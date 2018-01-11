Шудаяг: «Не влезай — убьет!»

В новогодние каникулы в социальных сетях бушевали страсти, связанные со строительством высокого металлического забора вокруг соснового бора, который появился в конце декабря в ухтинском поселке Шудаяг.

Строители возвели забор в кратчайшие сроки, перегородив лыжные трассы, проходившие по сосняку. Кроме любителей лыж, возмутились и родители учащихся местной школы — до недавнего времени в бору проходили уроки физкультуры. В результате появились даже «партизаны», которые снимали пролеты забора. И тогда 31 декабря на заборе появились многочисленные таблички с надписью: «Не влезай — убьет!»

Фотографии табличек с грозным предупреждением, размещенные в интернете на сайте «Безопасный Шудаяг», вызвали бурю возмущения. Общественники пообещали привлечь к ответу тех, кто пустил ток по забору, обратившись в прокуратуру. Вы только представьте: в ста метрах от детского сада по забору, как утверждает табличка, пропущен ток! В результате «страшилки» уже 2 января с забора исчезли, зато в сетях стало обсуждаться заявление министра здравоохранения республики Дмитрия Березина, который якобы заявил, что развесили их сами жители, чтобы вызвать негативное отношение к стройке вертолетной площадки.

Площадка раздора

Забор построен вокруг больницы № 1, которая стоит как раз в том самом сосновом бору. Рядом находятся жилые дома, детсады, школы. А сам бор в лечебных целях используется для детей местной санаторной школы-интерната тубнаправленности. И именно здесь, рядом с больницей, будет строиться вертолетная площадка.

Дело в том, что в 2016 году в стране начал реализовываться федеральный проект по развитию санитарной авиации, куда оказалась включена и Коми. В Ухте должен быть создан филиал Центра медицинских катастроф. Такой центр — дело, конечно, благое. И уже в декабре того же года Общественный совет при администрации Ухты одобрил предложение о реконструкции имеющейся вертолетной площадки на правом берегу реки Ухты, что совсем недалеко от существующей больницы. Однако министр Дмитрий Березин заявил, что площадку будут строить именно рядом с больницей.

Дело в том, что по условиям Программы больной должен быть доставлен в больницу с момента прилета на аэродром в течение 15 минут. В сущности, это формальность, но в дебатах о месте строительства она стала основным аргументом властей.

В феврале тот же Общественный совет согласился с мнением «сверху» и проголосовал за вырубку соснового бора и строительство новой площадки. Вероятно, сыграла свою роль угроза возврата выделенных государством 152 миллионов рублей. Глава региона заявил, что виновные в невыполнении программы будут строго наказаны.

Волна протестов

К проблеме Шудаяга подключилась и депутат Госсовета Екатерина Руденко, которая является жительницей поселка.

Общественники, изучившие пункты программы, уточнили, что выделенные государством деньги пойдут в основном на приобретение вертолета и оплату услуг той же самой «вертушки». А вертолетная площадка будет строиться за счет республики. Противники вырубки бора сумели добиться аудиенции в приемных президента страны и ведомств высоких надзорных органов. Увы, все обращения спускались по вертикали вниз, а ответы на жалобы поступали из того же самого Минздрава. Объясняется это просто: общий контроль за строительством осуществляется правительством республики, а ответственным за реализацию мероприятий определен Минздрав Коми.

Сесть в «колодец»

В августе ситуацию с Шудаягом рассмотрели депутаты Госсовета Коми. Противники строительства в бору указывали, что вертолетная площадка — это особо опасный объект, его нельзя размещать в непосредственной близости к больничным корпусам. Депутаты почему-то «не обратили внимания» и на тот факт, что рядом с больницей будет садиться тяжелый вертолет МИ-6, от винтов которого в больнице могут повылетать стекла. К тому же метеорологи предупреждали, что при плохой погоде заходить на посадку вертолет будет над жилыми домами и детским садом — такова роза ветров. Причем отвечать в случае аварии будет не Минздрав, а летчик, который взял на себя смелость садиться в узкий «колодец» между полувековыми деревьями…

Улетел в Печору

По программе и принятому проекту, согласование которого шло до поздней осени, площадка должна была быть построена к ноябрю. В результате наверху было принято решение отложить ее на следующий год — по всей вероятности, до окончания выборов. Причем никаких санкций не последовало. А вот дорогостоящий вертолет МИ-6 МТВ (модернизированный тяжелый высотный) в республику прибыл. На борту он имел медицинский модуль, который позволяет врачам проводить необходимые действия уже в воздухе, сразу после поступления пациента на борт.

Как удалось выяснить редакции, в настоящее время модуль с вертолета снят, он находится в Ухте. А сама машина, которая принадлежит вовсе не Минздраву, а «Комиавиатрансу», отправлена в Печору. По данным наших источников, он занимается коммерческими перевозками. Как нам сообщили в Минздраве РК, «для целей санавиации вертолет начнет использоваться не ранее февраля 2018 года, когда состоятся аукционные мероприятия на оказание услуг по выполнению санитарно-авиационной эвакуации с использованием вертолета и будет получена соответствующая техническая документация».

Забор за 10 миллионов

Как пояснил главный врач больницы Шудаяга Хабиб Рамазанов, «антитеррористический забор» построен по требованию прокуратуры, которая обязала руководство лечебного учреждения до 31 декабря возвести ограждение вокруг занимаемой лечебницей территории. Руководитель больницы обратился к министру, и тот выделил 10 миллионов рублей на выполнение предписания.

К устройству вертолетной площадки, как заявил главврач, забор отношения не имеет. Такой же ответ по поводу строительства забора получили и общественники из Минздрава республики: в нем сообщается, что территория больницы «в целях безопасности и антитеррористической защищенности» «должна иметь периметральное ограждение».

В поселке считают, что ссылка на мифических террористов (в Шудаяге их отродясь не бывало) — всего лишь повод, чтобы «отгородиться от народа».

Анатолий ПОЛЬКИН.