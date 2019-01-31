Штрафом теперь не отделаться — грозит тюрьма

В 2018 году в Коми зарегистрировано 16734 преступления. Это на три процента меньше, чем в предыдущем, заявил региональный министр внутренних дел Виктор Половников.

На состоявшейся в минувший вторник коллегии МВД по Коми прозвучали и другие любопытные цифры. Например, о том, что в прошлом году полиция сопровождала 258 общественных мероприятий, из них 58 — протестных (против повышения пенсионного возраста и тарифов на ЖКУ, а также мусорной реформы).

Министр отметил, что число особо тяжких преступлений снизилось на 11%. Зато в 2018 г. резко возросло (в 2,4 раза!) количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«Упало», но не пропало

Еще в апреле 2016 года была упразднена Федеральная служба наркоконтроля, а ее функции передали полиции, у которой и без того дел — выше крыши. И в 2017 году статистика вдруг «просела»: количество выявленных наркопреступлений сильно упало. Сами полицейские объясняли сей факт тем, что ранее наркомафии в Коми был нанесен сокрушительный удар, 20 группировок разгромлены. Однако прокурор республики с таким объяснением не согласен.

— Объективным индикатором состояния борьбы с наркопреступностью является количество потребителей наркотиков, а их число ежегодно растет, — заявил на коллегии Сергей Бажутов. — В 2016 году к административной ответственности привлечено 442 таких лица, в 2017 году – 618, за шесть месяцев 2018 года — уже 374.

По мнению прокурора, снижение выявленных фактов сбыта при росте наркопотребления свидетельствовало об укрытии от учета. Большинство случаев потребления, зафиксированных в административных производствах, связано со сбытом наркотического средства, то есть потребители у кого-то купили наркотики. Другой вариант — человек сам произвел наркотик. Поэтому каждый случай зафиксированного потребления должен становиться, как минимум, основанием для проведения процессуальных проверок, а как максимум – для возбуждения уголовного дела. Но этого не происходило. По мнению прокурора, полиции не удалось обеспечить «преемственность» после упразднения службы наркоконтроля и на должном уровне организовать борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Сложилась такая практика, что задержанный с «дозой» наркоман зачастую отделывался легким испугом: ему грозил лишь административный штраф. К «административке» граждане привлекались по нескольким статьям КОАП (употребление наркотиков без назначения врача и в малом объеме). То есть наркоман вроде как приобретал их для себя, а не для сбыта.

«Зелье» ушло в интернет

Полиция восприняла прокурорскую критику и перестроила работу: теперь административное правонарушение, связанное с употреблением наркотиков, как правило, заканчивается возбуждением уголовного дела. В результате уже в 2018 году выявлено более полутора тысяч наркопреступлений, в ходе расследования которых к уголовной ответственности привлечен 241 человек. Из незаконного оборота изъято свыше 16 килограммов наркотиков.

На брифинге после заседания коллегии Виктор Половников посетовал, что торговля «зельем» ушла в интернет, распространяются наркотики в большинстве своем методом закладок, и поймать с поличным преступника очень непросто. По словам В. Половникова, в ходе мониторинга сети полиция выявила 33 сайта, содержащих информацию о способах и методах изготовления наркотиков и местах их приобретения.

Проанализировав ситуацию в Коми с наркосбытом, в ведомстве пришли к выводу о том, что «все-таки можно находить сбытчиков, если системно отрабатывать всех лиц, употребляющих наркотики». Чем больше правоохранители будут иметь информации, тем эффективнее будут бороться с наркопреступлениями, резюмировал министр внутренних дел.

Тихон САНИН.