и оленье мясо (до миллиона тонн в год), но есть трудности с сертификацией продукции. В декабре прошлого года все документы удалось оформить оленеводам Мурманской области, которые отправили в Финляндию пробную партию своей продукции в объеме 8,5 тонны.

Деньги для развития

Оленье мясо в Европе востребовано и стоит, как минимум, в два раза дороже, чем в России. Экспорт оленины мог бы решить финансовые проблемы в первую очередь самих оленеводов, которым «родное» государство сегодня особо не помогает.

А еще есть биологические отходы, которые у нас не знают куда девать, разве что только утилизировать. Зато их охотно покупают немецкие предприятия, выпускающие корма для кошек и собак.

На сегодняшний день сертифицирована только Мурманская область и небольшая территория Ямало-Ненецкого округа. Решение вопроса по сертификации продукции оленеводства может быть обеспечено только на уровне Россельхознадзора.

В Коми чиновники уже давно обещают помочь с документами по сертификации, но процесс идет очень медленно. В Большеземельскую тундру приезжали специалисты из Евросоюза. Они высоко оценили перспективы экономического сотрудничества, да и по части экологии принципиальных замечаний не было. Осталось лишь оформить и согласовать соответствующую документацию. И мяч сегодня на нашей стороне, главное – не упустить шанс занять выгодную коммерческую нишу.

Вопрос для Путина

В июне с.г. Сергей Габов на традиционную «прямую линию» с Президентом России Владимиром Путиным направил вопрос от имени оленеводов и оленеводческих хозяйств. Суть вопроса: оленеводство в России – образ жизни и залог сохранения коренных народов Севера России. В современных условиях будущее отечественного оленеводства зависит от развития переработки ценной продукции по мировым стандартам, а это потребует серьезных финансов, которые можно получить на данный момент только от экспорта продукции.

В прямом телеэфире этот вопрос не был озвучен, но попал на заметку федеральным чиновникам, и какие-то подвижки наметились.

Можно сказать, что Сергея Габова в Москве услышали. Теперь посмотрим – будут ли результаты.

Сергей МОРОХИН.