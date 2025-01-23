Штраф за нецензурную брань (Криминал от 24 января)

Жительница Вуктыла ругалась матом в помещении районной больницы.

Находясь в здании, женщина громко выражала свое недовольство работой учреждения. И даже когда медики вызвали полицию, не прекратила свои противоправные действия. В суде, впрочем, нарушительница общественного порядка признала свою вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1500 руб.

Стрелял по окнам для… забавы

20-летний житель Печоры отправится в колонию на 3,5 года.

Молодой человек из окна своей квартиры открыл стрельбу из пневматического пистолета по окнам детского сада. К счастью, в результате этой безумной выходки никто из детей и сотрудников детского сада не пострадал, однако они были напуганы стрельбой. Кроме того, поврежденным оказалось окно в одной из групп учреждения. По решению суда «стрелок» отправился в исправительную колонию общего режима.

С ножом на хирурга

Мужчина агрессивно отреагировал на совет врача обратиться в приемный покой.

42-летний житель Карачаево-Черкесской Республики пришел в Троицко-Печорскую ЦРБ для оказания ему медицинской помощи. При себе у мужчины был нож, которым он стал угрожать врачу, пытавшемуся направить его для осмотра в приемный покой. Между врачом и агрессивным пациентом завязалась потасовка. Нож выпал из рук нападавшего, и его успел поднять и спрятать находившийся в коридоре больницы местный житель. Сосногорский городской суд, рассмотрев уголовное дело, назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Грозная дама из Выльгорта

46-летняя сельчанка на два года отправится в колонию общего режима.

Жительница села Выльгорт ранее была осуждена за нанесение знакомому 10 ударов камнем по голове. В отношении женщины был установлен административный надзор, одним из ограничений которого являлся запрет на пребывание вне места жительства в ночное время. Несмотря на это, сотрудники полиции дважды заставали ее на улице ночью. Причем во второй раз она, будучи нетрезвой, успела несколько раз ударить своего собутыльника ножом в бедро.

Пенсионеру было скучно

67-летний житель Эжвы в течение полугода совершил шесть ложных вызовов полиции и пожарных.

Мужчина хотел развлечься и пообщаться с сотрудниками на разные темы. С лета 2024 года пенсионер шесть раз звонил в полицию и службу «112», сообщая ложные сведения о различных ЧП. Например, сообщал, что у него в руке граната, что его сожительница забрала 300 рублей и продукты питания, что он хочет кого-то убить, у него пропали паспорт и деньги, что он избил мужчину, совершил убийство бывшей супруги. Все звонки пенсионер совершал в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде административных штрафов от 1000 до 1350 рублей.