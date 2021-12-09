Штраф за ложный донос (Криминал от 10 декабря)

Интинка заявила о попытке изнасилования.

39-летняя женщина, будучи нетрезвой, позвонила в дежурную часть полиции и сообщила о попытке изнасилования, которое якобы предпринял ее знакомый. В ходе проверки данные обстоятельства не нашли подтверждения, а заявительница призналась, что таким образом решила отомстить приятелю, который не оказал ей должного внимания. Суд признал ее виновной в заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления и назначил ей штраф в размере 20 тыс. рублей.

«Хивус» в роли Харона

В Сыктывкаре выясняются обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в м. Тентюково.

Спасатели отряда СПАС-Коми с помощью судна на воздушной подушке «Хивус» транспортировали с правого берега р. Вычегда на левый труп мужчины. Инцидент произошел в м. Тентюковская запань. Обстоятельства гибели мужчины выясняются. Напомним, аналогичная история в Тентюково произошла пять лет назад, в декабре 2016 года, когда в частной бане около реки было обнаружено тело мужчины. К автомобилю ритуальных услуг спасатели транспортировали труп на санях.

Обознался?

Житель Усть-Вымского района отправится в места лишения свободы за нападение на прохожего.

В начале апреля 2021 года мужчина в одном из местных кафе повздорил с другим посетителем. Покинув заведение, он зашел домой, взял кухонный нож и вернулся в кафе. На подступах к заведению мужчине показалось, что его обидчик стоит на улице, поэтому он подошел к нему и ударил ножом в лицо. Потерпевшим оказался совершенно не причастный к ссоре человек. Нападавший был ранее дважды судим за совершение аналогичных деяний.

Лжеброкер «развел» на миллион

В Эжве мужчина потерял крупную сумму денег, поверив мошеннику.

54-летний эжвинец прошел по ссылке всплывающей интернет-рекламы брокерской фирмы, которая сулила баснословную прибыль по вкладам. После оформления заявки с ним по телефону связался представитель. Брокер объяснил детали и условия сделки. В течение месяца заявитель «вкладывал» крупные суммы, переводя их на счета различных физических лиц. Увлекшись мечтой о быстром обогащении, мужчина даже оформил кредиты в трех разных банках на общую сумму более 1 миллиона рублей. А когда он заявил о желании получить прибыль, выяснилось, что снять деньги невозможно…

Хотела как лучше?

Мать троих детей обвиняется в торговле наркотиками.

30-летняя жительница Сыктывкара, работая продавцом в гипермаркете, нашла дополнительный источник заработка в сети интернет. Женщина «устроилась» в онлайн-магазин, занимающийся продажей наркотических средств. В ее функции входило распространение наркотиков через закладки. При очередном поиске места для тайника в лесном массиве за ТЦ «Макси» ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Отрицать свою причастность к незаконной деятельности она не стала и добровольно выдала имевшиеся при ней наркотики, а также показала все сделанные в лесу тайники.